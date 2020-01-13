Общество

ИжевскИнфо.РУИжевскИнфо.РУФАС заинтересовалась повышением тарифов сотовых операторов

Федеральная антимонопольная служба намерена изучить обоснованность повышения тарифов сотовыми операторами, сообщает РБК со ссылкой на замглавы ведомства Анатолия Голомолзина. Представитель ФАС уточнил, что жалоб на повышение тарифов пока не поступало.
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Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность повышения тарифов сотовых операторов

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ФАС проверит обоснованность повышения тарифов сотовых операторов

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Газета.Ru06:57

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ФАС изучит обоснованность повышения сотовыми операторами некоторых архивных тарифов

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РБК06:43

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