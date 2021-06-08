ФАС выдала предписание потенциальному покупателю «Евроцемента»
Федеральная антимонопольная служба разрешила Михайловскому комбинату строительных материалов (КСМ) купить принадлежавшую Сбербанку компанию «Евроцемент» при выполнении нескольких условий.
Поэтому покупка «Евроцемента» приведет к усилению доминирующего положения группы в этом макрорегионе, из-за чего может произойти ограничение конкуренции, отмечает ФАС.
В «Евроцемент груп» входит 19 цементных заводов в России и за границей, а также заводы по производству бетона, ЖБИ, карьеры по добыче нерудных материалов.