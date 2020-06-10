с чего всё началось

Москва, 10 июня 2020, 17:16 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение оператору сотовой связи Tele2 в связи с повышением стоимости услуг связи. Об этом сообщается на сайте ФАС.

Политика Республиканцы предложили ввести новые санкции против России Республиканская партия в Палате представителей Конгресса США представила доклад, в котором рекомендуется ужесточить санкции в отношении России. 1,7K

Авто Audi назвала стоимость электромобиля Audi e-tron в России Компания Audi начала прием заказов в России на свой первый электрический кроссовер Audi e-Tron.

Киберспорт Инсайдер рассказал, на каких платформах выйдет Battlefield 6 По данным блогера, новая часть серии шутеров (которая, предположительно, получит название Battlefield 6) заглянет как на текущие консоли, так и на игровые системы следующего поколения. 1

Политика Лидер группы «Океан Эльзы» Вакарчук сложил мандат депутата Рады Лидер украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в четверг заявил о сложении мандата депутата Верховной рады Украины, но намерен продолжить политическую карьеру в партии "Голос".

Происшествия Суд арестовал директора ТЭЦ-3 в Норильске По информации агентства, директор ТЭЦ-3 в Норильске, где случился разлив топлива, арестован на один месяц и три недели в рамках уголовного дела в связи с ЧП. 1

Общество С 12 июня на Кубани откроют гостиницы до 50 номеров Чтобы гостиница могла начать работу, нужно изучить все требования Роспотребнадзора и подать в ведомство уведомление, что ее владелец готов выполнять все предписания, — пояснила глава краевого управления Роспотребнадзора Мария Потемкина. 2

Кино Фанаты «Аквамена» предложили заменить Эмбер Херд на Блейк Лайвли Фанаты фильма начали активно предлагать различные варианты на роль Меры, после появления слухов об уходе из проекта Эмбер Херд из-за скандального развода с Джонни Деппом. (Эмбер Херд в образе Меры) Стоит отметить, что Блейк Лайвли в образе королевы выглядит вполне гармонично. 5

Общество Аксенов разъяснил новый порядок въезда в Крым Глава Крыма Сергей Аксенов разъяснил последние поправки в указ о введении в республике режима повышенной готовности. 2

Технологии Обновление Windows 10 доступно для широкого круга пользователей Компания Microsoft открыла доступ к новому обновлению операционной системы Windows 10 для более широкого круга пользователей. 54

Общество Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов. 685

Общество В Москву вернулись работающие в России немецкие топ-менеджеры Группа из 50 работающих в России немецких и европейских топ-менеджеров и бизнесменов вернулась в Москву из Германии спецрейсом авиакомпании Lufthansa.