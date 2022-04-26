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ФАС выступает за создание единой концепции регионального регулирования рынков алкоголя

Федеральная антимонопольная служба предлагает создать единую концепцию регионального регулирования рынков алкогольной продукции.
Российская газета
Кроме того, по его словам, ФАС считает эффективной мерой для "обеления рынка" введение реестра предприятий пивоваренной продукции.
ТАСС
24 марта пресс-служба ФАС сообщила о том, что ретейлеры «Магнит» и «Пятерочка» стали фигурантами антимонопольного дела ФАС.
Вечерняя Москва
Организации, как считает регулятор, поддерживали ажиотажный спрос, синхронно не поставляя товары в магазины.
Вечерняя Москва

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ФАС выступила за создание единой концепции регионального регулирования рынков алкоголя
Вечерняя Москва12:45
ФАС выступает за создание единой концепции регионального регулирования рынков алкоголя
ТАСС10:44
ФАС предложила ввести единую концепцию продажи алкоголя в регионах
Российская газета10:43
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