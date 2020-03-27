Федеральная антимонопольная служба выявила картельные соглашения на рынке гречневой крупы, рассказал журналистам глава ведомства Игорь Артемьев. По его словам, такой вывод служба сделала по итогам 11 внеплановых выездных проверок.

с чего всё началось

То есть все-таки элементы сговоров между производителями, которые пытались вести себя недобросовестно. Факт картельного соглашения, если нами оно будет доказано вместе с правоохранительными органами, влечет за собой уголовную ответственность сроком лишения свободы до шести лет.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выявила признаки сговоров на рынке производителей гречневой крупы, в случае подтверждения факта картельного соглашения нарушителям грозит уголовная ответственность, заявил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев.

Общество Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.

Здоровье В Севастополе подтверждено пять случаев коронавируса Сегодня врио Губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе у пяти человек подтвердился диагноз коронавирус.

Общество В Бельгии кошка заразилась коронавирусом от хозяина Напомним, 18 марта в Гонконге был зафиксирован случай смерти собаки, заразившейся коронавирусом. Симптомов заболевания у собаки не было.

Политика Глава ЦИК назвала условие назначения даты голосования по Конституции "Новая дата голосования по Конституции будет определена после того, как нормализуется эпидемиологическая ситуация по коонавирусу", подчеркнула Памфилова Она также отметила, что из-за карантина по коронавирусу необходимо перенести проведение всех избирательных кампаний, запланированных в России на апрель-май.

Общество Мишустин призвал распространить принятые в Москве меры на всю Россию Премьер-министр России Михаил Мишустин считает необходимым распространить жесткие карантинные меры в Москве, принятые указом Собянина, на все регионы Российской Федерации, сообщает ТАСС со ссылкой на слова премьер-министра.

Политика Песков подтвердил случай коронавируса в администрации президента Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что один из сотрудников администрации президента заболел коронавирусом.

Общество Названы регионы России с новыми случаями коронавируса Названы регионы России с новыми случаями коронавируса, больше всего зараженных выявлено в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб.

Экономика Силуанов разъяснил налог на проценты по банковским вкладам Министр финансов России Антон Силуанов разъяснил, в каких случаях будет взиматься налог на проценты по банковским вкладам более 1 млн рублей.

Общество В России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил премьер-министру страны Михаилу Мишустину органичить продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса, передает RT.