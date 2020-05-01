Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиФАС выявила компанию, повысившую цены на медицинские маски на 957%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в результате проверок выявила, что оптовый поставщик масок ООО "Витта компани" в период с декабря 2019 года по февраль 2020-го закупала продукцию по одинаковой цене, но цена продажи в итоге выросла на 957%, в связи с чем ведомство обратилось в прокуратуру, об этом говорится в сообщении пресс-службы ФАС.
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ФАС пресекла попытку десятикратного завышения цен на маски

Комсомольская правда08:28

ФАС пресекла попытку десятикратного завышения цен на медицинские маски

ТАСС09:08

ФАС выявила компанию, повысившую цены на медицинские маски на 957%

РИА Новости08:47

В Подмосковье выявили многократно завышавшую цены на медмаски компанию

RT на русском08:40

ФАС выявила почти десятикратное завышение цен на маски оптовой фирмой

РБК09:45

ФАС не допустила десятикратного завышения цен на медицинские маски

News.ru08:21

ФАС пресекла попытку десятикратного завышения цен на медицинские маски

РЕН ТВ08:15
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Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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