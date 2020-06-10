с чего всё началось

Москва, 10 июня 2020, 17:16 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение оператору сотовой связи Tele2 в связи с повышением стоимости услуг связи. Об этом сообщается на сайте ФАС.

Шоу-бизнес Нагиев впервые описал свои отношения Ведущий считает любимую лучшим другом Один из самых популярных сегодня российских артистов Дмитрий Нагиев почти не говорит с посторонними о своей личной жизни. 13

Общество Работающих 1 июля россиян ждет двойная оплата Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявила, что оплата труда россиян, которые будут работать в день общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ, будет производиться в повышенном размере. 1,3K

Политика Стыд и раскаяние обязательно придут: в Крыму ответили Зеленскому Вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский обязательно раскается за ложь и негативное отношение к Крыму, передает РИА Новости. 3

Политика Пелоси призвала убрать статуи конфедератов из Конгресса США Вашингтон, 11 июня 2020, 02:45 — REGNUM Спикер палаты представителей Конгресса США демократ Нэнси Пелоси призвала убрать из здания Капитолия в Вашингтоне 11 статуй деятелям Конфедеративный Штатов Америки (КША). 1

Политика Путин оговорился и «придумал» новое министерство Президент России Владимир Путин в рамках совещания по вопросам развития телекоммуникации и информационных технологий оговорился и "придумал" новое министерство. 1K

Экономика Рекламные агентства приготовились сокращать зарплаты сотрудникам В мае 2020 года 54% рекламных агентств высказалось за сокращение зарплат своих сотрудников, чтобы сохранить компанию в кризис, выяснила Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР), опросив своих членов (результаты исследования есть у РБК).

Шоу-бизнес Екатерина Андреева показала подписчикам своего мужа Телеведущая выложила в сеть редкий кадр. Екатерина Андреева почти 20 лет счастлива в браке с Душаном Перовичем.

Политика Саакашвили заявил об угрозе распада Украины Украина стоит на грани распада из-за стремительного роста центробежных настроений, заявил в эфире телеканала "Украина 24" глава исполнительного комитета Национального совета реформ, экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. 149

Политика Республиканцы предложили ввести новые санкции против России Республиканская партия в Палате представителей Конгресса США представила доклад, в котором рекомендуется ужесточить санкции в отношении России. 1,3K

Авто Ford и Volkswagen заключили договоры о развитии альянса Среди направлений, указанных в соглашениях, есть постройка модели Форда (запуск в 2023 году) на фольксвагеновской модульной электрической платформе MEB, кооперация по коммерческим моделям, а также сотрудничество с американской компанией Argo AI ради создания автономного транспорта. 1