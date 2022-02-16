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ФАС возбудила дело в отношении «Сургутнефтегаза»

Федеральная антимонопольная служба сообщила, что возбудила дело в отношении ПАО "Сургутнефтегаз" из-за неисполнения предупреждения по поставкам бензинов.
Интерфакс
Как отмечается, служба по результатам анализа оптового рынка автомобильных бензинов установила доминирующее положение ПАО "Сургутнефтегаз" в совокупных географических границах г. Санкт-Петербург, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях.
Finam.Ru
Также служба выявила признаки нарушения антимонопольного законодательства, которые выразились в уклонении от заключения договоров с участниками рынка нефтепродуктов на поставки автомобильных бензинов.
Агентство нефтегазовой информации
Действует механизм демпфера, который позволяет участникам нефтяного рынка компенсировать часть разницы между экспортной альтернативой и внутренней ценой.
Агентство нефтегазовой информации

Подробнее о событии

ФАС возбудила дело против «Сургутнефтегаза» из-за положения на региональном рынке бензинов
РБК03:50
ФАС возбудила дело против «Сургутнефтегаза» за злоупотребления на рынке
Комсомольская правда03:31
ФАС возбудила дело против «Сургутнефтегаза» из-за злоупотреблений на рынке бензинов
ПРАЙМ03:21
ФАС возбудила дело против «Сургутнефтегаза»
ТАСС03:31
ФАС предъявила претензии «Сургутнефтегазу» из-за цен на бензин
URA.Ru03:16
ФАС возбудила дело в отношении «Сургутнефтегаза»
Интерфакс03:11
ФАС возбудила дело в отношении ПАО «Сургутнефтегаз»
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