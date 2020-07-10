Экономика
ТАССФАС зафиксировала почти двойной рост цен на яблоки в Петербурге
Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Санкт-Петербургу выявило превышение максимальной стоимости яблок в сетевых продуктовых магазинах города на 40% в сравнении со средним показателем, установленным весной 2020 года на уровне 150 рублей за 1 кг.
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В Петербурге антимонопольщики проверят обоснованность роста цен на яблоки
Телеканал Санкт-Петербург08:35
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Политика
Лавров заявил о нежелании России уговаривать США сохранить ДСНВ-3
ДСНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года, напоминает агентство. Договор рассчитан на десять лет с возможным продлением.
BFM.ru 07:51
Общество
Смертность в России за май выросла на 11,9%
Что касается рождаемости, то в мае появилось на свет только 110 тысяч младенцев и рождаемость выросла лишь в 12 регионах.
Новые Известия 12:32
Общество
Россия может возобновить авиасообщение с 13 странами, включая Китай
Стоит отметить, что в список направлений не вошли страны ближнего зарубежья, а также Турция и Египет, которые выразили желание принять российских туристов.
Business FM Уфа 07:25
Общество
Новые льготы, надбавки и повышение пенсий ждут россиян с 1 августа
Новые льготы, надбавки и повышение пенсий ждут россиян уже с 1 августа 2020 года.
Shraibikus News 11:48
Политика
Москва считает иск Гааги в ЕСПЧ ударом по отношениям с Нидерландами
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала очередным ударом по отношениям с Нидерландами иск Гааги к России в ЕСПЧ по катастрофе малайзийского Boeing на востоке Украины, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 12:12
Здоровье
В Коми выплаты получат медики, не попавшие под федеральные надбавки
Сыктывкар, 10 июля 2020, 11:35 — REGNUM Региональные стимулирующие выплаты медикам, не подпадающим под федеральные постановления о надбавках за работу с COVID-19, установлены в Коми.
REGNUM 04:35
Общество
Суд запретил УГМК сносить недостроенное здание в центре Екатеринбурга
Экс-депутат Олег Хабибуллин до конца июля может подать исковое заявление Арбитражный суд Свердловской области принял предварительные обеспечительные меры и запретил структуре УГМК сносить недостроенное здание на Октябрьской площади.
Коммерсантъ Екатеринбург 10:38
Авто
В Белоруссии стартовал выпуск дизельных моторов для ГАЗ и УАЗ
На мощностях Минского моторного завода стартовал выпуск новых дизельных двигателей 4DTI, которые будут устанавливаться на автомобили компаний ГАЗ и УАЗ.
32CARS.ru 07:56
Здоровье
Эндокринолог Гусова сообщила, кому шоколад нужно есть обязательно
Люди, занимающиеся активной умственной деятельностью, должны есть шоколад, рассказала РИА Новости Залина Гусова.
iReactor 00:34
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев и Алекс Малиновский отдыхают на Черном море вдвоем
Популярный российский певец Сергей Лазарев отправился в отпуск на Черное море вместе со своим коллегой Алексом Малиновским.
Evo-rus.com вчера в 02:50
Экономика
Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru вчера в 13:25
Космос
Космический телескоп «Гамма-400» запустят на «Ангаре» с «Восточного»
РИА Новости 08 июля в 22:27
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Эксперты негативно отнеслись к предложению провести деноминацию российского рубля.
РИА Новости 12:00
Технологии
Павел Дуров сообщил об уничтожении Apple стартапов по всему миру
Компания Apple злоупотребляет своим положением, уничтожает стартапы по во всем мире, а также эксплуатирует разработчиков приложений.
ToDay News Ufa вчера в 13:36
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости вчера в 06:04
Общество
Адвокаты по делу Ефремова привлечены к дисциплинарной ответственности
RT на русском 06:21
Футбол
Арбитр Федотов: «Ростов» проиграл «Уфе» из-за результативной ошибки судей
Арбитр Игорь Федотов поделился мнением о судействе в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Уфа» (1:2). Встречу обслуживала бригада судей во главе с Алексеем Еськовым.
Чемпионат 13:05
Общество
Антитела к коронавирусу выявили у 21,7% протестированных москвичей
Согласно результатам четвертого этапа ИФА-тестирования, которое прошло с 19 июня по 2 июля, у 21,7% москвичей формируется иммунитет к коронавирусу, за две недели в исследовании поучаствовали 98 тыс. человек.
Известия 09:23
Общество
Храм Гроба Господня закрыли из-за коронавируса
Gazeta.SPb 10:06
Футбол
В УЕФА проведена жеребьевка Лиги Европы
Вслед за жеребьевкой Лиги чемпионов в штаб-квартире УЕФА были обозначены контуры оставшихся встреч Лиги Европы.
Вести.Ru 07:49
Общество
Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6
Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM 13:02
Общество
В Свердловской области ЕГЭ по математике сдали более 19 тыс. человек
В Свердловской области единый госэкзамен по математике профильного уровня 10 июля сдали более 19 тыс. человек.
REGNUM 12:21
Биатлон
Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ
Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru 03:01
Шоу-бизнес
Иван Телегин скрыл имущество на 45 млн рублей при разводе с Пелагеей
Иван Телегин, выступающий на позиции форварда в российском профессиональном хоккейном клубе ЦСКА (Москва), в процессе развода с популярной певицей Пелагеей Телегиной скрыл часть имущества.
CT news 08 июля в 16:18
Общество
Женщина с 13-м размером груди попала в украинскую книгу рекордов
Модель Мила Кузнецова с 13-м размером груди официально признана обладательницей самого большого натурального бюста на Украине.
НТВ 05:57
Происшествия
В подмосковной Рузе ликвидируют последствия прорыва дамбы
В Рузе уже сегодня откроют пострадавший после прорыва дамбы участок Волоколамского шоссе. Об этом сообщают власти Подмосковья.
Вести.Ru вчера в 23:25