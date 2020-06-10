Общество
REGNUMФАС выдала предупреждение Tele2 о повышении тарифов
Москва, 10 июня 2020, 17:16 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение оператору сотовой связи Tele2 в связи с повышением стоимости услуг связи. Об этом сообщается на сайте ФАС.
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 15:39, Ашберн
Происшествия
Михаил Ефремов пытался покончить с собой
Культуромания 10:49
Происшествия
Ефремов прокомментировал смертельное ДТП
Аргументы и Факты вчера в 15:14
Политика
«МБХ медиа»: Самолет, на котором предположительно летает супруга Дмитрия Медведева Светлана, улетел на Кипр
Россия с конца марта полностью закрыла международное авиасообщение из-за пандемии коронавируса.
Эхо Москвы 14:03
Шоу-бизнес
Ольга Рапунцель стала мамой во второй раз
Сегодня звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель стала мамой во второй раз, она родила дочку в одном из роддомов Москвы.
Экспресс газета 14:13
Здоровье
Врач объяснил коронавирусные качели в Самарской области
Сегодня на территории Самарской области было зарегистрировано 113 случаев заражениния коронавирусной инфекцией, что почти в 2,5 раза превышает вчерашний показатель.
ГТРК Самара 12:50
Происшествия
Добровинский стал адвокатом семьи погибшего в ДТП с Ефремовым
Адвокат Александр Добровинский вошел в дело о ДТП с участием актера Михаила Ефремова в качестве представителя потерпевших — семьи погибшего водителя-курьера Сергея Захарова.
РБК 11:20
Происшествия
Михаила Ефремова обязали носить электронный браслет
Начальник пресс-службы столичного управления ФСИН Сергей Цыганков рассказал агентству городских новостей "Москва", что подозреваемого обязали носить электронный браслет.
АМИТЕЛ 06:04
Политика
В Германии допустили введение санкций против США из-за «СП-2»
В Германии допустили введение жестких санкций против США из-за «СП-2».
Evo-rus.com 04:27
Футбол
Тугарев и Сулейманов присоединились к тренировкам «Локомотива»
Полузащитники «Локомотива» Роман Тугарев и форвард Тимур Сулейманов прибыли в расположение команды в Баковке и приступили к тренировкам, сообщает пресс-служба железнодорожников.
Спорт-Экспресс 13:47
Футбол
Лига чемпионов УЕФА может возобновиться 8 августа
Читайте такжеВ Испании на футбольные матчи начнут пускать зрителей На 12 августа УЕФА назначила в Лиссабоне на стадионах "Жозе Алваладе" и "Эштадиу да Луш" мини-турнир в формате плей-офф по одному матчу.
Общественное телевидение России 09:46
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ 06:48
Авто
Составлен список автомобилей с самыми ненадежными АКПП
AvtoVolgograda.ru 08 июня в 07:08
Киберспорт
Для The Division 2 готовят масштабное бесплатное обновление
Начиная с 16 июня в игре начнёт по частям появляться масштабное бесплатное обновление 10, которое повлияет на ключевые элементы игрового процесса.
Игромания.ру 12:36
Происшествия
ФСБ задержала начальника отдела полиции Сызрани
С октября 2012-го по март 2016-го занимал должность начальника отдела МВД по Новокуйбышевску.
СОВА 12:55
Общество
Губернатор Петербурга спросил горожан об отмене карантина
Губернатор Северной столицы Александр Беглов обратился к петербуржцам с просьбой прокомментировать, какие ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, необходимо отменить в регионе в первую очередь.
Российская газета 10:08
Общество
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает «необычным» тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах, однако объясняет это большим охватом тестами.
RT на русском 15:21
Кино
Tvzavr станет онлайн-площадкой кинофестиваля «Зеркало»
Площадкой для показа конкурсных фильмов выступит онлайн-кинотеатр tvzavr.
Известия 07:20
Политика
Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры
Известия 10:09
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Политика
Кремль не пригласил Зеленского на парад Победы
Президенту Украины Владимиру Зеленскому Кремль не отправил приглашение на парад Победы в Москве, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 06:46
Происшествия
В московском торговом центре прогремели выстрелы
На Правобережной улице в Москве произошла стрельба в торговом центре "Капитолий" — по некоторым сведениям, в магазине "Ашан".
Вести.Ru 15:09
Происшествия
СК задержал руководство ТЭЦ-3 по делу о разливе топлива в Норильске
Российская газета 06:53
Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»
Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com вчера в 02:43
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости вчера в 15:04
Экономика
ФРС США сохранила нулевую процентную ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США ожидаемо оставила диапазон базовой процентной ставки без изменений - на минимальном уровне 0-0,25%.
Российская газета 14:17