ТАССФАС выступает за создание единой концепции регионального регулирования рынков алкоголяФедеральная антимонопольная служба предлагает создать единую концепцию регионального регулирования рынков алкогольной продукции.Российская газетаКроме того, по его словам, ФАС считает эффективной мерой для "обеления рынка" введение реестра предприятий пивоваренной продукции.ТАСС24 марта пресс-служба ФАС сообщила о том, что ретейлеры «Магнит» и «Пятерочка» стали фигурантами антимонопольного дела ФАС.Вечерняя МоскваОрганизации, как считает регулятор, поддерживали ажиотажный спрос, синхронно не поставляя товары в магазины.Вечерняя МоскваЧитать далееСвернутьРоссийская газетаРоссийская газетаВечерняя МоскваПодробнее о событииФАС выступила за создание единой концепции регионального регулирования рынков алкоголяВечерняя Москва12:45ФАС выступает за создание единой концепции регионального регулирования рынков алкоголяТАСС10:44ФАС предложила ввести единую концепцию продажи алкоголя в регионахРоссийская газета10:43Показать все источникиОценить2Поделиться