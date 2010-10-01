Экономика

КоммерсантъКоммерсантъФАС заподозрила энергетиков в ценовом сговоре

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После начала расследования цены уже пошли вниз. Если сговор энергетиков удастся доказать, им грозят штрафы до 15% от годовой выручки.
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