Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceФАС выдала предписание РЖД по закупке компьютеров на 1,2 млрд рублей

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Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России признала законными жалобы на исключение из закупки РЖД вычислительной техники на 1,2 млрд рублей трех поставщиков российского оборудования и предписала устранить нарушения, следует из сообщения службы.
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