Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиФАС выявила компанию, повысившую цены на медицинские маски на 957%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в результате проверок выявила, что оптовый поставщик масок ООО "Витта компани" в период с декабря 2019 года по февраль 2020-го закупала продукцию по одинаковой цене, но цена продажи в итоге выросла на 957%, в связи с чем ведомство обратилось в прокуратуру, об этом говорится в сообщении пресс-службы ФАС.
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ФАС выявила почти десятикратное завышение цен на маски оптовой фирмой

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ФАС не допустила десятикратного завышения цен на медицинские маски

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РИА Новости08:47
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