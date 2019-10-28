Экономика

КоммерсантъКоммерсантъФАС заподозрила энергетиков в ценовом сговоре

После начала расследования цены уже пошли вниз. Если сговор энергетиков удастся доказать, им грозят штрафы до 15% от годовой выручки.
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с чего всё началось

ФАС заподозрила энергетиков в ценовом сговоре

"Совет рынка" в июле отправил данные о торгах на РСВ в ФАС. За манипуляцию энергоценами на оптовом рынке нарушителям грозят оборотные штрафы, отметил господин Королев. Если служба выявит сговор, они могут составить 3 – 15% от оборота, поясняет Сергей Ермоленко из ФБК Legal.
Коммерсантъвчера в 18:21

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ФАС заподозрила энергетиков в ценовом сговоре

Коммерсантъвчера в 18:21

ФАС: На Урале выросли цены из-за сговора энергетиков

URA.Ruвчера в 22:28

«Ъ»: ФАС заподозрила генерирующие компании в намеренном завышении энергоцен

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Откровенный перебор: о ценовом сговоре энергетиков

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ФАС заподозрила генерирующие компании в намеренном завышении энергоцен

ФАН01:21

ФАС подозревает генерирующие компании в умышленном завышении энергоцен

Народные новости02:17

Российских энергетиков заподозрили в ценовом сговоре

Росбалт04:47
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 05:19, Ашберн
Происшествия

В Казахстане пресекли попытку продать 240 кг уранового концентрата

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Жителям Чукотки необходимо только два года, чтобы накопить деньги на покупку частного дома, выяснили эксперты портала "Мир квартир", которые сопоставили зарплаты в конкретном регионе со стоимостью жилья.
Российская газета 03:10
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Общество

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РБК 04:36
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Состоялась презентация смартфона Meizu 16T на Snapdragon 855

Meizu 16T получил 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей со встроенным сканером отпечатков пальцев.
RuNews24.ru 25 октября в 07:37
Общество

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Lenta.ru 01:19
Фигурное катание

Трусова и Ханю вместе исполнили параллельный четверной тулуп в Канаде

Двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю в одиночном катании и россиянка Александра Трусова исполнили параллельный четверной тулуп на разминке перед показательными выступлениями на втором этапе Гран-при по фигурному катанию Skate Canada (Канада).
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Заворотнюк сделала маме последний подарок за два миллиона рублей

Заворотнюк сделала маме последний подарок за два миллиона рублей 76-летняя Валентина Борисовна взяла на себя уход за годовалой внучкой Милой.
Экспресс газета вчера в 23:00
Политика

Основная волна губернаторских отставок может пройти весной 2020 года

Еще один человек, близкий к Кремлю, ранее говорил «Ведомостям» о резком сокращении «медового месяца», когда жители региона позитивно воспринимают нового назначенца: «Как показала прошлогодняя кампания, становится сложнее использовать эффект новизны, особенно если губернаторы пришли осенью».
Ведомости вчера в 16:52
Армия и оружие

Военные СГ проведут наблюдательный полет над Латвией

Российская газета 03:16
Общество

МВД завело дело из-за интервью детей с геем на YouTube

Ранее Толстой обратился в МВД с просьбой проверить видеоролики YouTube-каналa Real Talk, где дети берут интервью, в том числе у мужчины нетрадиционной ориентации.
Взгляд.ру 04:29
Космос

На обратной стороне Луны найдено загадочное вещество

Китайский луноход «Чанъэ-4» запечатлел необычную находку на обратной стороне Луны.
ToDay News Ufa 26 октября в 03:28
Происшествия

В Пулково автомобиль столкнулся с самолетом

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Президент Аргентины поздравил соперника с победой на выборах

Президент Аргентины Маурисио Макри поздравил своего соперника Альберто Фернандеса с победой на выборах главы государства.
Российская газета вчера в 22:41
Шоу-бизнес

У Максима Фадеева случился сердечный приступ

Российский музыкальный продюсер и музыкант Максим Фадеев перенес сердечный приступ.
Lenta.ru 04:41
Здоровье

Онкологи назвали средний возраст диагностики рака в России

РБК 03:42
Происшествия

Адвокат Голунова пожаловался в суд на бездействие следователя СК

Адвокат Ивана Голунова пожаловался в суд на следователя СК РФ за нарушения прав и бездействие по сообщению о совершении преступления в отношении журналиста сотрудниками полиции.
ТАСС 04:35
Происшествия

Автобус с детьми попал в ДТП в Карелии

Отмечается, что в салоне автобуса находились 18 детей и четверо взрослых. Они направлялись на танцевальный конкурс из города Кондопога.
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Общество

Сбербанк запустил приложение для похода в ресторан

Компания FoodPlex, среди владельцев которой Сбербанк и интернет-холдинг Rambler Group, запустила приложение SberFood.
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Общество

Медведев поручил создать в Ялте игорную зону «Золотой берег»

В Ялте появится игорная зона "Золотой берег", следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного на официальном портале правовой информации.
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Общество

Россиянам посоветовали срочно менять летние шины на зимние

Lenta.ru 01:37
Происшествия

В Североуральске без газа остались более 37 тыс. человек

В свердловском Североуральске 37 тыс. 043 человека остались без газ из-за аварии на газопроводе.
REGNUM вчера в 12:06
Политика

Трехсторонняя встреча России, ЕС и Украины пройдет в Брюсселе

Очередной раунд трехсторонних консультаций России, ЕС и Украины о транзите газа в Европу пройдет в понедельник в Брюсселе.
ТАСС вчера в 17:02
Общество

Треть российских семей с детьми не знают о положенных им льготах

Более 35% российских семей с детьми не получают льготы из-за того, что не знают о существовании положенной им помощи, сообщают «Известия» со ссылкой на результаты опроса, проведенного Общественной палатой России.
Коммерсантъ 03:24
Футбол

Рой Кин – о защитниках «Тоттенхэма»: «Тупой и ещё тупее»

Известный в прошлом футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин оценил игру фланговых защитников «Тоттенхэма» - Сержа Орье и Дэнни Роуза в матче против «Ливерпуля».
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Экономика

Минэкономразвития отказалось от «налога Чубайса»

Минэкономразвития отказалось от углеродного налога, предложенного главой «Роснано» Анатолием Чубайсом, после замечаний Минэнерго, Минпромторга и Российского союза промышленников и предпринимателей.
BFM.ru 04:42
Общество

Роструд напомнил, что россиян ожидает короткая рабочая неделя

Длинные выходные в конце недели и короткая рабочая неделя ожидают россиян на следующей неделе.
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Новая газета вчера в 17:00
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