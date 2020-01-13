Общество

РБКРБКФАС заинтересовалась повышением тарифов сотовыми операторами

Федеральная антимонопольная служба изучит обоснованность повышения тарифов сотовыми операторами. Об этом сообщил РБК замглавы ведомства Анатолий Голомолзин. По его словам, жалоб на повышение тарифов не поступало.
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ФАС не получала жалоб на повышение тарифов сотовыми операторами

Известия06:51

ФАС проверит обоснованность подорожания тарифов сотовых операторов

Коммерсантъ07:01

В ФАС оценили информацию о повышении тарифов сотовыми операторами

Газета.Ru06:57

Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность повышения тарифов сотовых операторов

Эхо Москвы08:32

ФАС изучит обоснованность повышения сотовыми операторами некоторых архивных тарифов

ТАСС06:51

ФАС заинтересовалась повышением тарифов сотовыми операторами

РБК06:43

ФАС прокомментировала данные о повышении тарифов сотовыми операторами

RT на русском06:37
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Армия и оружие

Военные из Дании плакали во время ракетного обстрела Ирака

Датский телеканал TV 2 взял интервью у датского сержанта по имени Джон, который находился во время иранского ракетного обстрела на базе Айн-Аль-Асад в Ираке.
REGNUM 07:14
Шоу-бизнес

В театре Кадышевой опровергли слухи о драке с Бабкиной

В театре Надежды Кадышевой "Золотое кольцо" опровергли слухи о том, что певица подралась со своей коллегой Надеждой Бабкиной на съемках "Голубого огонька".
Газета.Ru 07:43
Экономика

Позиции России и Белоруссии по тарифу на транзит нефти разошлись

Россия и Белоруссия не достигли согласия по поводу размера тарифа на транзит российской нефти через территорию Белоруссии по результатам проведенных 13 января переговоров.
Известия 06:01
Общество

Мальчика, которого отчим ставил коленями на гречку, отпустили к матери

Восьмилетнего мальчика из Омска, которого отчим ставил на колени на гречку в качестве наказания, отдали обратно в семью.
Вести.Ru 08:13
Кино

«Дылда» не вошла в число номинантов на «Оскар»

Фильм Кантемира Балагова "Дылда" не вошел в число номинантов на "Оскар" в категории "Лучший иностранный художественный фильм".
Реальное время 08:46
Происшествия

Задержавших Голунова полицейских заподозрили в превышении полномочий

Сам Голунов считал, что действия задерживавших его полицейских подпадают под другой пункт этой статьи уголовного кодекса: п. «а» ч.3 ст.286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения).
РБК 08:25
Политика

США заставляют Китай отказаться от иранской нефти

Мнучин подчеркнул, что ранее США уже ввели санкции в отношении ряда китайских компаний, занимающихся транспортировкой нефти из Ирана, ослабив экономику этой страны.
МонаВиста 07:10
Политика

Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года

Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, отставок в правительстве и массовых протестов.
РБК 00:15
Общество

Сказки, карнавалы и выставки: в России отметят старый Новый год

Новый год по юлианскому календарю наступает в ночь с 13 на 14 января. Праздник появился в связи с изменением летоисчисления.
ТАСС вчера в 23:08
Политика

Пушков назвал причину разговоров об аннексии Калининградской области

Если литовский политик считает, что это была аннексия, тогда он должен обвинить Польшу в аннексии немецких территорий, которые до войны относились к Германии, а после были переданы Польше.
Взгляд.ру 07:08
Армия и оружие

NBC рассказал о приказе Трампа убить Сулеймани от июня 2019 года

Президент США Дональд Трамп санкционировал проведение операции по устранению иранского генерала Касема Сулеймани еще семь месяцев назад, если по вине Ирана погибнет хоть один гражданин Соединенных Штатов.
Известия 07:51
Общество

