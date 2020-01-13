Общество
РБКФАС заинтересовалась повышением тарифов сотовыми операторами
Федеральная антимонопольная служба изучит обоснованность повышения тарифов сотовыми операторами. Об этом сообщил РБК замглавы ведомства Анатолий Голомолзин. По его словам, жалоб на повышение тарифов не поступало.
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Общество
В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда
Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
Общество
Медведев оценил окончание новогодних праздников строками Чехова
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев процитировал Антона Чехова, говоря об окончании новогодних праздников.
Игры
При выходе Xbox Series X для приставки не появится эксклюзивных игр
Общество
Чернее чернил: британка покрыла 90% тела татуировкой
Жительница Шотландии Надин Андерсон потратила 15 тысяч фунтов стерлингов, чтобы почти полностью покрыть тело черной татуировкой, сообщает 13 января британское издание Metro.
Экономика
Работу Сахалинского ипотечного агентства признали неэффективной
Специалисты КСП предложили усилить контроль за деятельностью Сахалинского ипотечного агентства.
Общество
«Мисс Бельгия 2020» потеряла бюстгальтер во время дефиле
Во время дефиле на конкурсе "Мисс Бельгия 2020" одна из участниц потеряла бюстгальтер.
Технологии
В России создан индикатор повторной заморозки рыбы
Политика
Празднование «450-летия сожжения Москвы»: Панина ответила Чубарову
Чубаров, который является главой "Меджлиса крымско-татарского народа" (организация запрещена в РФ), предложил отпраздновать "450-летие сожжения Москвы", чтобы таким образом отметить годовщину похода крымского хана Девлет-Гирея на Русь весной 1571 года.
Космос
В подготовке экипажей МКС выявили проблемы
Общество
Количество банкротств россиян за год выросло почти на 57%
Количество банкротств граждан в России за год выросло почти на 57%. Это следует из данных «Федресурса», с которыми ознакомились «Известия».
Шоу-бизнес
Заворотнюк выписали из больницы
Журналисты ОНТ утверждают, что Анастасию Заворотнюк выписали из подмосковной реабилитационной клиники.
Армия и оружие
NBC: Трамп санкционировал убийство Сулеймани семь месяцев назад
Президент США Дональд Трамп семь месяцев назад согласился убить генерала Касема Сулеймани, если в результате иранской агрессии погибнет американец, сообщает NBC со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента.
Политика
США исключили Китай из списка валютных манипуляторов
Соединенные Штаты исключили Китай из списка валютных манипуляторов.
Общество
Худшие платья Critics’ Choice Awards
Critics’ Choice Awards – вторая репетиция для звезд (после «Золотого глобуса») перед «Оскаром».
Игры
В Сети появилась информация об игре Assassin’s Creed: Ragnarok
Армия и оружие
США признали терактом стрельбу на базе ВМС во Флориде
Власти США назвали стрельбу на авиабазе во Флориде, которую 6 декабря 2019 года устроил военнослужащий из Саудовской Аравии, террористическим актом.
Происшествия
Модель Ксения Пунтус выпала из окна жилого дома в центре Москвы
По его данным, Ксения была в гостях у внука режиссёра Никиты Михалкова – Андрея Бакова.
Общество
Чертежи «Ульяновска» используют при создании первого авианосца РФ
Российские корабельщики намерены использовать техническую документацию по разработанному, но так и недостроенному тяжелому атомному авианосцу «Ульяновск» для создания первого российского авианосца.
Технологии
Microsoft прекратила поддержку Windows 7
Компания Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 7. Об этом сообщается на сайте компании.
Футбол
ЦСКА проведет 10 контрольных матчей на зимних сборах
Московский ЦСКА назвал даты проведения трех тренировочных сборов в испанском Кампоаморе, а также имена соперников по контрольным матчам.
Происшествия
Крупный торговый центр в Киеве затопило горячей водой
Космос
Специалисты NASA обнаружили первую похожую на Землю планету
Происшествия
Более 1,5 тысяч жилых домов в Хабаровске остались без тепла
В Хабаровске случилась коммунальная авария, в результате которой без тепла остались более 1700 многоквартирных домов.
Хоккей
Капитан СКА Сергей Плотников отстранен на два матча за удар клюшкой
Капитана хоккейного СКА Сергея Плотникова отстранили от участия в ближайших двух матчах.
Космос
Ученые зафиксировали аномальный поток веществ в соседней галактике
Поток веществ, двигавшихся со скоростью, превышающей световую, зафиксировали ученые в галактике М87.
Общество
Чиновник из Минстроя России возглавил МинЖКХ на Сахалине
В федеральном Минстрое Юрия Борисов занимался анализом работы организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, разработкой проектов в этой области.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Экономика
Счетная палата указала недостатки и риски нацпроектов
Аудиторы сделали первый промежуточный анализ реализации восьми из 13 национальных проектов, где указали на конкретные недостатки в их разработке и исполнении по состоянию на 1 ноября прошлого года.
Политика
Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии
Основными вопросами проходивших 13 января в Москве переговоров являлись параметры и возможность подписания соглашения о перемирии между правительством национального согласия Файеза Сарраджа и главой Ливийской национальной армии маршалом Халифой Хафтаром.
Футбол
«Барселона» уволила главного тренера
«Барселона» уволила главного тренера Эрнесто Вальверде. Об этом сообщается на сайте испанского футбольного клуба.