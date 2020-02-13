Экономика
Rambler News ServiceФАС выдала предписание РЖД по закупке компьютеров на 1,2 млрд рублей
Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России признала законными жалобы на исключение из закупки РЖД вычислительной техники на 1,2 млрд рублей трех поставщиков российского оборудования и предписала устранить нарушения, следует из сообщения службы.
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ФАС выдала предписание РЖД по закупке компьютеров на 1,2 млрд рублей
Rambler News Serviceвчера в 06:21
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