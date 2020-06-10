Общество
REGNUMФАС выдала предупреждение Tele2 о повышении тарифов
Москва, 10 июня 2020, 17:16 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение оператору сотовой связи Tele2 в связи с повышением стоимости услуг связи. Об этом сообщается на сайте ФАС.
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Политика
Кремль не пригласил Зеленского на парад Победы
Ведомости 06:46
Шоу-бизнес
Дмитрий Нагиев впервые рассказал о любимой женщине
У актера есть взрослый сын Кирилл от экс-супруги Алисы Шер. Но на днях он решил рассказать о своей нынешней любимой женщине.
RuNews24.ru 05:50
Общество
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает «необычным» тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах, однако объясняет это большим охватом тестами.
RT на русском 15:21
Происшествия
Судимый актер Долинский рассказал, что ждет Ефремова в тюрьме
Заслуженный артист России Владимир Долинский, имеющий судимость, рассказал, что ждет Михаила Ефремова в тюрьме.
ФАН 10:52
Общество
Профессор раскрыла поразительные особенности коронавируса
Переболевшие коронавирусом люди не могут заразить других, однако их нельзя оставлять без врачебного контроля, заявила "МК" профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
РИА Новости 12:25
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Экономика
ФРС США сохранила нулевую процентную ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США ожидаемо оставила диапазон базовой процентной ставки без изменений - на минимальном уровне 0-0,25%.
Российская газета 14:17
Политика
Климкин отреагировал на слова Зеленского о Крыме
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал слова президента страны Владимира Зеленского о том, что России "станет стыдно" за Крым и она его отдаст.
РИА Новости 11:21
Экономика
Выявлены популярные схемы обмана россиян
В российском Центробанке выявили схемы обмана россиян, которые пользовались большой популярностью у мошенников во время периода самоизоляции.
Lenta.ru 12:08
Здоровье
В Петербурге заболеваемость внебольничной пневмонией выросла в 20 раз
Начальник отдела эпидемиологического надзора локального подразделения Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия заявила, что за неделю показатель заболеваемости в 20 раз превысил средний уровень за последние годы, сообщает РБК.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 03:01
Экономика
«Первый канал» заявил о погашении долга перед «Останкино»
«Первый канал» закрыл задолженность перед Телевизионным техническим центром «Останкино» (ТТЦ) за 2019 год.
РБК 14:47
Космос
Солнечная обсерватория НАСА замечает комету ATLAS в потоке солнечного ветра
Клочковатая дымка, движущаяся от левого края снимка, представляет собой солнечный ветер, потоки заряженных частиц, постоянно вырывающихся с поверхности Солнца и создающих «пузырь», в котором находятся Земля и другие планеты.
AstroNews.ru 07:12
Общество
В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов
Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей.
REGNUM вчера в 06:30
Происшествия
Добровинский стал адвокатом семьи погибшего в ДТП с Ефремовым
Адвокат Александр Добровинский вошел в дело о ДТП с участием актера Михаила Ефремова в качестве представителя потерпевших — семьи погибшего водителя-курьера Сергея Захарова.
РБК 11:20
Общество
Сотни россиян в апреле выехали за рубеж при закрытых границах
В разгар пандемии коронавирусной инфекции, в апреле 2020 года, сотни россиян, несмотря на закрытие границ и введение режима самоизоляции, выехали за рубеж.
АБН 02:46
Общество
Губернатор сделает новое заявление по карантину в Краснодарском крае
Губернатор Вениамин Кондратьев 11 июня проведет заседание краевого оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
Новая Кубань 02:17
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ 06:48
Наука
Нашли предшественника Великой китайской стены
Нашли предшественника Великой китайской стены.
Evo-rus.com 11:26
Общество
В Подмосковье могут открыть ТЦ и летние веранды перед выходными
Торговые центры и летние веранды могут открыться в Московской области перед этими выходными, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 13:49
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»
Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия вчера в 06:19
Здоровье
Власти Коми объяснили прирост заболевших COVID-19 в республике
Всего в Коми подтверждено 1693 случая коронавирусной инфекции. Выздоровели 939 человек, информируют региональные власти.
РИА Новости 15:00
Шоу-бизнес
Арина Шарапова рассказала «историю большого обмана» Михаила Ефремова
Телеведущая отметила, что все случившееся с артистом можно назвать "историей большого обмана".
iReactor 03:00
Футбол
Игнашевич и Мусаев подали документы на обучение на тренерскую лицензию Pro
Старшие тренеры футбольных клубов «Торпедо» и «Краснодара» Сергей Игнашевич и Мурад Мусаев подали документы на обучение для получения тренерской лицензии категории Pro.
RT на русском 14:35
Общество
Попова заявила об иммунитете к коронавирусу у 14% протестированных
В 46 регионах России на антител к коронавирусу протестировали почти 650 000 человек и оказалось, что у 14% протестированных есть защитные титры, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:18
Авто
Свалка брошенных суперкаров в Дубае попала на видео
Блогер показала свалку суперкаров в Дубае.
Дни24 13:00