Общество
ИжевскИнфо.РУФАС заинтересовалась повышением тарифов сотовых операторов
Федеральная антимонопольная служба намерена изучить обоснованность повышения тарифов сотовыми операторами, сообщает РБК со ссылкой на замглавы ведомства Анатолия Голомолзина. Представитель ФАС уточнил, что жалоб на повышение тарифов пока не поступало.
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Общество
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Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Общество
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Первый салют в 2020 году в Москве будет дан в честь 75-летия освобождения Варшавы от немецко-фашистских войск, в небо запустят около трех тысяч праздничных фейерверков, сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).
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По информации телеканала РЕН ТВ, Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа, пока Баков спал.
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Обновлённые седан и хэтчбек Skoda Rapid показали на фото
Российский Skoda Rapid уже был представлен и скоро появится в продаже в России.
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В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Политика
Иран подаст в суд на Трампа за убийство Сулеймани
Тегеран намерен преследовать президента США Дональда Трампа в судебном порядке за убийство генерала Касема Сулеймани, командовавшего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).
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В понедельник выяснилось, по какой статье Уголовного кодекса РФ расследуют дело в отношении полицейских, задержавших журналиста Ивана Голунова якобы за хранение наркотиков.
Общество
Счетная палата назвала недостоверными данные о качестве дорог
Как пишет издание, в отчетах Ярославской агломерации участков концентрации ДТП нет, однако по данным управления ГИБДД их зафиксировано 40 штук.
Шоу-бизнес
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Политика
В Госдуме рассказали о подготовке СБУ теракта на Крымском мосту
Служба безопасности Украины (СБУ) готовила теракт на Крымском мосту, преступление планировалось реализовать за неделю до поездки президента России Владимира Путина на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань, сообщил депутат Госдумы Константин Затулин в эфире телеканала «Россия-24».