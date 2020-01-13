Федеральная антимонопольная служба изучит обоснованность повышения тарифов сотовыми операторами. Об этом сообщил РБК замглавы ведомства Анатолий Голомолзин. По его словам, жалоб на повышение тарифов не поступало.

Экономика Позиции России и Белоруссии по тарифу на транзит нефти разошлись Россия и Белоруссия не достигли согласия по поводу размера тарифа на транзит российской нефти через территорию Белоруссии по результатам проведенных 13 января переговоров.

Происшествия Задержавших Голунова полицейских заподозрили в превышении полномочий Сам Голунов считал, что действия задерживавших его полицейских подпадают под другой пункт этой статьи уголовного кодекса: п. «а» ч.3 ст.286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения).

Политика США заставляют Китай отказаться от иранской нефти Мнучин подчеркнул, что ранее США уже ввели санкции в отношении ряда китайских компаний, занимающихся транспортировкой нефти из Ирана, ослабив экономику этой страны.

Политика Пушков назвал причину разговоров об аннексии Калининградской области Если литовский политик считает, что это была аннексия, тогда он должен обвинить Польшу в аннексии немецких территорий, которые до войны относились к Германии, а после были переданы Польше.

Гаджеты OnePlus 8 получит дисплей с частотой обновления кадров 120 Гц Сегодня компания OnePlus, входящая вместе с Oppo и Vivo в холдинг BBK, провела в Китае пресс-конференцию, на которой рассказала о подробностях дисплея будущего флагмана OnePlus 8. Его главной особенностью станет частота обновления кадров 120 Гц.

Политика В Москве проходят переговоры по урегулированию конфликта в Ливии Главы правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж и Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар прибыли на переговоры после того, как президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган призвали все стороны прекратить боевые действия с 00:00 12 января.

Общество Рекордное наводнение в Венеции сменилось пересыханием каналов Out checking the moorings of a friend’s boat at any very low tide in #Venezia pic.twitter.com/JMhWN9SD84 — Neil Maiden (@NeilMaiden) 10 января 2020 г. При этом в середине ноября 2019 года уровень воды в Венеции поднимался до рекордных значений.

Здоровье Врач-онколог назвал симптомы заболеваний поджелудочной железы Немецкие врачи сообщают, что в последние несколько лет в мире наблюдается рост заболеваний, связанных с поджелудочной железой.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк выписалась из больницы Российские СМИ сообщают, что известную борющуюся в последнее время с раком головного мозга актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники после пяти месяцев лечения и отправили домой.