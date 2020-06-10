Экономика
REGNUMФАС выдала предупреждение Tele2 о повышении тарифов
Москва, 10 июня 2020, 17:16 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение оператору сотовой связи Tele2 в связи с повышением стоимости услуг связи. Об этом сообщается на сайте ФАС.
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с чего всё началось
В сообщении ФАС отмечается, что 12 мая услуги для абонентов Tele2, многие из которых стали жаловаться, подорожали в среднем на 10%, однако экономического обоснования такого повышения тарифов «Т2 Мобайл» в антимонопольное ведомство не представила.РБКвчера в 09:38
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Общество
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает "необычным" тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах.
ТАСС вчера в 14:37
Шоу-бизнес
Нагиев впервые описал свои отношения
Ведущий считает любимую лучшим другом Один из самых популярных сегодня российских артистов Дмитрий Нагиев почти не говорит с посторонними о своей личной жизни.
WomanHit.ru вчера в 08:59
Происшествия
В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков
РИА Новости вчера в 14:26
Общество
Работающих 1 июля россиян ждет двойная оплата
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявила, что оплата труда россиян, которые будут работать в день общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ, будет производиться в повышенном размере.
Газета.Ru 01:24
Происшествия
В Петербурге автомобиль наехал на остановку
REGNUM вчера в 18:14
Политика
Стыд и раскаяние обязательно придут: в Крыму ответили Зеленскому
Вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский обязательно раскается за ложь и негативное отношение к Крыму, передает РИА Новости.
Вести.Ru 02:00
Политика
Пелоси призвала убрать статуи конфедератов из Конгресса США
Вашингтон, 11 июня 2020, 02:45 — REGNUM Спикер палаты представителей Конгресса США демократ Нэнси Пелоси призвала убрать из здания Капитолия в Вашингтоне 11 статуй деятелям Конфедеративный Штатов Америки (КША).
REGNUM вчера в 19:45
Политика
Путин оговорился и «придумал» новое министерство
Президент России Владимир Путин в рамках совещания по вопросам развития телекоммуникации и информационных технологий оговорился и "придумал" новое министерство.
Газета.Ru вчера в 15:09
Общество
Судимый актер Долинский рассказал, что ждет Ефремова в тюрьме
Заслуженный артист России Владимир Долинский, имеющий судимость, рассказал, что ждет Михаила Ефремова в тюрьме.
ФАН вчера в 10:52
Армия и оружие
Военные США попытались преградить путь российскому патрулю в Сирии
Российская газета 02:11
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ вчера в 06:48
Политика
Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы
ТАСС вчера в 05:57
Экономика
Рекламные агентства приготовились сокращать зарплаты сотрудникам
В мае 2020 года 54% рекламных агентств высказалось за сокращение зарплат своих сотрудников, чтобы сохранить компанию в кризис, выяснила Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР), опросив своих членов (результаты исследования есть у РБК).
РБК 02:01
Происшествия
Дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую часть статьи
Говорит Москва 09 июня в 02:53
Происшествия
Михаил Ефремов пытался покончить с собой
Культуромания вчера в 10:49
Шоу-бизнес
Екатерина Андреева показала подписчикам своего мужа
Телеведущая выложила в сеть редкий кадр. Екатерина Андреева почти 20 лет счастлива в браке с Душаном Перовичем.
Wday.ru вчера в 23:57
Футбол
Бывший вратарь ЦСКА Помазан стал игроком минского «Динамо»
Евро-футбол.ру вчера в 13:18
Шоу-бизнес
Арина Шарапова рассказала о «второй» жизни Михаила Ефремова
Говоря об актерской среде в целом, Шарапова сказала, что артисты имеют вторую жизнь, о которой многие даже не подозревают.
Shraibikus News вчера в 15:58
Единоборства
Джошуа и Фьюри договорились о проведении двух поединков
Нева Спорт вчера в 11:08
Политика
Китай назвал условие возобновления транспортного сообщения с Россией
МИД Китая назвал условие возобновления транспортного сообщения с Россией, передает РИА Новости.
Lenta.ru 01:26
Общество
Олимпийская чемпионка из России назвала протесты в США «беспределом»
РИА Новости вчера в 23:09
Политика
Саакашвили заявил об угрозе распада Украины
Украина стоит на грани распада из-за стремительного роста центробежных настроений, заявил в эфире телеканала "Украина 24" глава исполнительного комитета Национального совета реформ, экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.
РИА Новости вчера в 04:42
Политика
Республиканцы предложили ввести новые санкции против России
Республиканская партия в Палате представителей Конгресса США представила доклад, в котором рекомендуется ужесточить санкции в отношении России.
Известия вчера в 20:20
Авто
В Сети появились первые изображения нового Mercedes-Benz GLC
Напомним, что Mercedes-Benz GLC (Х253) впервые дебютировал в 2015 году и спустя год вышла его купеобразная версия.
32CARS.ru вчера в 12:44
Авто
Ford и Volkswagen заключили договоры о развитии альянса
Среди направлений, указанных в соглашениях, есть постройка модели Форда (запуск в 2023 году) на фольксвагеновской модульной электрической платформе MEB, кооперация по коммерческим моделям, а также сотрудничество с американской компанией Argo AI ради создания автономного транспорта.
Драйв вчера в 11:26
Общество
В ПФР объяснили, кому из россиян положена выплата в 1200 рублей
В Пенсионном фонде рассказали, кто сейчас может рассчитывать на получение компенсационной выплаты в размере 1200 рублей.
ФедералПресс 09 июня в 22:46
Происшествия
Семья погибшего Сергея Захарова не дождалась извинений Ефремова
Интерфакс вчера в 12:52
Политика
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском вчера в 16:55
Политика
Кремль назвал страны, подтвердившие участие в параде Победы
ФАН вчера в 05:49