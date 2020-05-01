Коронавирус

Общественное телевидение РоссииОбщественное телевидение РоссииФАС выявила десятикратное завышение цен на маски

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вместе с органами прокуратуры зафиксировали десятикратное завышение цен на медицинские маски оптовым продавцом ООО «ВИТТА компани», осуществляющая торговлю фармацевтической продукцией. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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ФАС выявила почти десятикратное завышение цен на маски оптовой фирмой

РБК09:45

ФАС пресекла попытку десятикратного завышения цен на медицинские маски

ТАСС09:08

В Подмосковье выявили многократно завышавшую цены на медмаски компанию

RT на русском08:40

ФАС выявила компанию, повысившую цены на медицинские маски на 957%

РИА Новости08:47

ФАС пресекла попытку десятикратного завышения цен на маски

Комсомольская правда08:28

ФАС не допустила десятикратного завышения цен на медицинские маски

News.ru08:21

ФАС пресекла попытку десятикратного завышения цен на медицинские маски

РЕН ТВ08:15
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Общество

В Испании задержали экс-депутата Госдумы

В Испании задержан бывший депутат Государственной Думы и экс-заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга, находившийся в международном розыске.
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Перебежчик из КНДР «на 99% уверен», что Ким Чен Ын мертв

Возможным преемником Ким Чен Ына Цзи Сон Хо считает сестру северокорейского лидера Ким Ё Чжон.
REGNUM 16:16
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Тактаров отреагировал на обращение Волкова к Исмаилову

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Актриса Татьяна Васильева попала в больницу

Народная артистка РФ Татьяна Васильева из-за плохого самочувствия попала в одну из московских клиник. Об этом она сообщила в пятницу ТАСС.
ТАСС 16:45
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Андрей Макаревич женился в четвертый раз

Как оказалось, музыкант сочетался браком еще в декабре, но эта новость осталась для СМИ тайной. Новую избранницу Макаревича зовут Эйнат.
Росбалт 15:29
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Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Газета.Ru 09:03
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Общество

В ВОЗ объяснили причину быстрого развития пандемии в Белоруссии

Представитель ВОЗ в Белоруссии Батыр Бердыклычев считает, что одной из главных причин быстрого развития пандемии коронавируса в республике является отсутствие адекватных мер физического дистанцирования граждан.
ТАСС 05:04
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Политика

Глава Минстроя Якушев госпитализирован с коронавирусом

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Коммерсантъ 14:45
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Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
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Общество

Попова: «в России отмечен всплеск числа заразившихся коронавирусом»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала, что в России за последние два дня наблюдается всплеск по количеству заболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщает ТАСС.
МР7.ру 13:05
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Политика

В Кремль не поступала официальная информация о состоянии Ким Чен Ына

В Кремль не поступала официальная информация о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков «РИА Новости».
Коммерсантъ 15:26
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Общество

Главврач Коммунарки рассказал о новом симптоме коронавируса

Среди симптомов коронавируса у пациентов могут наблюдаться кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Коммерсантъ 15:09
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Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 08:24
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Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Коммерсантъ вчера в 15:33
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Общество

Попова допустила усиление режима самоизоляции после майских праздников

Нарушение режима самоизоляции на майских праздниках может привести к ужесточению мер.
Российская газета 10:34
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Транспорт

Метрополитен Москвы закроет вестибюли 45 станций из-за низкой загрузки

Московский метрополитен закроет еще 45 вестибюлей станций из-за низкой загрузки, сообщается на сайте столичной подземки.
РБК 16:09
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Здоровье

Врач уточнил, кто попадает в реанимацию с COVID-19

Вести.Ru 05:21
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Наука

Названы преимущества замены масок новым средством от коронавируса

Щиток же помогает лучше соблюдать социальное дистанцирование - через прозрачную поверхность маски можно видеть движения губ собеседника, что улучшает восприятие речи.
Российская газета 01:54
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Политика

Песков опроверг сообщения об уходе Мишустина с поста премьера

Кремль опроверг информацию СМИ о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин покинет свой пост после того, как вылечится от коронавируса.
Live24 01:13
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Общество

ВОЗ заявила о продлении действия глобального режима ЧС

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что глобальный режим ЧС, введённый из-за коронавируса, остаётся в силе.
RT на русском 12:14
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Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно достигло места укладки

Накануне "Академик Черский" сообщил, что взял курс на Калининград. Судно должно прийти в порт 1 июля.
Радио Sputnik 14:37
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Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года

Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости вчера в 19:50
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Общество

Названы самые инфицированные коронавирусом города Подмосковья

Случаи инфицирования коронавирусом выявили в 62 городских округах Московской области.
Известия 16:07
Общество

Маск заявил о намерении продать все свои вещи

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Известия 15:22
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина после болезни обратилась к подписчикам

30 апреля Надежда Бабкина выступила перед подписчиками в своем Instagram с информацией о нынешнем состоянии своего здоровья.
ToDay News Ufa 14:01
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Общество

Познер прокомментировал версию о «постановке» заражения Мишустина

«Если заболевание Мишустина на самом деле придумано, чтобы образумить людей, то я целиком поддерживаю это», — заявил Познер.
RuNews24.ru 11:31
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Общество

В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу

Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru вчера в 13:07
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Общество

В Подмосковье ввели «масочный режим»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении в регионе "масочного режима" для снижения рисков распространения коронавируса.
РИА Новости 11:10
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Общество

Роспотребнадзор допустил наступление второй волны COVID-19 осенью

Специалисты Роспотребнадзора допускают возможность, что наступление второй волны заболеваемости коронавирусом может случиться в осенний период, вместе с сезонным гриппом.
Российская газета 07:26
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Наука

Ученые выявили пять типов кожных проявлений COVID-19

Исследователи из академии дерматологии в Испании на протяжении 14 дней вели наблюдение за 375 пациентами с COVID-19.
Известия 16:52
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