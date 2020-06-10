Экономика

REGNUMREGNUMФАС выдала предупреждение Tele2 о повышении тарифов

Москва, 10 июня 2020, 17:16 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение оператору сотовой связи Tele2 в связи с повышением стоимости услуг связи. Об этом сообщается на сайте ФАС.
Читать в источнике
Комментировать143
с чего всё началось
В сообщении
 ФАС отмечается, что 12 мая услуги для абонентов Tele2, многие из которых стали жаловаться, подорожали в среднем на 10%, однако экономического обоснования такого повышения тарифов «Т2 Мобайл» в антимонопольное ведомство не представила.
РБКвчера в 09:38

Подробнее о событии

Tele2 представил ФАС экономическое обоснование повышения тарифов

Коммерсантъвчера в 15:04

В Tele2 представили ФАС обоснования для повышения стоимости тарифов

Известиявчера в 13:30

ФАС потребовала от Tele2 отменить повышение тарифов

РИА Новостивчера в 08:41

ФАС обязала Tele2 отменить повышение тарифов

РБКвчера в 09:38

ФАС выдала Tele2 предупреждение в связи с повышением стоимости услуг связи

ТАССвчера в 09:17

ФАС потребовала от Tele2 отменить повышение тарифов

News.ruвчера в 09:04

В Tele2 отреагировали на претензии ФАС по тарифам

Rambler News Serviceвчера в 12:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 06:51, Ашберн
Происшествия

Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

РИА Новости 05:55
521
Политика

Республиканцы предложили ввести новые санкции против России

Республиканская партия в Палате представителей Конгресса США представила доклад, в котором рекомендуется ужесточить санкции в отношении России.
Известия вчера в 20:20
1,7K
Политика

Кремль допустил обращение Путина к народу по поправкам в Конституцию

"Если президент посчитает необходимым обратиться к гражданам до или после голосования, он это сделает", - отметил Песков, пообещав проинформировать в случае принятия такого решения.
ТВ Центр 05:48
6
Происшествия

В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков

РИА Новости вчера в 14:26
2,1K
Происшествия

С погибшим в ДТП с Ефремовым водителем простились в Москве

Захаров погиб в ДТП, спровоцированном Михаилом Ефремовым. На церемонию пришли жена и сын, знакомые и коллеги мужчины.
Газета.Ru 04:26
152
Авто

Audi назвала стоимость электромобиля Audi e-tron в России

Компания Audi начала прием заказов в России на свой первый электрический кроссовер Audi e-Tron.
Автоновости дня 06:43
Кино

Компания Disney обновила график премьер в России на 2020 год

Компания Disney опубликовала новое расписание выхода фильмов в России на 2020 год. Картины начнут выходить с июля.
News.ru вчера в 10:40
2
Политика

Кремль назвал страны, подтвердившие участие в параде Победы

ФАН вчера в 05:49
69
Киберспорт

Инсайдер рассказал, на каких платформах выйдет Battlefield 6

По данным блогера, новая часть серии шутеров (которая, предположительно, получит название Battlefield 6) заглянет как на текущие консоли, так и на игровые системы следующего поколения.
Srnsk вчера в 17:23
1
Политика

Лидер группы «Океан Эльзы» Вакарчук сложил мандат депутата Рады

Лидер украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в четверг заявил о сложении мандата депутата Верховной рады Украины, но намерен продолжить политическую карьеру в партии "Голос".
РИА Новости 06:40
Происшествия

Суд арестовал директора ТЭЦ-3 в Норильске

По информации агентства, директор ТЭЦ-3 в Норильске, где случился разлив топлива, арестован на один месяц и три недели в рамках уголовного дела в связи с ЧП.
iReactor 05:59
1
Шоу-бизнес

Участница «Дома-2» Ольга Рапунцель второй раз стала мамой

Девушка назвала родившеюся малышку второй принцессой, чувства к которой «слов не подобрать и не описать».
RuNews24.ru вчера в 19:31
7
Общество

С 12 июня на Кубани откроют гостиницы до 50 номеров

Чтобы гостиница могла начать работу, нужно изучить все требования Роспотребнадзора и подать в ведомство уведомление, что ее владелец готов выполнять все предписания, — пояснила глава краевого управления Роспотребнадзора Мария Потемкина.
Краснодарские известия 06:10
2
Кино

Фанаты «Аквамена» предложили заменить Эмбер Херд на Блейк Лайвли

Фанаты фильма начали активно предлагать различные варианты на роль Меры, после появления слухов об уходе из проекта Эмбер Херд из-за скандального развода с Джонни Деппом. (Эмбер Херд в образе Меры) Стоит отметить, что Блейк Лайвли в образе королевы выглядит вполне гармонично.
Piter.tv 02:50
5
Политика

Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы

ТАСС вчера в 05:57
2,2K
Общество

Аксенов разъяснил новый порядок въезда в Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов разъяснил последние поправки в указ о введении в республике режима повышенной готовности.
Российская газета 03:26
2
Технологии

Обновление Windows 10 доступно для широкого круга пользователей

Компания Microsoft открыла доступ к новому обновлению операционной системы Windows 10 для более широкого круга пользователей.
Деловое.ТВ вчера в 06:32
54
Здоровье

220 человек за сутки заболели коронавирусом в Ростовской области

На 11 июня в Ростовской области у 6954 человек подтвержден коронавирус. Показатель заболевших — 165,5 на 100 тыс. населения.
Kursk.com 04:55
1,1K
Происшествия

В Татарии скончался ещё один пациент с коронавирусом

REGNUM 04:43
12
Общество

Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов

Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов.
Российская газета 03:06
685
Общество

В Москву вернулись работающие в России немецкие топ-менеджеры

Группа из 50 работающих в России немецких и европейских топ-менеджеров и бизнесменов вернулась в Москву из Германии спецрейсом авиакомпании Lufthansa.
РБК 06:41
Происшествия

Нарколог назвал возможные сроки лечения от алкоголизма Ефремова

Что происходит 03:23
83
Происшествия

СК изучит видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД

РИА Новости 06:19
91
Общество

Кого коснется индексация пенсии с 1 июля

Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com 06:33
33
Политика

Кудрин: медицина в России существенно недофинансирована

«Медицина существенно недофинансирована даже по действующим нормативам, она требует и серьезной перестройки», — подчеркнул Кудрин.
REGNUM 02:53
5
Авто

Названы лучшие дома на колесах для путешествий по России

Неудивительно, что в сложившейся ситуации россияне стали активнее интересоваться новыми и поддержанными домами на колесах.
SpeedMe 05:56
3
Игры

Утечка: ремейк шутера XIII выйдет 10 ноября

Игромания.ру 04:36
Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

РИА Новости 06:10
982
Происшествия

В Словакии неизвестный напал на начальную школу

В Словакии неизвестный напал на начальную школу, инцидент произошёл в городе Врутки.
RT на русском 06:15
Общество

МЧС предупредило о грозе и граде в Москве

Коммерсантъ 09 июня в 08:49
100
Как работают Яндекс.Новости?
Главное