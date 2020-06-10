с чего всё началось

Москва, 10 июня 2020, 17:16 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение оператору сотовой связи Tele2 в связи с повышением стоимости услуг связи. Об этом сообщается на сайте ФАС.

Шоу-бизнес Дмитрий Нагиев впервые рассказал о любимой женщине У актера есть взрослый сын Кирилл от экс-супруги Алисы Шер. Но на днях он решил рассказать о своей нынешней любимой женщине. 11

Общество В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает «необычным» тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах, однако объясняет это большим охватом тестами. 585

Общество Профессор раскрыла поразительные особенности коронавируса Переболевшие коронавирусом люди не могут заразить других, однако их нельзя оставлять без врачебного контроля, заявила "МК" профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. 2

Экономика ФРС США сохранила нулевую процентную ставку Федеральная резервная система (ФРС) США ожидаемо оставила диапазон базовой процентной ставки без изменений - на минимальном уровне 0-0,25%. 39

Политика Климкин отреагировал на слова Зеленского о Крыме Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал слова президента страны Владимира Зеленского о том, что России "станет стыдно" за Крым и она его отдаст. 579

Экономика Выявлены популярные схемы обмана россиян В российском Центробанке выявили схемы обмана россиян, которые пользовались большой популярностью у мошенников во время периода самоизоляции. 6

Здоровье В Петербурге заболеваемость внебольничной пневмонией выросла в 20 раз Начальник отдела эпидемиологического надзора локального подразделения Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия заявила, что за неделю показатель заболеваемости в 20 раз превысил средний уровень за последние годы, сообщает РБК. 177

Космос Солнечная обсерватория НАСА замечает комету ATLAS в потоке солнечного ветра Клочковатая дымка, движущаяся от левого края снимка, представляет собой солнечный ветер, потоки заряженных частиц, постоянно вырывающихся с поверхности Солнца и создающих «пузырь», в котором находятся Земля и другие планеты.

Общество В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей. 46

Происшествия Добровинский стал адвокатом семьи погибшего в ДТП с Ефремовым Адвокат Александр Добровинский вошел в дело о ДТП с участием актера Михаила Ефремова в качестве представителя потерпевших — семьи погибшего водителя-курьера Сергея Захарова. 37

Футбол Игнашевич и Мусаев подали документы на обучение на тренерскую лицензию Pro Старшие тренеры футбольных клубов «Торпедо» и «Краснодара» Сергей Игнашевич и Мурад Мусаев подали документы на обучение для получения тренерской лицензии категории Pro.