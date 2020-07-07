Энергетика

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«В рамках проведенного заседания 30 июня ФАС России предложила с учетом текущей ситуации на рынке увеличить минимальные нормативы продаж на бирже по автомобильным бензинам до 15%, по дизельному топливу до 9% и по сжиженным углеводородным газам (СУГ) до 7,5%», — приводит его слова ТАСС.
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Минэнерго и ФАС подготовили меры по стабилизации рынка бензина

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ТАССвчера в 12:10

Минэнерго поручило нефтяникам срочно нарастить продажи и дало отдельную рекомендацию «Татнефти»

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Минэнерго поручило нефтяникам увеличить продажи бензина на бирже

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От нефтекомпаний требуют увеличить продажи на 3% к прошлому году

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Российских нефтяников попросили что-то сделать с ценами на бензин

Lenta.ruвчера в 05:57

Нефтяникам РФ рекомендовано в короткий срок увеличить продажи топлива на бирже

Финмаркетвчера в 03:34
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РИА Новости 06 июля в 08:25
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Общество

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В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
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Киев собирается развернуть американские ПТРК «Джавелин» на Донбассе

Киев собирается разместить новое оружие на Донбассе, вооружив им бригады, действующие в районах проведения т.н. «антитеррористической операции».
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Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
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Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса

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