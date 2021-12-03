Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение нефтяной и газодобывающей компании «Сургутнефтегаз» из-за злоупотребления доминирующим положением на оптовом рынке бензина, говорится на сайте
В течение 10 дней "Сургутнефтегаз" должен представить в ФАС предложения о заключении долгосрочных внебиржевых договоров поставки автомобильных бензинов с крупнейшими российскими нефтяными компаниями, подчеркнули в ФАС.
Временное исполнение обязанностей главы МВД Абхазии со 2 декабря возложено на первого заместителя министра внутренних дел генерал-майора Руслана Ажиба в связи с назначением Дмитрия Дбар начальником Государственной службы охраны Абхазии.
Руководитель и боевой пилот белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович рассказал, что компания-организатор «Дакара» A.S.O. не торопится возвращать вступительные взносы, несмотря на то что мазовцы были исключены из числа участников ралли-марафона 2022 года.
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных средств массовой информации и некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, четырех человек и одну организацию, сообщается на сайте ведомства.