Общество
REGNUMФАС выдала предупреждение Tele2 о повышении тарифов
Москва, 10 июня 2020, 17:16 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение оператору сотовой связи Tele2 в связи с повышением стоимости услуг связи. Об этом сообщается на сайте ФАС.
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с чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала оператору связи Tele2 предупреждение и потребовала от него отменить недавнее повышение тарифов на свои услуги.Коммерсантъ09:10
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