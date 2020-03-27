Коронавирус
ТАССФАС выявила признаки картельных сговоров на рынке гречки
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выявила признаки сговоров на рынке производителей гречневой крупы, в случае подтверждения факта картельного соглашения нарушителям грозит уголовная ответственность, заявил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев.
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То есть все-таки элементы сговоров между производителями, которые пытались вести себя недобросовестно. Факт картельного соглашения, если нами оно будет доказано вместе с правоохранительными органами, влечет за собой уголовную ответственность сроком лишения свободы до шести лет.
— Игорь Артемьев, российский политикИзвестия 03:10
с чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба выявила картельные соглашения на рынке гречневой крупы, рассказал журналистам глава ведомства Игорь Артемьев. По его словам, такой вывод служба сделала по итогам 11 внеплановых выездных проверок.РИА Новости04:21
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