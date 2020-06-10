с чего всё началось

Москва, 10 июня 2020, 17:16 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение оператору сотовой связи Tele2 в связи с повышением стоимости услуг связи. Об этом сообщается на сайте ФАС.

Армия и оружие Путин поддержал создание новой лизинговой компании Президент России Владимир Путин поддержал предложение Минпромторга и Минобороны о создании новой лизинговой компании, рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе правительственного часа в Госдуме.

Происшествия Михаил Ефремов пытался покончить с собой Актер Михаил Ефремов, совершивший смертельное ДТП в понедельник вечером, пытался покончить с собой. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. 639

Политика Лукашенко поручил проверить причины увольнений на частных фирмах Разобраться с причинами участившихся в городах Беларуси увольнений людей из частных компаний и выработать систему проверок поручил 10 июня Александр Лукашенко на совещании по актуальным общественно-политическим вопросам, передает пресс-служба главы государства. 9

Происшествия В Новой Москве обрушился автомобильный мост Автомобильный мост через реку Незнайка обрушился в Новой Москве в результате подтопления. 15

Кино Disney обновил расписание премьер в России на 2020 год Студия Disney опубликовала обновленный график выхода фильмов — до конца года она представит 12 новых картин.

Футбол Аленичев ответил на слова экс-директора «Енисея» о «любви прибухнуть» Бывший главный тренер красноярского "Енисея" Дмитрий Аленичев ответил на слова экс-спортивного директора клуба Дениса Петровского о пристрастии к алкоголю.

Политика Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах. 134

Политика Польша с 13 июня откроет границы со странами Евросоюза Польша с 13 июня откроет границы для граждан стран Евросоюза.

Политика Зеленский назвал условие восстановления отношений с Россией По мнению Зеленского, российскому народу через какое-то время станет стыдно за возвращение Крыма, а сам полуостров снова станет частью Украины. 1,8K

Футбол Медведев отреагировал на слова Федуна про арбитра Вилкова Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слова владельца московского «Спартака» Леонида Федуна по поводу возможного назначение арбитра Михаила Вилкова на матч 1/2 финала Кубка России.

Общество Работающие 1 июля получат повышенную оплату На прошлой неделе президент Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля, а этот день будет выходным. 192

Энергетика МЭА предсказало в 2020 году самое большое в истории падение рынка газа По мнению МЭА, мировой спрос на газ в 2020 году уменьшится на 150 млрд куб. м. "Столкнувшись с этим беспрецедентным шоком, рынки природного газа переживают сильную корректировку предложения и торговли, что приводит к исторически низким спотовым ценам и высокой волатильности", — говорится в документе. 226

Здоровье Записавших обращение к Путину энгельсских медиков могут наказать Напомним, что ранее «Четвертая Власть» писала о саратовцах, представившиеся медиками из Энгельсской районной больницы, работниками местных ФАПов и амбулаторий, которые просили президента Владимира Путина помочь с разъяснением ситуации по учрежденным им стимулирующим выплатам. 43