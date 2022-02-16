Как отмечается, служба по результатам анализа оптового рынка автомобильных бензинов установила доминирующее положение ПАО "Сургутнефтегаз" в совокупных географических границах г. Санкт-Петербург, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обращение американского президента Джо Байдена в адрес российского народа с заверениями, что США не считают россиян своими врагами, импонировало бы больше, если бы не сопровождалось постоянными угрозами.