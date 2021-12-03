Среди тех, с кем « Сургутнефтегаз » не хотел подписывать контракты, оказались в частности « Газпром » и « Газпром нефть », « Роснефть » и « Татнефть », « Лукойл » и « Шелл Нефть », сообщается на сайте регулятора .