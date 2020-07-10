Экономика

ТАССТАССФАС зафиксировала почти двойной рост цен на яблоки в Петербурге

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Санкт-Петербургу выявило превышение максимальной стоимости яблок в сетевых продуктовых магазинах города на 40% в сравнении со средним показателем, установленным весной 2020 года на уровне 150 рублей за 1 кг.
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В Петербурге антимонопольщики проверят обоснованность роста цен на яблоки

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Цены на яблоки в Петербурге подросли в два раза

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ФАС зафиксировала почти двойной рост цен на яблоки в Петербурге

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Резкий скачок цен на яблоки в Петербурге заинтересовал УФАС

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ФАС зафиксировала почти двойной рост цен на яблоки в Петербурге

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Цены на яблоки в Петербурге взлетели: в дело вступает УФАС

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Яблоки в Петербурге к лету подорожали почти в два раза. ФАС попросила у ретейлеров разъяснений

Фонтанка.Ру06:01
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Лавров заявил о нежелании России уговаривать США сохранить ДСНВ-3

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Общество

Смертность в России за май выросла на 11,9%

Что касается рождаемости, то в мае появилось на свет только 110 тысяч младенцев и рождаемость выросла лишь в 12 регионах.
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Общество

Новые льготы, надбавки и повышение пенсий ждут россиян с 1 августа

Новые льготы, надбавки и повышение пенсий ждут россиян уже с 1 августа 2020 года.
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Политика

Москва считает иск Гааги в ЕСПЧ ударом по отношениям с Нидерландами

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала очередным ударом по отношениям с Нидерландами иск Гааги к России в ЕСПЧ по катастрофе малайзийского Boeing на востоке Украины, сообщает "Интерфакс".
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В Коми выплаты получат медики, не попавшие под федеральные надбавки

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Общество

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Экс-депутат Олег Хабибуллин до конца июля может подать исковое заявление Арбитражный суд Свердловской области принял предварительные обеспечительные меры и запретил структуре УГМК сносить недостроенное здание на Октябрьской площади.
Коммерсантъ Екатеринбург 10:38
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В Белоруссии стартовал выпуск дизельных моторов для ГАЗ и УАЗ

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Эндокринолог Гусова сообщила, кому шоколад нужно есть обязательно

Люди, занимающиеся активной умственной деятельностью, должны есть шоколад, рассказала РИА Новости Залина Гусова.
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Суд арестовал обвиненного в организации убийств губернатора Фургала

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Сергей Лазарев и Алекс Малиновский отдыхают на Черном море вдвоем

Популярный российский певец Сергей Лазарев отправился в отпуск на Черное море вместе со своим коллегой Алексом Малиновским.
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Экономика

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Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
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Космический телескоп «Гамма-400» запустят на «Ангаре» с «Восточного»

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Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Эксперты негативно отнеслись к предложению провести деноминацию российского рубля.
РИА Новости 12:00
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Технологии

Павел Дуров сообщил об уничтожении Apple стартапов по всему миру

Компания Apple злоупотребляет своим положением, уничтожает стартапы по во всем мире, а также эксплуатирует разработчиков приложений.
ToDay News Ufa вчера в 13:36
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Политика

В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
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Общество

Адвокаты по делу Ефремова привлечены к дисциплинарной ответственности

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Футбол

Арбитр Федотов: «Ростов» проиграл «Уфе» из-за результативной ошибки судей

Арбитр Игорь Федотов поделился мнением о судействе в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Уфа» (1:2). Встречу обслуживала бригада судей во главе с Алексеем Еськовым.
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Общество

Антитела к коронавирусу выявили у 21,7% протестированных москвичей

Согласно результатам четвертого этапа ИФА-тестирования, которое прошло с 19 июня по 2 июля, у 21,7% москвичей формируется иммунитет к коронавирусу, за две недели в исследовании поучаствовали 98 тыс. человек.
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Общество

Храм Гроба Господня закрыли из-за коронавируса

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Футбол

В УЕФА проведена жеребьевка Лиги Европы

Вслед за жеребьевкой Лиги чемпионов в штаб-квартире УЕФА были обозначены контуры оставшихся встреч Лиги Европы.
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Общество

Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6

Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
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Общество

В Свердловской области ЕГЭ по математике сдали более 19 тыс. человек

В Свердловской области единый госэкзамен по математике профильного уровня 10 июля сдали более 19 тыс. человек.
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Биатлон

Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ

Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
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Олег Тиньков перенес операцию по трансплантации костного мозга

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Иван Телегин скрыл имущество на 45 млн рублей при разводе с Пелагеей

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В подмосковной Рузе ликвидируют последствия прорыва дамбы

В Рузе уже сегодня откроют пострадавший после прорыва дамбы участок Волоколамского шоссе. Об этом сообщают власти Подмосковья.
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