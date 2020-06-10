Экономика
REGNUMФАС выдала предупреждение Tele2 о повышении тарифов
Москва, 10 июня 2020, 17:16 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение оператору сотовой связи Tele2 в связи с повышением стоимости услуг связи. Об этом сообщается на сайте ФАС.
Читать в источнике
Оценить143
с чего всё началось
В сообщении ФАС отмечается, что 12 мая услуги для абонентов Tele2, многие из которых стали жаловаться, подорожали в среднем на 10%, однако экономического обоснования такого повышения тарифов «Т2 Мобайл» в антимонопольное ведомство не представила.РБКвчера в 09:38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 06:51, Ашберн
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
РИА Новости 05:55
Политика
Республиканцы предложили ввести новые санкции против России
Республиканская партия в Палате представителей Конгресса США представила доклад, в котором рекомендуется ужесточить санкции в отношении России.
Известия вчера в 20:20
Политика
Кремль допустил обращение Путина к народу по поправкам в Конституцию
"Если президент посчитает необходимым обратиться к гражданам до или после голосования, он это сделает", - отметил Песков, пообещав проинформировать в случае принятия такого решения.
ТВ Центр 05:48
Происшествия
В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков
РИА Новости вчера в 14:26
Происшествия
С погибшим в ДТП с Ефремовым водителем простились в Москве
Захаров погиб в ДТП, спровоцированном Михаилом Ефремовым. На церемонию пришли жена и сын, знакомые и коллеги мужчины.
Газета.Ru 04:26
Авто
Audi назвала стоимость электромобиля Audi e-tron в России
Компания Audi начала прием заказов в России на свой первый электрический кроссовер Audi e-Tron.
Автоновости дня 06:43
Кино
Компания Disney обновила график премьер в России на 2020 год
Компания Disney опубликовала новое расписание выхода фильмов в России на 2020 год. Картины начнут выходить с июля.
News.ru вчера в 10:40
Политика
Кремль назвал страны, подтвердившие участие в параде Победы
ФАН вчера в 05:49
Киберспорт
Инсайдер рассказал, на каких платформах выйдет Battlefield 6
По данным блогера, новая часть серии шутеров (которая, предположительно, получит название Battlefield 6) заглянет как на текущие консоли, так и на игровые системы следующего поколения.
Srnsk вчера в 17:23
Политика
Лидер группы «Океан Эльзы» Вакарчук сложил мандат депутата Рады
Лидер украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в четверг заявил о сложении мандата депутата Верховной рады Украины, но намерен продолжить политическую карьеру в партии "Голос".
РИА Новости 06:40
Происшествия
Суд арестовал директора ТЭЦ-3 в Норильске
По информации агентства, директор ТЭЦ-3 в Норильске, где случился разлив топлива, арестован на один месяц и три недели в рамках уголовного дела в связи с ЧП.
iReactor 05:59
Шоу-бизнес
Участница «Дома-2» Ольга Рапунцель второй раз стала мамой
Девушка назвала родившеюся малышку второй принцессой, чувства к которой «слов не подобрать и не описать».
RuNews24.ru вчера в 19:31
Общество
С 12 июня на Кубани откроют гостиницы до 50 номеров
Чтобы гостиница могла начать работу, нужно изучить все требования Роспотребнадзора и подать в ведомство уведомление, что ее владелец готов выполнять все предписания, — пояснила глава краевого управления Роспотребнадзора Мария Потемкина.
Краснодарские известия 06:10
Кино
Фанаты «Аквамена» предложили заменить Эмбер Херд на Блейк Лайвли
Фанаты фильма начали активно предлагать различные варианты на роль Меры, после появления слухов об уходе из проекта Эмбер Херд из-за скандального развода с Джонни Деппом. (Эмбер Херд в образе Меры) Стоит отметить, что Блейк Лайвли в образе королевы выглядит вполне гармонично.
Piter.tv 02:50
Политика
Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы
ТАСС вчера в 05:57
Общество
Аксенов разъяснил новый порядок въезда в Крым
Глава Крыма Сергей Аксенов разъяснил последние поправки в указ о введении в республике режима повышенной готовности.
Российская газета 03:26
Технологии
Обновление Windows 10 доступно для широкого круга пользователей
Компания Microsoft открыла доступ к новому обновлению операционной системы Windows 10 для более широкого круга пользователей.
Деловое.ТВ вчера в 06:32
Здоровье
220 человек за сутки заболели коронавирусом в Ростовской области
На 11 июня в Ростовской области у 6954 человек подтвержден коронавирус. Показатель заболевших — 165,5 на 100 тыс. населения.
Kursk.com 04:55
Общество
Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов
Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов.
Российская газета 03:06
Общество
В Москву вернулись работающие в России немецкие топ-менеджеры
Группа из 50 работающих в России немецких и европейских топ-менеджеров и бизнесменов вернулась в Москву из Германии спецрейсом авиакомпании Lufthansa.
РБК 06:41
Происшествия
Нарколог назвал возможные сроки лечения от алкоголизма Ефремова
Что происходит 03:23
Общество
Кого коснется индексация пенсии с 1 июля
Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com 06:33
Политика
Кудрин: медицина в России существенно недофинансирована
«Медицина существенно недофинансирована даже по действующим нормативам, она требует и серьезной перестройки», — подчеркнул Кудрин.
REGNUM 02:53
Авто
Названы лучшие дома на колесах для путешествий по России
Неудивительно, что в сложившейся ситуации россияне стали активнее интересоваться новыми и поддержанными домами на колесах.
SpeedMe 05:56
Игры
Утечка: ремейк шутера XIII выйдет 10 ноября
Игромания.ру 04:36
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
РИА Новости 06:10
Происшествия
В Словакии неизвестный напал на начальную школу
В Словакии неизвестный напал на начальную школу, инцидент произошёл в городе Врутки.
RT на русском 06:15
Общество
МЧС предупредило о грозе и граде в Москве
Коммерсантъ 09 июня в 08:49