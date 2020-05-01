Коронавирус
КоммерсантъФАС выявила компанию, которая завышала цены на маски на 957%
Компания с декабря по февраль закупила маски по цене 7,29 руб. за штуку, а при продаже цена возросла до 957% (около 70 руб.).
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Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
Piter.tv вчера в 13:36
Общество
Тактаров отреагировал на обращение Волкова к Исмаилову
RT на русском 10:33
Политика
Путин подписал указ о назначении Белоусова и. о. премьер-министра
Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Белоусова временно исполняющим обязанности премьер-министра.
Ведомости вчера в 13:14
Финансы
Депозиты граждан продолжили сокращаться в апреле
Депозиты граждан продолжили сокращаться в апреле По данным ЦБ, объем выданных населению кредитов банков в марте продолжил расти и даже обогнал февральские показатели.
Коммерсантъ 29 апреля в 13:45
Общество
В Роспотребнадзоре заявили о всплеске заражений коронавирусом
За последние два дня в России наблюдается всплеск числа заразившихся коронавирусом.
Lenta.ru 13:09
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ вчера в 15:33
Общество
Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились
Российский трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток-2», взял курс на Калининград.
Lenta.ru вчера в 06:04
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Газета.Ru 09:03
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласковый май»
Андрей Разин никогда не скрывал своего нынешнего отношения к телеведущей Лере Кудрявцевой, однако, сама блондинка держала себя в руках и хранила гордое молчание, даже простила ему прошлогоднее высказывание о том, что она, якобы, оказывает интимные услуги за деньги.
Live24 06:49
Здоровье
Из выплат умершим от коронавируса врачам вычтут процент их «вины»
Правительство Санкт-Петербурга утвердило порядок назначения выплат медработникам, пострадавшим от коронавируса COVID-19 при работе с пациентами с такой инфекций.
Московский Комсомолец 12:39
Политика
Кабмин запретил госзакупки ряда иностранных промышленных товаров
Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о запрете покупать через госзакупки ряд промышленных товаров из других стран, кроме государств ЕАЭС.
RT на русском 10:39
Армия и оружие
У турецких военных заметили антисуицидальные винтовки
Военное дело вчера в 10:15
Политика
Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера
Напомним, вчера в ходе видеоконференции Мишустин сообщил президенту, что заразился коронавирусом.
Инфорос 02:08
Транспорт
Власти закрыли въезд в Курганскую область
Региональный оперштаб принял решение закрыть въезд в Курганскую область для лиц, не имеющих основания для прибытия в регион.
УралПолит.Ru 11:03
Политика
Мишустин все время находится на связи, заявила Попова
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который заразился коронавирусом, все время находится на связи, в доступном режиме, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 12:47
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 08:24
Общество
Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года
Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости вчера в 14:27
Общество
Беглов предупредил о новых мерах в случае взрывного роста эпидемии
Санкт-Петербург, 1 мая 2020, 19:31 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предупредил жителей Петербурга о возможности введения новых ограничительных мер, если в городе произойдет взрывной рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.
REGNUM 12:31
Общество
Роспотребнадзор допустил наступление второй волны COVID-19 осенью
Специалисты Роспотребнадзора допускают возможность, что наступление второй волны заболеваемости коронавирусом может случиться в осенний период, вместе с сезонным гриппом.
Российская газета 07:26
Политика
В Раде заявили о предложенном Саакашвили «другом формате» работы
«По моей информации, будет другое решение, и президент [Украины Владимир Зеленский] уже отработал его с господином Михаилом [Саакашвили]», — сказал Арахамия.
РБК вчера в 10:55
Шоу-бизнес
Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо
Солистка украинской группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в Полтаве после тяжёлой болезни.
RT на русском вчера в 19:18
Общество
В НИИ Склифосовского сказали об инкубационном периоде коронавируса
О сроках инкубационного периода заражения новым типом коронавируса рассказал директор НИИ имени Склифосовского, член-корреспондент РАНСергей Петриков.
МедиаПоток 06:32
Общество
Обязательный масочный режим ввели в Ростовской области
С 1 мая 2020 года в регионе вводится режим обязательного ношения масок. В Ростовской области ввели обязательный масочный режим.
NewInform 12:24
Наука
Названы преимущества замены масок новым средством от коронавируса
Щиток же помогает лучше соблюдать социальное дистанцирование - через прозрачную поверхность маски можно видеть движения губ собеседника, что улучшает восприятие речи.
Российская газета 01:54
Общество
Попова объяснила, почему снятие ограничений в регионах будет поэтапным
Снятие ограничительных мер, введённых из-за распространения коронавируса, будет поэтапным, с разной скоростью в разных регионах России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 12:54
Общество
ОГЭ для 9-классников могут отменить
В Министерстве просвещения обсуждают вопрос об отмене Основного государственного экзамена (ОГЭ) для 9-классников.
Поступи Онлайн 08:18
Происшествия
В Саратовской области завели дело после вспышки COVID-19 в интернате
В Саратовской области возбудили уголовное дело по факту заражения коронавирусом сотрудников и постояльцев Черкасского психоневрологического интерната в городе Вольске.
РБК 08:19