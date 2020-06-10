с чего всё началось

Москва, 10 июня 2020, 17:16 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение оператору сотовой связи Tele2 в связи с повышением стоимости услуг связи. Об этом сообщается на сайте ФАС.

Происшествия В Словакии неизвестный напал на начальную школу В Словакии неизвестный напал на начальную школу, инцидент произошёл в городе Врутки.

Наука Музыка Моцарта снижает частоту эпилептических припадков После трехмесячного базового периода первая группа слушала оригинальную «Сонату для двух фортепиано ре мажор» Моцарта каждый день на протяжении трех месяцев, а в течение следующих трех месяцев – ее измененную версию с нарушенным ритмом.

Здоровье Татарстан получил первую партию препарата «Авифавир» По данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), фонд и группа компаний "ХимРар" поставили в российские больницы первую партию препарата против коронавируса "Авифавир". 641

Общество В Пензенской области до 21 июня продлили режим повышенной готовности Пенза, 11 июня 2020, 15:08 — REGNUM Режим повышенной готовности в Пензенской области решено продлить до 21 июня текущего года, сообщила пресс-секретарь губернатора региона Дина Черёмушкина. 10

Общество В Краснодарском крае разрешили открыть часть гостиниц С пятницы, 12 июня, в Краснодарском крае могут открыться небольшие гостиницы, число номеров в которых не превышает 50. 7

Общество Финляндия решила продлить ограничения на въезд из России Правительство Финляндии решило открыть границы для въезда туристов из некоторых стран, при этом для России границы по-прежнему будут закрыты. 41

Здоровье Санитары, которые перевозят тела умерших в Москве, пожаловались на отсутствие доплат Санитары, которые перевозят тела умерших в Москве, пожаловались на отсутствие доплат за работу с инфицированными коронавирусом.

Политика В Кремле назвали незаконными возможные новые санкции США В Кремле сожалеют в связи с планами республиканцев из Палаты представителей Конгресса по новым жестким санкциям в отношении России и рассчитывают, что они так и останутся на уровне заявлений. 863

Экономика Петербургская ГК «Галактика» привлекла крупного инвестора Московская компания «Латео» стала совладельцем петербургской группы компаний «Галактика» (один из крупнейших производителей молочных продуктов в стране).

Хоккей Игроки «Автомобилиста» заработают за сезон 817 миллионов Самым высокооплачиваемым игроком «Автомобилиста» в следующем сезоне станет чешский голкипер Якуб Коварж, контракт которого оценивается в 90 млн рублей.

Происшествия Сим-карту Михаила Ефремова использовали для входа в Telegram Сим-карту актера Михаила Ефремова, который находится под домашним арестом после ДТП со смертельным исходом, использовали для входа в Telegram, сообщает корреспондент РИА Новости. 95

Политика В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз Еврокомиссия рекомендует на данном этапе пускать в Евросоюз после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация с распространением нового коронавируса аналогична или лучше, чем в ЕС, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции.

Футбол «Химки» попробуют пройти лицензирование для участия в РПЛ «Химки», завоевавшие по итогам досрочно завершенного сезона ФНЛ право на повышение в классе, все же попробуют пройти лицензирование для выступления в Премьер-Лиге.