Коронавирус
КоммерсантъФАС выявила компанию, которая завышала цены на маски на 957%
Компания с декабря по февраль закупила маски по цене 7,29 руб. за штуку, а при продаже цена возросла до 957% (около 70 руб.).
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Наука
В Японии нашли новую возможность лечения шизофрении
В Японии специалисты обнаружили новую возможность лечения шизофрении, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 14:56
Общество
Массовое скопление, кальян, общепит. У «Газпром Арены» открылась мекка ковид-диссидентов
Фонтанка.Ру 18:10
Общество
Россияне смогут заказывать лекарства онлайн на время пандемии
Ранее продажа лекарств онлайн была запрещена, однако в период борьбы с коронавирусом произошли изменения.
Московский Комсомолец 16:31
Экономика
Отельеры Петербурга: пусть нас проклянут, но мы за железный занавес
47news предлагает такой эпиграф: "Отельеры Петербурга рады намеку Валентины Матвиенко о запрете выезда за рубеж в этом году".
47 новостей 12:23
Происшествия
Высокопоставленный подмосковный полицейский задержан за взятку
Замначальника управления МВД по Воскресенску задержан за получение взятки.
Российская газета 16:10
Общество
Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике, посетив церемонию открытия Сунчхонского завода удобрений.
ТАСС 17:14
Биатлон
Первый вице-президент СБР заразился коронавирусом
Первый вице-президент по работе с региональными организациям Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов сдал положительный тест на коронавирус COVID-19.
Газета.Ru 17:07
Кино
Опубликован тизер сериала «Страна Лавкрафта»
В сети появился трейлер нового сериала под названием «Страна Лавкрафта». Сюжет картины основан на одноимённом романе Мэтта Раффа.
Inc-news.ru 15:19
Авто
Кроссовер Chery Tiggo 8 получил новые комплектации в РФ
Новый китайский кроссовер Chery Tiggo 8, ранее предлагавшийся в России только в топовой модификации Prestige, получил более доступные исполнения, получившие название Active и Family.
SpeedMe вчера в 06:34
Наука
Ученые нашли природное средство от похмелья
Недомогание, связанное с чрезмерным употреблением алкоголя, могут облегчить экстракты некоторых растений.
РЕН ТВ 18:23
Музыка
Победитель «Маски» ответил на обвинения в плагиате
Победитель вокального шоу "Маска" Анатолий Цой ответил на обвинения в плагиате, выдвинутые в его адрес после того, как он исполнил песню Татьяны Снежиной "Позови меня с собой".
Газета.Ru вчера в 03:36
Наука
На Мадагаскаре обнаружили скелет вымершего млекопитающего
Скелет представителя маммалиаформов нашла международная группа палеонтологов. По размерам он был как кошка и весил минимум три килограмма.
Дилетант 09:39
Общество
Названо число заразившихся коронавирусом в российской армии
Коронавирус обнаружен у 2 482 российских военнослужащих, а также у 313 гражданских сотрудников Минобороны.
Lenta.ru 13:52
Кино
Назвали самые убыточные фильмы 2019 года
Список самых убыточных кинокартин 2019 года опубликовали на американском профильном портале Deadline.
Live24 29 апреля в 03:05
Общество
Роспотребнадзор предупредил о возможности второй волны коронавируса
«При наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учёбы или работы наших граждан высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период», — заявили в ведомстве.
RT на русском 06:56
Армия и оружие
В онлайн-симуляторе войны пройдут тренировки военных США, России и Европы
В онлайн-симуляторе войны War Thunder пройдут тренировки военных США, России и Европы. Событие состоится в эти выходные.
Ferra 13:45
Политика
Помпео рассказал о получении от Китая образца коронавируса
Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что американская сторона только пару дней назад получила от Китая образец коронавируса.
RT на русском 18:19
Кино
К премии «Оскар» впервые допустят показанные онлайн фильмы
vtomske.ru 29 апреля в 01:25
Спорт
Футболист «Луча» Калугин подверг критике губернатора Приморья Кожемяко
Игрок владивостокского «Луча» Дмитрий Калугин подверг критике заявление губернатора Приморского края Олега Кожемяко о том, что в профессиональных спортивных клубах региона не выступают местные воспитанники.
RT на русском вчера в 11:01
Общество
Маск заявил о намерении продать все свои вещи
Генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск 1 мая на своей странице в Twitter заявил о намерении продать почти все свои вещи.
Известия 15:22
Политика
В РПЦ высказались против изображения Сталина в храме Вооруженных сил
Удивило многих и желание разместить в храме изображение президента Владимира Путина.
ФедералПресс 11:23
Общество
В Подмосковье решили ввести обязательное ношение масок
Жителей Подмосковья обяжут носить маски при выходе из дома. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Деловое.ТВ вчера в 10:04
Общество
Глава Роспотребнадзора объяснил всплеск числа заражений коронавирусом
За последние два дня количество новых случаев заражения в России составило 15 тысяч человек.
Телеканал 360° 13:02
Происшествия
Дочь пенсионера из Москвы, которого бросили с коронавирусом у подъезда, пожалуется в СК
Как рассказал Прянишников, дочь пенсионера подготовила жалобы в разные ведомства.
ТАСС 16:06
Гаджеты
Как скачать «суперобои» с MIUI 12?
Одна из функций MIUI 12, на которую стоит обратить внимание, – это новые обои MIUI 12 Super Wallpapers.
MobiDevices 29 апреля в 09:55
Космос
NASA готовится к запуску солнечного парусника
Ридус вчера в 10:52
Культура
Мультсериал про Лунтика покажут в США, Канаде и Латинской Америке
Piter.tv вчера в 09:06
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Газета.Ru 09:03
Общество
Из выплат умершим от коронавируса врачам вычтут процент их «вины»
Правительство Санкт-Петербурга утвердило порядок назначения выплат медработникам, пострадавшим от коронавируса COVID-19 при работе с пациентами с такой инфекций.
Московский Комсомолец 12:39
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36