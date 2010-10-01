Экономика
КоммерсантъФАС заподозрила энергетиков в ценовом сговоре
"Совет рынка" в июле отправил данные о торгах на РСВ в ФАС. За манипуляцию энергоценами на оптовом рынке нарушителям грозят оборотные штрафы, отметил господин Королев. Если служба выявит сговор, они могут составить 3 – 15% от оборота, поясняет Сергей Ермоленко из ФБК Legal.
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Появилось видео последствий спецоперации по ликвидации аль-Багдади
Вечерняя Москва 06:14
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Газета.Ru 15:42
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В офисе Зеленского заявили о вывозе оружия националистов из Золотого
Украинская полиция изъяла и вывезла оружие, о котором шла речь в поселке Золотое на юго-востоке страны во время спора президента Владимира Зеленского с националистами, выступающими против разведения сил.
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Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
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Отец расстрелявшего сослуживцев солдата рассказал о своем сыне
Mash опубликовал видео короткого интервью с отцом Рамиля Шамсутдинова, открывшего стрельбу по своим сослуживцам в воинской части в Забайкалье.
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Общество
Суд вынес приговор украинцу за одежду с гербом СССР
Дзержинский районный суд города Кривой Рог вынес приговор жителю Украины за ношение футболки с гербом СССР.
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Новинка появится в продаже 28 октября по цене 70 долларов, гарнитура сможет работать без подзарядки в течение суток и обеспечит владельцу комфортное ношение.
Дни24 24 октября в 19:01
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«Флорида» обыграла «Эдмонтон», Дадонов забил гол
В составе "пантер" гол забил Евгений Дадонов. Российский форвард в 11 матчах набрал 9 (6+3) очков. отразил 24 броска из 26.
Sportbox.RU 18:32
Технологии
Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер
Компания Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер. Об этом сообщают РИА «Новости».
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Президент Ирака усомнился в надежности США как союзника
Президент Ирака Бархам Салех заявил, что надежность США как союзника для стран региона стоит под большим вопросом.
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«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «R»
REGNUM вчера в 10:33
Технологии
Япония создаст систему для безопасной навигации в Арктике
Правительство Японии планирует создать систему для безопасной навигации в Северном Ледовитом океане.
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Происшествия
Стали известны детали расстрела солдат в воинской части в Забайкалье
По данным военного ведомства, солдат мог открыть огонь из-за нервного срыва, вызванного некими личными обстоятельствами.
News.ru вчера в 05:49
Политика
В Госдепе США призвали отказаться от насилия в Ираке
Глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортагус призвала стороны конфликта в Ираке отказаться от применения насилия, а также выразила обеспокоенность давлением на иракские СМИ.
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Политика
«Альтернатива для Германии» удвоила результат на выборах в Тюрингии
"Жалкие результаты ХДС наглядно продемонстрировали слабость партии в глазах избирателей - не только в Тюрингии", - признает Die Welt.
Российская газета 20:54
Политика
Дешевый российский уголь нанесет удар по энергобезопасности Украины
Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предрек крах энергетического сектора Украины из-за поставок дешевого российского угля.
Вести.Ru 03:33
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»
Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.
РБК 17:00
Происшествия
В Приморье пропали четверо рыбаков
В воскресенье, 27 октября, оперативные дежурные Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Приморскому краю получили сообщение о том, что днем ранее четверо человек вышли в залив Владимира в Ольгинском районе на моторной лодке море и до сих пор не вернулись.
Российская газета 22:08
Политика
Сенцов заявил о стыде за Зеленского после видео «я не лох»
Московский Комсомолец 06:59
Общество
Умер писатель и диссидент Владимир Буковский
В возрасте 76 лет скончался писатель, правозащитник и один из основателей диссидентского движения в СССР Владимир Буковский.
РБК 20:49
Футбол
Как «Спартак» разгромил «Локомотив» в столичном дерби
Москва 24 16:42
Политика
Президент Аргентины признал поражение на выборах
Действующий президент Аргентины Маурисио Макри поздравил своего оппонента по выборам оппозиционного кандидата Альберто Фернандеса с победой на президентских выборах, сообщает La Nacion.
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Газета.Ru 21:55
Происшествия
В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать
Российская газета 04:58
Экономика
Россияне предпочитают не рисковать по-крупному в букмекерских конторах
Россияне предпочитают не рисковать по-крупному в букмекерских конторах Каждый десятый представитель среднего класса в России делает ставки в букмекерских конторах, подсчитали в Sberbank CIB.
Коммерсантъ 18:21
Политика
Рабы ВС. Лейтенантов насильно заставляют служить Родине. В случае отказа от контракта угрожают членам семьи
Как пишет Леонов, командованием дивизии был принят ряд мер: офицеры звонили родителям и пугали уголовным преследованием сына, угрожали трудностями в академии РВСН для брата, звонили начальнику супруги с просьбой уволить ее, «для того чтобы она спокойно могла приехать в город, в котором я прохожу службу», а также переводом в другую дивизию, «нетронутую цивилизацией».
Новая газета 17:00
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Мексики «Формулы-1», Квят стал девятым
Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Мексики, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Интерфакс-Спорт 17:16
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище появился памятник Николаю Караченцову
Церемония открытия прошла в день рождения артиста, 27 октября, на его могиле на Троекуровском кладбище.
Радио Комсомольская правда 10:49