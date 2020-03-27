Коронавирус

ИнфоросФАС выявила признаки картельных сговоров на рынке гречневой крупы

Федеральная антимонопольная служба РФ обнаружила признаки сговоров на рынке производителей гречневой крупы. Об этом сообщил глава ФАС Игорь Артемьев.
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Игорь Артемьев
То есть все-таки элементы сговоров между производителями, которые пытались вести себя недобросовестно. Факт картельного соглашения, если нами оно будет доказано вместе с правоохранительными органами, влечет за собой уголовную ответственность сроком лишения свободы до шести лет.
— Игорь Артемьев, российский политикИзвестия 03:10
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Федеральная антимонопольная служба выявила картельные соглашения на рынке гречневой крупы, рассказал журналистам глава ведомства Игорь Артемьев. По его словам, такой вывод служба сделала по итогам 11 внеплановых выездных проверок.
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