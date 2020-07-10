Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Санкт-Петербургу выявило превышение максимальной стоимости яблок в сетевых продуктовых магазинах города на 40% в сравнении со средним показателем, установленным весной 2020 года на уровне 150 рублей за 1 кг.

ФАС зафиксировала почти двойной рост цен на яблоки в Петербурге

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