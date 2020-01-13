Общество
РБКФАС заинтересовалась повышением тарифов сотовыми операторами
Федеральная антимонопольная служба изучит обоснованность повышения тарифов сотовыми операторами. Об этом сообщил РБК замглавы ведомства Анатолий Голомолзин. По его словам, жалоб на повышение тарифов не поступало.
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Армия и оружие
Военные из Дании плакали во время ракетного обстрела Ирака
Датский телеканал TV 2 взял интервью у датского сержанта по имени Джон, который находился во время иранского ракетного обстрела на базе Айн-Аль-Асад в Ираке.
Шоу-бизнес
В театре Кадышевой опровергли слухи о драке с Бабкиной
В театре Надежды Кадышевой "Золотое кольцо" опровергли слухи о том, что певица подралась со своей коллегой Надеждой Бабкиной на съемках "Голубого огонька".
Экономика
Позиции России и Белоруссии по тарифу на транзит нефти разошлись
Россия и Белоруссия не достигли согласия по поводу размера тарифа на транзит российской нефти через территорию Белоруссии по результатам проведенных 13 января переговоров.
Общество
Мальчика, которого отчим ставил коленями на гречку, отпустили к матери
Восьмилетнего мальчика из Омска, которого отчим ставил на колени на гречку в качестве наказания, отдали обратно в семью.
Кино
«Дылда» не вошла в число номинантов на «Оскар»
Фильм Кантемира Балагова "Дылда" не вошел в число номинантов на "Оскар" в категории "Лучший иностранный художественный фильм".
Происшествия
Задержавших Голунова полицейских заподозрили в превышении полномочий
Сам Голунов считал, что действия задерживавших его полицейских подпадают под другой пункт этой статьи уголовного кодекса: п. «а» ч.3 ст.286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения).
Политика
США заставляют Китай отказаться от иранской нефти
Мнучин подчеркнул, что ранее США уже ввели санкции в отношении ряда китайских компаний, занимающихся транспортировкой нефти из Ирана, ослабив экономику этой страны.
Политика
Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года
Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, отставок в правительстве и массовых протестов.
Общество
Сказки, карнавалы и выставки: в России отметят старый Новый год
Новый год по юлианскому календарю наступает в ночь с 13 на 14 января. Праздник появился в связи с изменением летоисчисления.
Политика
Пушков назвал причину разговоров об аннексии Калининградской области
Если литовский политик считает, что это была аннексия, тогда он должен обвинить Польшу в аннексии немецких территорий, которые до войны относились к Германии, а после были переданы Польше.
Армия и оружие
NBC рассказал о приказе Трампа убить Сулеймани от июня 2019 года
Президент США Дональд Трамп санкционировал проведение операции по устранению иранского генерала Касема Сулеймани еще семь месяцев назад, если по вине Ирана погибнет хоть один гражданин Соединенных Штатов.
Общество
Худшие платья Critics’ Choice Awards
Critics’ Choice Awards – вторая репетиция для звезд (после «Золотого глобуса») перед «Оскаром».
Общество
Медведев поручил выделить до 22 млн рублей на закупку лекарств детям
До 22 млн рублей будет выделено на закупку незарегистрированных в России препаратов для лечения детей.
Шоу-бизнес
Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни
Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Транспорт
С 1 марта ограничена продажа билетов на поезда «Стриж» и «Ласточка»
На сайте РЖД отмечают, что это мера временная.
Гаджеты
OnePlus 8 получит дисплей с частотой обновления кадров 120 Гц
Сегодня компания OnePlus, входящая вместе с Oppo и Vivo в холдинг BBK, провела в Китае пресс-конференцию, на которой рассказала о подробностях дисплея будущего флагмана OnePlus 8. Его главной особенностью станет частота обновления кадров 120 Гц.
Политика
В Москве проходят переговоры по урегулированию конфликта в Ливии
Главы правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж и Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар прибыли на переговоры после того, как президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган призвали все стороны прекратить боевые действия с 00:00 12 января.
Общество
Рекордное наводнение в Венеции сменилось пересыханием каналов
Out checking the moorings of a friend’s boat at any very low tide in #Venezia pic.twitter.com/JMhWN9SD84 — Neil Maiden (@NeilMaiden) 10 января 2020 г. При этом в середине ноября 2019 года уровень воды в Венеции поднимался до рекордных значений.
Шоу-бизнес
Инну Чурикову и Глеба Панфилова обокрали в Мадриде
Армия и оружие
ПВО Ирана не отличила украинский Boeing от крылатой ракеты — Bloomberg
Старший аналитик исследовательской компании Teal Group Стивен Залога сообщил, что используемые ПВО Ирана ракеты — SA-15 — не способны отличить самостоятельно авиалайнер от крылатой ракеты или истребителя.
Здоровье
Врач-онколог назвал симптомы заболеваний поджелудочной железы
Немецкие врачи сообщают, что в последние несколько лет в мире наблюдается рост заболеваний, связанных с поджелудочной железой.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк выписалась из больницы
Российские СМИ сообщают, что известную борющуюся в последнее время с раком головного мозга актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники после пяти месяцев лечения и отправили домой.
Футбол
«Монако» с Головиным прервали в гостях победную серию «ПСЖ»
Наука
В Швейцарии создали золото со свойствами пластика
Швейцарские исследователи из лаборатории ETH разработали легкое 18-каратное золото из пластика.
Шоу-бизнес
Принцу Гарри предстоит серьезный разговор со старшими родственниками
Разговор будет посвящен решению герцога и герцогини Сассекских сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи.
Происшествия
Обезглавленного россиянина уведомили о возбуждении уголовного дела
Омские следователи возбудили уголовное дело о сбыте наркотиков против 25-летнего местного жителя Дмитрия Федорова.
Гаджеты
Появилось первое фото флагмана Samsung Galaxy S20+
Компания Samsung представит новую линейку флагманов Galaxy S20 11 февраля, однако в сети уже появились фотографии старшей модели.