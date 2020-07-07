Энергетика
ИзвестияФАС выступила за увеличение объемов продаж топлива на бирже
«В рамках проведенного заседания 30 июня ФАС России предложила с учетом текущей ситуации на рынке увеличить минимальные нормативы продаж на бирже по автомобильным бензинам до 15%, по дизельному топливу до 9% и по сжиженным углеводородным газам (СУГ) до 7,5%», — приводит его слова ТАСС.
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Минэнерго поручило нефтяникам срочно нарастить продажи и дало отдельную рекомендацию «Татнефти»
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