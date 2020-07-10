Экономика
ТАССФАС зафиксировала почти двойной рост цен на яблоки в Петербурге
Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Санкт-Петербургу выявило превышение максимальной стоимости яблок в сетевых продуктовых магазинах города на 40% в сравнении со средним показателем, установленным весной 2020 года на уровне 150 рублей за 1 кг.
Читать в источнике
Оценить24
Подробнее о событии
Показать все источники
В Петербурге антимонопольщики проверят обоснованность роста цен на яблоки
Телеканал Санкт-Петербург08:35
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 10:23, Ашберн
Технологии
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay
При покупке человек получит на мобильный номер, который подключен к системе, сообщение для оплаты продукта.
Evo-rus.com 01:18
Политика
Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть
RT на русском 10:20
Игры
В Epic Games Store началась бесплатная раздача сразу трёх игр
Ferra вчера в 13:33
Политика
Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала
ИжевскИнфо.РУ вчера в 06:48
Политика
Власти Нидерландов подадут в ЕСПЧ иск к России из-за крушения MH17
Правительство Нидерландов намерено подать иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за крушения в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17.
RT на русском 09:12
Футбол
«Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов
В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.
Вести.Ru 07:00
Общество
Смертность в Петербурге побила десятилетний рекорд из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге в июне показатель смертности впервые за 10 лет наблюдений превысил семь тысяч человек.
Православие и Мир 05:04
Общество
Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года
11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года.
Российская газета 08:57
Автоспорт
Квят не попал в десятку в первой практике «Гран-при Штирии»
На трассе "Ред Булл Ринг" состоялись первые заезды в рамках "Гран-при Штирии".
Pravda.Ru 06:59
Экономика
Москва стала аутсайдером по росту цен на вторичное жилье
Лидер рейтинга – Манила: там цены на готовые квартиры с марта 2019 г. по март 2020 г. выросли на 22%.
Ведомости вчера в 17:17
Единоборства
Петр Ян уложился в вес перед боем за титул чемпиона UFC с Алдо
Российский боец UFC в легчайшем весе Петр Ян успешно прошёл взвешивание перед титульным боем с бразильцем Жозе Алдо.
Metaratings 09:35
Общество
Мишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трассу М-12 Москва—Казань надо ввести в эксплуатацию в 2024 году.
Коммерсантъ 06:45
Культура
Реалити-шоу по мотивам игры The Sims выйдет летом 2020 года
Evo-rus.com 04:01
Здоровье
Казахстан опроверг информацию Китая о вспышке неизвестной пневмонии
Власти Казахстана опровергли заявление посольства Китая, в котором утверждалось, что в стране наблюдается вспышка неизвестной пневмонии.
Газета.Ru 10:03
Путешествия
Туристы жалуются на слишком высокие цены в Турции
Бодрум: отдыхающие недовольны, что на курортах произошел слишком резкий скачок цен, пишет портал tonkosti.ru.
Интермонитор.ру 08 июля в 13:27
Происшествия
В подмосковной Рузе ликвидируют последствия прорыва дамбы
В Рузе уже сегодня откроют пострадавший после прорыва дамбы участок Волоколамского шоссе. Об этом сообщают власти Подмосковья.
Вести.Ru вчера в 23:25
Здоровье
Физиолог рассказал, как закаляться холодной водой, когда нет горячей
Президент общественной организации "Лига защиты врачей" Семен Гальперин в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" рассказал, что людям, страдающим хроническими заболеваниями, следует быть острожными при водных процедурах при летних отключениях воды.
РЕН ТВ 08:39
Кино
Режиссеры «Мстителей: Финал» планируют новый фильм с Робертом Дауни-младшим
В интервью сайту ComicBook режиссер Джо Руссо рассказал о планах сделать в ближайшее время еще один проект с Робертом Дауни-младшим, который снимался в фильмах братьев Руссо «Первый мститель: Другая война», «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал».
Popcornnews.ru 09:00
Шоу-бизнес
Харламов отметил развод с Асмус в компании малоизвестных актрис
Гарик Харламов отметил будущий развод с Кристиной Асмус в одном из столичных караоке-баров в компании малоизвестных актрис.
Актуальные Новости вчера в 12:16
Авто
«АвтоВАЗ» начал выпускать внедорожники Niva под маркой Lada
Ранее внедорожник выпускался под брендом Chevrolet на совместном предприятии General Motors и "АвтоВАЗа".
ТАСС 06:46
Шоу-бизнес
Прилучного и Карпович сфотографировали в Ялте
Пара отдыхала в аквапарке вместе с детьми актера В Сети появилась информация, что Павел Прилучный уехал отдыхать в Ялту с детьми и звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович.
WomanHit.ru 04:10
Общество
Началась финальная стадия испытаний российской вакцины от коронавируса
В России приступили к финальной стадии клинических испытаний вакцины от коронавируса.
Газета.Ru 03:56
Космос
Неудачей закончился первый запуск китайской ракеты Куайчжоу-11
В Китае во время первого запуска китайской ракеты Куайчжоу-11 возникли неполадки, которые привели к аварии, миссия признана неудачной.
МонаВиста 06:49
Происшествия
ТАСС: неизвестные сообщили о минировании высотки МИД РФ
«Специалисты проверяют сообщение о "минировании" здания по адресу: Смоленская-Сенная площадь, дом 32/34, где находится здание МИД»,— рассказал собеседник агентства.
Коммерсантъ 09:55
Общество
В России ЕГЭ по профильной математике сдадут более 390 тыс. человек
Более 390 тыс. человек сдадут 10 июля Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по профильной математике.
РБК 02:48
Общество
Россиян с 1 августа ждут новые льготы, надбавки и повышение пенсий
Новые начисления начнутся с 1 августа и коснутся только пенсионеров старше 75 лет.
Карелинформ 05:12
Футбол
Матч «Локомотив»–ЦСКА перенесли с 15 на 16 июля
Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) перенесло матч 29-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» между столичными «Локомотивом» и ЦСКА с 15 на 16 июля.
Известия 09:39
Политика
Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Ливии, Донбассе и на Балканах
Президент России Владимир Путин по видеосвязи обсудил с членами Совета безопасности РФ конфликт в Ливии, ситуацию в Донбассе и на Балканском полуострове.
Известия 07:48