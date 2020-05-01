Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъФАС выявила компанию, которая завышала цены на маски на 957%

Компания с декабря по февраль закупила маски по цене 7,29 руб. за штуку, а при продаже цена возросла до 957% (около 70 руб.).
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ФАС выявила почти десятикратное завышение цен на маски оптовой фирмой

РБК09:45

ФАС пресекла попытку десятикратного завышения цен на медицинские маски

РЕН ТВ08:15

ФАС выявила компанию, повысившую цены на медицинские маски на 957%

РИА Новости08:47

В Подмосковье выявили многократно завышавшую цены на медмаски компанию

RT на русском08:40

ФАС пресекла попытку десятикратного завышения цен на маски

Комсомольская правда08:28

ФАС не допустила десятикратного завышения цен на медицинские маски

News.ru08:21

ФАС пресекла попытку десятикратного завышения цен на медицинские маски

ТАСС09:08
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Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

Piter.tv вчера в 13:36
2K
Общество

Тактаров отреагировал на обращение Волкова к Исмаилову

RT на русском 10:33
24
Политика

Путин подписал указ о назначении Белоусова и. о. премьер-министра

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Белоусова временно исполняющим обязанности премьер-министра.
Ведомости вчера в 13:14
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Финансы

Депозиты граждан продолжили сокращаться в апреле

Депозиты граждан продолжили сокращаться в апреле По данным ЦБ, объем выданных населению кредитов банков в марте продолжил расти и даже обогнал февральские показатели.
Коммерсантъ 29 апреля в 13:45
7
Общество

В Роспотребнадзоре заявили о всплеске заражений коронавирусом

За последние два дня в России наблюдается всплеск числа заразившихся коронавирусом.
Lenta.ru 13:09
47
Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ вчера в 15:33
4,3K
Общество

Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились

Российский трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток-2», взял курс на Калининград.
Lenta.ru вчера в 06:04
731
Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Газета.Ru 09:03
7,2K
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласковый май»

Андрей Разин никогда не скрывал своего нынешнего отношения к телеведущей Лере Кудрявцевой, однако, сама блондинка держала себя в руках и хранила гордое молчание, даже простила ему прошлогоднее высказывание о том, что она, якобы, оказывает интимные услуги за деньги.
Live24 06:49
6
Здоровье

Из выплат умершим от коронавируса врачам вычтут процент их «вины»

Правительство Санкт-Петербурга утвердило порядок назначения выплат медработникам, пострадавшим от коронавируса COVID-19 при работе с пациентами с такой инфекций.
Московский Комсомолец 12:39
5
Политика

Кабмин запретил госзакупки ряда иностранных промышленных товаров

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о запрете покупать через госзакупки ряд промышленных товаров из других стран, кроме государств ЕАЭС.
RT на русском 10:39
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Здоровье

Врач уточнил, кто попадает в реанимацию с COVID-19

Вести.Ru 05:21
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Армия и оружие

У турецких военных заметили антисуицидальные винтовки

Военное дело вчера в 10:15
22
Политика

Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера

Напомним, вчера в ходе видеоконференции Мишустин сообщил президенту, что заразился коронавирусом.
Инфорос 02:08
1K
Транспорт

Власти закрыли въезд в Курганскую область

Региональный оперштаб принял решение закрыть въезд в Курганскую область для лиц, не имеющих основания для прибытия в регион.
УралПолит.Ru 11:03
1
Политика

Мишустин все время находится на связи, заявила Попова

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который заразился коронавирусом, все время находится на связи, в доступном режиме, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 12:47
4
Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 08:24
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Хоккей

Нападающий «Ак Барса» Галимов подписал контракт со СКА

78.ru 08:44
Общество

Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года

Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости вчера в 14:27
615
Общество

Беглов предупредил о новых мерах в случае взрывного роста эпидемии

Санкт-Петербург, 1 мая 2020, 19:31 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предупредил жителей Петербурга о возможности введения новых ограничительных мер, если в городе произойдет взрывной рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.
REGNUM 12:31
13
Общество

Роспотребнадзор допустил наступление второй волны COVID-19 осенью

Специалисты Роспотребнадзора допускают возможность, что наступление второй волны заболеваемости коронавирусом может случиться в осенний период, вместе с сезонным гриппом.
Российская газета 07:26
599
Политика

В Раде заявили о предложенном Саакашвили «другом формате» работы

«По моей информации, будет другое решение, и президент [Украины Владимир Зеленский] уже отработал его с господином Михаилом [Саакашвили]», — сказал Арахамия.
РБК вчера в 10:55
17
Шоу-бизнес

Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо

Солистка украинской группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в Полтаве после тяжёлой болезни.
RT на русском вчера в 19:18
50
Общество

В НИИ Склифосовского сказали об инкубационном периоде коронавируса

О сроках инкубационного периода заражения новым типом коронавируса рассказал директор НИИ имени Склифосовского, член-корреспондент РАНСергей Петриков.
МедиаПоток 06:32
300
Общество

Обязательный масочный режим ввели в Ростовской области

С 1 мая 2020 года в регионе вводится режим обязательного ношения масок. В Ростовской области ввели обязательный масочный режим.
NewInform 12:24
668
Наука

Названы преимущества замены масок новым средством от коронавируса

Щиток же помогает лучше соблюдать социальное дистанцирование - через прозрачную поверхность маски можно видеть движения губ собеседника, что улучшает восприятие речи.
Российская газета 01:54
152
Общество

Попова объяснила, почему снятие ограничений в регионах будет поэтапным

Снятие ограничительных мер, введённых из-за распространения коронавируса, будет поэтапным, с разной скоростью в разных регионах России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 12:54
Общество

ОГЭ для 9-классников могут отменить

В Министерстве просвещения обсуждают вопрос об отмене Основного государственного экзамена (ОГЭ) для 9-классников.
Поступи Онлайн 08:18
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Футбол

Соболев может подписать со «Спартаком» четырёхлетний контракт

Sport.ru 07:59
Происшествия

В Саратовской области завели дело после вспышки COVID-19 в интернате

В Саратовской области возбудили уголовное дело по факту заражения коронавирусом сотрудников и постояльцев Черкасского психоневрологического интерната в городе Вольске.
РБК 08:19
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