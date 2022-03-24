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ФАС выдала организациям предостережения из-за сообщений о росте цен на авиабилеты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала организациям предостережения из-за публичных заявлений о росте стоимости авиабилетов.
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"Подобные заявления могут привести к повышению спроса, что может быть использовано участниками рынка для увеличения продаж и негативно сказаться на ценах для конечного потребителя", - пояснили в ФАС.
Российская газета
Дополнительных объективных оснований для резкого повышения цен в связи с возникновением новых расходов на туристические поездки по России к наступлению летнего сезона может не появиться.
ADVIS.ru
При обнаружении признаков противоправного поведения и установления экономически необоснованных цен отдельными компаниями служба примет меры антимонопольного реагирования и будет пресекать недобросовестные практики, подчеркнули в ФАС.
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ФАС выдала организациям предостережения из-за заявлений о росте цен на авиабилеты
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