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ФАС возбудила дело в отношении компании «Лукойл-Уралнефтепродукт» из-за цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении дочерней компании «Лукойла» в Пермском крае, обнаружив признаки завышения цен на бензин, сообщили «Ленте.ру» в ведомстве.
Lenta.ru
Добавляется, что основной рост цен на нефтепродукты пришелся на последний квартал 2021 года, когда стоимость бензинов выросла в среднем на 2,5 рубля за один литр, что значительно больше, чем за первые девять месяцев 2021 года.
РИА Новости
Темпы роста розничных цен на заправках компании в точности соответствуют уровню инфляции в России за 2021 год (8,39 процента).
Lenta.ru
Если в действиях компании будут выявлены нарушения, то УФАС выдаст предписание о снижении цен на топливо в регионе.
Business Class (Пермь)

Подробнее о событии

ФАС возбудила дело против «дочки» «Лукойла» в Пермском крае о завышении цен на бензин
ТАСС01:08
ФАС возбудила дело в отношении компании «Лукойл-Уралнефтепродукт» из-за цен на бензин
Lenta.ru01:03
ФАС возбудила дело против «дочки» «Лукойла» из-за цен на бензин
РГ Пермь01:00
Пермское УФАС возбудило дело по факту повышения цен на заправках «Лукойл»
Октагон.Урал00:58

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