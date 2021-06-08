Польские фермеры подсчитали свои убытки от потери российского рынка яблок

Утрата российского рынка сбыта в 2014 году настолько сильно ударила по аграрному бизнесу Польши, что он до сих пор не может восстановиться после введенных тогда Россией ограничений в отношении продуктов питания стран Запада.