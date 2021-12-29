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ФАС выявила нарушение законодательства в действиях ММК, НМЛК и «Северстали»

«Северсталь», «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) и «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) не согласны с претензиями Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о нерыночном завышении цен компаниями.
Коммерсантъ
Руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский заявил, что штрафы, которые ведомство может назначить металлургическим компаниям после расследования ситуации с монопольно высокой ценой, могут удивить рынок.
Московский Комсомолец
«Может быть, штрафы в отношении металлургов будут больше, чем у Google», — заявил Шаскольский в интервью телеканалу RTVI.
РБК
Весной антимонопольная служба завела три отдельных дела об установлении и поддержании монопольно высокой цены на горячекатаный прокат в отношении «Северстали», НЛМК и ММК.
Forbes

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ФАС выявила нарушение законодательства в действиях ММК, НМЛК и «Северстали»
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ФАС сочла действия ММК, НМЛК и «Северстали» нарушением антимонопольного законодательства
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ФАС завершит расследования по делам «Северстали», ММК и НЛМК в I квартале
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ТАСС12:17
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Интерфакс05:29
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