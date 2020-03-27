Коронавирус
ИнфоросФАС выявила признаки картельных сговоров на рынке гречневой крупы
Федеральная антимонопольная служба РФ обнаружила признаки сговоров на рынке производителей гречневой крупы. Об этом сообщил глава ФАС Игорь Артемьев.
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То есть все-таки элементы сговоров между производителями, которые пытались вести себя недобросовестно. Факт картельного соглашения, если нами оно будет доказано вместе с правоохранительными органами, влечет за собой уголовную ответственность сроком лишения свободы до шести лет.
— Игорь Артемьев, российский политикИзвестия 03:10
с чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба выявила картельные соглашения на рынке гречневой крупы, рассказал журналистам глава ведомства Игорь Артемьев. По его словам, такой вывод служба сделала по итогам 11 внеплановых выездных проверок.РИА Новости04:21
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