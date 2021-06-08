Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

ФАС выдала предписание потенциальному покупателю «Евроцемента»

Федеральная антимонопольная служба разрешила Михайловскому комбинату строительных материалов (КСМ) купить принадлежавшую Сбербанку компанию «Евроцемент» при выполнении нескольких условий.
Forbes
Предписание ФАС будет действовать в течение пяти лет с даты совершения сделки.
Интерфакс
Поэтому покупка «Евроцемента» приведет к усилению доминирующего положения группы в этом макрорегионе, из-за чего может произойти ограничение конкуренции, отмечает ФАС.
РБК
В «Евроцемент груп» входит 19 цементных заводов в России и за границей, а также заводы по производству бетона, ЖБИ, карьеры по добыче нерудных материалов.
Forbes

Подробнее о событии

ФАС одобрила заявку на продажу «Евроцемента» при выполнении ряда условий

Компания12:50

ФАС выставила условия для покупателя крупнейшего производителя цемента

РБК12:07

ФАС выдала предписание потенциальному покупателю крупнейшего производителя цемента в России

Forbes11:45

ФАС выдала предписание потенциальному покупателю «Евроцемента»

Интерфакс10:47

ФАС разрешила Михайловскому комбинату стройматериалов купить «Евроцемент»

РИА Новости09:16
Интересное

Курс рубля взлетел

На фоне ожидания резкого повышения ключевой ставки Центробанка на ближайшем заседании, курс рубля взлетел до десятимесячного максимума по отношению к доллару, свидетельствуют данные Московской биржи.
Lenta.ru08:35

Польские фермеры подсчитали свои убытки от потери российского рынка яблок

Утрата российского рынка сбыта в 2014 году настолько сильно ударила по аграрному бизнесу Польши, что он до сих пор не может восстановиться после введенных тогда Россией ограничений в отношении продуктов питания стран Запада.
ПолитРоссия10:22

Федерация профсоюзов призвала Путина вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил письмо Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий работающим пенсионерам.
РИА Новостивчера в 16:54