Компания с декабря по февраль закупила маски по цене 7,29 руб. за штуку, а при продаже цена возросла до 957% (около 70 руб.).

ФАС выявила компанию, которая завышала цены на маски на 957%

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