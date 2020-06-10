с чего всё началось

Москва, 10 июня 2020, 17:16 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение оператору сотовой связи Tele2 в связи с повышением стоимости услуг связи. Об этом сообщается на сайте ФАС.

Шоу-бизнес Ольга Рапунцель стала мамой во второй раз Сегодня звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель стала мамой во второй раз, она родила дочку в одном из роддомов Москвы.

Здоровье Врач объяснил коронавирусные качели в Самарской области Сегодня на территории Самарской области было зарегистрировано 113 случаев заражениния коронавирусной инфекцией, что почти в 2,5 раза превышает вчерашний показатель. 5

Происшествия Добровинский стал адвокатом семьи погибшего в ДТП с Ефремовым Адвокат Александр Добровинский вошел в дело о ДТП с участием актера Михаила Ефремова в качестве представителя потерпевших — семьи погибшего водителя-курьера Сергея Захарова. 38

Происшествия Михаила Ефремова обязали носить электронный браслет Начальник пресс-службы столичного управления ФСИН Сергей Цыганков рассказал агентству городских новостей "Москва", что подозреваемого обязали носить электронный браслет. 764

Футбол Тугарев и Сулейманов присоединились к тренировкам «Локомотива» Полузащитники «Локомотива» Роман Тугарев и форвард Тимур Сулейманов прибыли в расположение команды в Баковке и приступили к тренировкам, сообщает пресс-служба железнодорожников.

Футбол Лига чемпионов УЕФА может возобновиться 8 августа Читайте такжеВ Испании на футбольные матчи начнут пускать зрителей На 12 августа УЕФА назначила в Лиссабоне на стадионах "Жозе Алваладе" и "Эштадиу да Луш" мини-турнир в формате плей-офф по одному матчу.

Киберспорт Для The Division 2 готовят масштабное бесплатное обновление Начиная с 16 июня в игре начнёт по частям появляться масштабное бесплатное обновление 10, которое повлияет на ключевые элементы игрового процесса.

Общество Губернатор Петербурга спросил горожан об отмене карантина Губернатор Северной столицы Александр Беглов обратился к петербуржцам с просьбой прокомментировать, какие ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, необходимо отменить в регионе в первую очередь. 336

Общество В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает «необычным» тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах, однако объясняет это большим охватом тестами. 597

Политика Кремль не пригласил Зеленского на парад Победы Президенту Украины Владимиру Зеленскому Кремль не отправил приглашение на парад Победы в Москве, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 2K

Происшествия В московском торговом центре прогремели выстрелы На Правобережной улице в Москве произошла стрельба в торговом центре "Капитолий" — по некоторым сведениям, в магазине "Ашан". 6

Происшествия В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону. 1,2K