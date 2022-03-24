При обнаружении признаков противоправного поведения и установления экономически необоснованных цен отдельными компаниями служба примет меры антимонопольного реагирования и будет пресекать недобросовестные практики, подчеркнули в ФАС.
Власти Великобритании ввели против российского Центрального научно-исследовательского института химии и механики санкции из-за приписываемой причастности к кибератаке на нефтехимический завод в Саудовской Аравии в 2017 году.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram о том, что чеченские силовики взяли под контроль Левобережный район Мариуполя, расположенный в восточной части города и отделенный от остальных промышленной зоной "Азовстали".
"Беленая целлюлоза используется в качестве сырья для производства бумаги, поэтому новый метод ее получения, предложенный специалистами из Черноголовки, особенно актуален в условиях осложнения поставок из-за рубежа", – приводятся слова главы ведомства Екатерины Зиновьевой.