Общество
РБКФАС заинтересовалась повышением тарифов сотовыми операторами
Федеральная антимонопольная служба изучит обоснованность повышения тарифов сотовыми операторами. Об этом сообщил РБК замглавы ведомства Анатолий Голомолзин. По его словам, жалоб на повышение тарифов не поступало.
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Политика
США исключили Китай из списка валютных манипуляторов
США приняли решение исключить Китай из списка валютных манипуляторов.
Космос
На Земле обнаружили частицы звездной пыли древнее Солнечной системы
Общество
В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда
Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
Футбол
Конте выиграл судебный иск к «Челси» за несправедливое увольнение
Бывший главный тренер «Челси» Антонио Конте выиграл судебный иск, который итальянский специалист подал на клуб за досрочное расторжение контракта с ним.
Общество
Медведев отменил часть устаревших правительственных актов
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене с 2020 г. 1259 устаревших правительственных актов РСФСР, говорится на сайте правительства.
Хоккей
Василевский заменит Раска на Матче всех звезд НХЛ
Голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский заменит вратаря «Бостона» Тууку Раска на Матче звезд НХЛ-2020.
Происшествия
Внука Никиты Михалкова допросят после падения модели из его квартиры
По информации телеканала РЕН ТВ, Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа, пока Баков спал.
Общество
В Омске матери вернули стоявшего на гречке ребёнка
Руководство омской школы-интерната, в которую был помещён восьмилетний мальчик, встававший по указанию родителей на колени на гречку в качестве наказания, отпустило ребёнка жить с матерью.
Спорт
Мужская сборная России по гандболу потеряла шансы выступить на ОИ-2020
Мужская сборная России по гандболу потеряла шансы выступить на Олимпийских играх-2020 после матча чемпионата Европы между сборными Дании и Венгрии.
Кино
Бей осторожно: создатель «Мандалорца» раскрыл стоимость малыша Йоды
Киберспорт
Открытая бета Legends of Runeterra начнется 24 января
Все участники беты получат в подарок эксклюзивного поро-защитника лунного света. Полная версия Legends of Runeterra выйдет в 2020 году.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Армия и оружие
Помпео пояснил, когда США могут отменить санкции против Ирана
По словам государственного секретаря США Майкла Помпео, Вашингтон будет продолжать санкционную политику против Тегерана, пока исламская республика не прекратит свою "террористическую деятельность" и не откажется от планов обладать ядерным оружием.
Гаджеты
В сети появился официальный постер Samsung Galaxy S20
Samsung Galaxy S20 — крайне ожидаемый смартфон, анонс которого состоится меньше, чем через месяц, а именно 11 февраля.
Армия и оружие
В НАТО анонсировали ответ на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой
Общество
В сети показали скриншоты новой Half‑Life
Автор YouTube-канала Valve News Network показал девять скриншотов из ожидаемой Half‑Life: Alyx.
Происшествия
Врач рассказал о состоянии попавшей в ДТП Ренаты Литвиновой
Врач Теймур Кулиев, к которому актриса, режиссер и телеведущая Рената Литвинова вынуждена была обратиться после дорожного инцидента, прокомментировал ее состояние.
Футбол
«Барселона» уволила главного тренера
«Барселона» уволила главного тренера Эрнесто Вальверде. Об этом сообщается на сайте испанского футбольного клуба.
Политика
Кремль опубликовал новые архивные фото Путина
Как сообщает пресс-служба Кремля, теперь пользователям интернета доступны фото- и видеоматериалы с 2005 по 2009 год.
Армия и оружие
Экипировку «Ратник» получили почти все бойцы 20-й армии ЗВО
Бойцы 20-й общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) завершают перевооружение на экипировку «Ратник».
Кино
Объявлены номинанты на «Оскар» 2020 года
Экономика
Впервые с 2015 года в России упали продажи обуви и одежды
До 2019 года продажи одежды и обуви в России стабильно держались на цифрах в 2,36 триллионов рублей.
Армия и оружие
В Пентагоне испугались конкуренции со стороны России и Китая
Генерал ВВС США и заместитель главы Объединенного комитета начальников штабов Джон Хайтен заявил об угрозе отставания американских Вооруженных сил от России и Китая.
Футбол
Богатейший человек Африки снова выразил готовность купить «Арсенал»
Ранее нигериец уже говорил о желании купить футбольный клуб в 2016 и 2018 годах.
Армия и оружие
CNN: США высылают более десятка саудовских военнослужащих
Более десяти военнослужащих Саудовской Аравии, которые проходят подготовку в американской армии, будут высланы из США.
Политика
США заставляют Китай отказаться от иранской нефти
Соединенные Штаты требуют от Китая прекратить закупки нефти из Ирана.
Политика
Экс-президент Польши призвал помнить правду об освобождении Освенцима
Шоу-бизнес
Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни
Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.