Худшие платья Critics’ Choice Awards

Critics’ Choice Awards – вторая репетиция для звезд (после «Золотого глобуса») перед «Оскаром».
Peopletalk 05:07
Общество

Медведев поручил выделить до 22 млн рублей на закупку лекарств детям

До 22 млн рублей будет выделено на закупку незарегистрированных в России препаратов для лечения детей.
REGNUM 06:10
Шоу-бизнес

Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни

Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
WomanHit.ru 06:03
Экономика

В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
РИА Новости вчера в 05:44
Транспорт

С 1 марта ограничена продажа билетов на поезда «Стриж» и «Ласточка»

На сайте РЖД отмечают, что это мера временная.
ГТРК Владимир 02:07
Происшествия

Любовная связь стала мотивом нападения на жену депутата в Москве

Lenta.ru 03:40
Гаджеты

OnePlus 8 получит дисплей с частотой обновления кадров 120 Гц

Сегодня компания OnePlus, входящая вместе с Oppo и Vivo в холдинг BBK, провела в Китае пресс-конференцию, на которой рассказала о подробностях дисплея будущего флагмана OnePlus 8. Его главной особенностью станет частота обновления кадров 120 Гц.
Ридус 07:53
Политика

В Москве проходят переговоры по урегулированию конфликта в Ливии

Главы правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж и Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар прибыли на переговоры после того, как президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган призвали все стороны прекратить боевые действия с 00:00 12 января.
RT на русском 06:59
Общество

Рекордное наводнение в Венеции сменилось пересыханием каналов

Out checking the moorings of a friend’s boat at any very low tide in #Venezia pic.twitter.com/JMhWN9SD84 — Neil Maiden (@NeilMaiden) 10 января 2020 г. При этом в середине ноября 2019 года уровень воды в Венеции поднимался до рекордных значений.
Вести.Ru 07:33
Шоу-бизнес

Инну Чурикову и Глеба Панфилова обокрали в Мадриде

Газета.Ru 06:52
Армия и оружие

ПВО Ирана не отличила украинский Boeing от крылатой ракеты — Bloomberg

Старший аналитик исследовательской компании Teal Group Стивен Залога сообщил, что используемые ПВО Ирана ракеты — SA-15 — не способны отличить самостоятельно авиалайнер от крылатой ракеты или истребителя.
Красная весна 06:30
Здоровье

Врач-онколог назвал симптомы заболеваний поджелудочной железы

Немецкие врачи сообщают, что в последние несколько лет в мире наблюдается рост заболеваний, связанных с поджелудочной железой.
Народные новости 02:43
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк выписалась из больницы

Российские СМИ сообщают, что известную борющуюся в последнее время с раком головного мозга актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники после пяти месяцев лечения и отправили домой.
Ugpressa.ru вчера в 15:32
Политика

Создатель World of Tanks покинет Wargaming.net ради партийной работы

Коммерсантъ 05:56
Футбол

«Монако» с Головиным прервали в гостях победную серию «ПСЖ»

Евро-футбол.ру вчера в 17:01
Наука

В Швейцарии создали золото со свойствами пластика

Швейцарские исследователи из лаборатории ETH разработали легкое 18-каратное золото из пластика.
МедиаПоток 11 января в 05:38
Шоу-бизнес

Принцу Гарри предстоит серьезный разговор со старшими родственниками

Разговор будет посвящен решению герцога и герцогини Сассекских сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи.
Вести.Ru 06:58
Происшествия

Обезглавленного россиянина уведомили о возбуждении уголовного дела

Омские следователи возбудили уголовное дело о сбыте наркотиков против 25-летнего местного жителя Дмитрия Федорова.
Московский Комсомолец 06:26
Гаджеты

Появилось первое фото флагмана Samsung Galaxy S20+

Компания Samsung представит новую линейку флагманов Galaxy S20 11 февраля, однако в сети уже появились фотографии старшей модели.
Профиль 03:23
Как работают Яндекс.Новости?
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