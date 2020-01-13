Федеральная антимонопольная служба изучит обоснованность повышения тарифов сотовыми операторами. Об этом сообщил РБК замглавы ведомства Анатолий Голомолзин. По его словам, жалоб на повышение тарифов не поступало.

Общество В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.

Общество Медведев отменил часть устаревших правительственных актов Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене с 2020 г. 1259 устаревших правительственных актов РСФСР, говорится на сайте правительства.

Общество В Омске матери вернули стоявшего на гречке ребёнка Руководство омской школы-интерната, в которую был помещён восьмилетний мальчик, встававший по указанию родителей на колени на гречку в качестве наказания, отпустило ребёнка жить с матерью.

Киберспорт Открытая бета Legends of Runeterra начнется 24 января Все участники беты получат в подарок эксклюзивного поро-защитника лунного света. Полная версия Legends of Runeterra выйдет в 2020 году.

Общество Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.

Армия и оружие Помпео пояснил, когда США могут отменить санкции против Ирана По словам государственного секретаря США Майкла Помпео, Вашингтон будет продолжать санкционную политику против Тегерана, пока исламская республика не прекратит свою "террористическую деятельность" и не откажется от планов обладать ядерным оружием.

Футбол «Барселона» уволила главного тренера «Барселона» уволила главного тренера Эрнесто Вальверде. Об этом сообщается на сайте испанского футбольного клуба.

Политика Кремль опубликовал новые архивные фото Путина Как сообщает пресс-служба Кремля, теперь пользователям интернета доступны фото- и видеоматериалы с 2005 по 2009 год.