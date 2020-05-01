Коронавирус
Общественное телевидение РоссииФАС выявила десятикратное завышение цен на маски
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вместе с органами прокуратуры зафиксировали десятикратное завышение цен на медицинские маски оптовым продавцом ООО «ВИТТА компани», осуществляющая торговлю фармацевтической продукцией. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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Общество
В Испании задержали экс-депутата Госдумы
В Испании задержан бывший депутат Государственной Думы и экс-заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга, находившийся в международном розыске.
Российская газета 11:02
Общество
Перебежчик из КНДР «на 99% уверен», что Ким Чен Ын мертв
Возможным преемником Ким Чен Ына Цзи Сон Хо считает сестру северокорейского лидера Ким Ё Чжон.
REGNUM 16:16
Общество
Тактаров отреагировал на обращение Волкова к Исмаилову
RT на русском 10:33
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева попала в больницу
Народная артистка РФ Татьяна Васильева из-за плохого самочувствия попала в одну из московских клиник. Об этом она сообщила в пятницу ТАСС.
ТАСС 16:45
Шоу-бизнес
Андрей Макаревич женился в четвертый раз
Как оказалось, музыкант сочетался браком еще в декабре, но эта новость осталась для СМИ тайной. Новую избранницу Макаревича зовут Эйнат.
Росбалт 15:29
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Газета.Ru 09:03
Общество
В ВОЗ объяснили причину быстрого развития пандемии в Белоруссии
Представитель ВОЗ в Белоруссии Батыр Бердыклычев считает, что одной из главных причин быстрого развития пандемии коронавируса в республике является отсутствие адекватных мер физического дистанцирования граждан.
ТАСС 05:04
Политика
Глава Минстроя Якушев госпитализирован с коронавирусом
30 апреля о заражении коронавирусом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Коммерсантъ 14:45
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
Общество
Попова: «в России отмечен всплеск числа заразившихся коронавирусом»
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала, что в России за последние два дня наблюдается всплеск по количеству заболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщает ТАСС.
МР7.ру 13:05
Политика
В Кремль не поступала официальная информация о состоянии Ким Чен Ына
В Кремль не поступала официальная информация о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков «РИА Новости».
Коммерсантъ 15:26
Общество
Главврач Коммунарки рассказал о новом симптоме коронавируса
Среди симптомов коронавируса у пациентов могут наблюдаться кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Коммерсантъ 15:09
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 08:24
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Коммерсантъ вчера в 15:33
Общество
Попова допустила усиление режима самоизоляции после майских праздников
Нарушение режима самоизоляции на майских праздниках может привести к ужесточению мер.
Российская газета 10:34
Транспорт
Метрополитен Москвы закроет вестибюли 45 станций из-за низкой загрузки
Московский метрополитен закроет еще 45 вестибюлей станций из-за низкой загрузки, сообщается на сайте столичной подземки.
РБК 16:09
Наука
Названы преимущества замены масок новым средством от коронавируса
Щиток же помогает лучше соблюдать социальное дистанцирование - через прозрачную поверхность маски можно видеть движения губ собеседника, что улучшает восприятие речи.
Российская газета 01:54
Политика
Песков опроверг сообщения об уходе Мишустина с поста премьера
Кремль опроверг информацию СМИ о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин покинет свой пост после того, как вылечится от коронавируса.
Live24 01:13
Общество
ВОЗ заявила о продлении действия глобального режима ЧС
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что глобальный режим ЧС, введённый из-за коронавируса, остаётся в силе.
RT на русском 12:14
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно достигло места укладки
Накануне "Академик Черский" сообщил, что взял курс на Калининград. Судно должно прийти в порт 1 июля.
Радио Sputnik 14:37
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года
Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости вчера в 19:50
Общество
Названы самые инфицированные коронавирусом города Подмосковья
Случаи инфицирования коронавирусом выявили в 62 городских округах Московской области.
Известия 16:07
Общество
Маск заявил о намерении продать все свои вещи
Генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск 1 мая на своей странице в Twitter заявил о намерении продать почти все свои вещи.
Известия 15:22
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина после болезни обратилась к подписчикам
30 апреля Надежда Бабкина выступила перед подписчиками в своем Instagram с информацией о нынешнем состоянии своего здоровья.
ToDay News Ufa 14:01
Общество
Познер прокомментировал версию о «постановке» заражения Мишустина
«Если заболевание Мишустина на самом деле придумано, чтобы образумить людей, то я целиком поддерживаю это», — заявил Познер.
RuNews24.ru 11:31
Общество
В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу
Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru вчера в 13:07
Общество
В Подмосковье ввели «масочный режим»
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении в регионе "масочного режима" для снижения рисков распространения коронавируса.
РИА Новости 11:10
Общество
Роспотребнадзор допустил наступление второй волны COVID-19 осенью
Специалисты Роспотребнадзора допускают возможность, что наступление второй волны заболеваемости коронавирусом может случиться в осенний период, вместе с сезонным гриппом.
Российская газета 07:26
Наука
Ученые выявили пять типов кожных проявлений COVID-19
Исследователи из академии дерматологии в Испании на протяжении 14 дней вели наблюдение за 375 пациентами с COVID-19.
Известия 16:52