Общество

REGNUMREGNUMФАС выдала предупреждение Tele2 о повышении тарифов

Москва, 10 июня 2020, 17:16 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение оператору сотовой связи Tele2 в связи с повышением стоимости услуг связи. Об этом сообщается на сайте ФАС.
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 ФАС отмечается, что 12 мая услуги для абонентов Tele2, многие из которых стали жаловаться, подорожали в среднем на 10%, однако экономического обоснования такого повышения тарифов «Т2 Мобайл» в антимонопольное ведомство не представила.
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