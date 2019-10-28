Экономика
КоммерсантъФАС заподозрила энергетиков в ценовом сговоре
После начала расследования цены уже пошли вниз. Если сговор энергетиков удастся доказать, им грозят штрафы до 15% от годовой выручки.
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с чего всё началось
"Совет рынка" в июле отправил данные о торгах на РСВ в ФАС. За манипуляцию энергоценами на оптовом рынке нарушителям грозят оборотные штрафы, отметил господин Королев. Если служба выявит сговор, они могут составить 3 – 15% от оборота, поясняет Сергей Ермоленко из ФБК Legal.Коммерсантъвчера в 18:21
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