Добавляется, что основной рост цен на нефтепродукты пришелся на последний квартал 2021 года, когда стоимость бензинов выросла в среднем на 2,5 рубля за один литр, что значительно больше, чем за первые девять месяцев 2021 года.
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым отказалась признавать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями, сообщил РИА Новости присутствовавший на встрече источник.
Новый кроссовер КамАЗ Линкор 2022-2023 получит 1.5-литровый турбобензиновый двигатель на 188 л.с. и 275 Н*м крутящего момента, который способен взаимодействовать как с 7-ступенчатой АКПП, так и с механической трансмиссией на 6 передач.
В Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили, что украинцы едут из внутренних регионов страны в Донбасс, чтобы защитить непризнанные республики от киевских властей.