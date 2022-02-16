Как отмечается, служба по результатам анализа оптового рынка автомобильных бензинов установила доминирующее положение ПАО "Сургутнефтегаз" в совокупных географических границах г. Санкт-Петербург, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях.
В допинг-пробе 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой обнаружили три препарата, которые в некоторых случаях могут использоваться для улучшения работы сердца и быть направлены на повышение выносливости, приводит слова главы Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта газета New York Times.
Британская газета Mirror в отличие от издания Sun не стала корректировать свою статью, где говорилось, что Россия якобы нападет на Украину в 3 ночи по местному времени, однако опубликовала новый текст с констатацией факта, что "вторжение" не состоялось.