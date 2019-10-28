Экономика
КоммерсантъФАС заподозрила энергетиков в ценовом сговоре
После начала расследования цены уже пошли вниз. Если сговор энергетиков удастся доказать, им грозят штрафы до 15% от годовой выручки.
Читать в источнике
Оценить15
с чего всё началось
"Совет рынка" в июле отправил данные о торгах на РСВ в ФАС. За манипуляцию энергоценами на оптовом рынке нарушителям грозят оборотные штрафы, отметил господин Королев. Если служба выявит сговор, они могут составить 3 – 15% от оборота, поясняет Сергей Ермоленко из ФБК Legal.Коммерсантъвчера в 18:21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 09:36, Ашберн
Общество
Путин поручил ускорить строительство развязки в Химках
Российская газета 07:39
Общество
Эксперты показали жуткие последствия 20 лет сидячей работы
Век 25 октября в 10:51
Политика
Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину
РИА Новости 08:59
Политика
Путин поручил ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете
Президент России Владимир Путин поручил подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете.
Lenta.ru 05:31
Армия и оружие
В ЦАР ответили на вопрос о российской военной базе
Центральноафриканская Республика рассматривает возможность создания на своей территории российской военной базы.
Аргументы недели 26 октября в 14:57
Наука
Человеческий волос может стать биомаркером для шизофрении
Ученые исследовали волосяные фолликулы у более чем 150 человек с шизофренией и обнаружили, что экспрессия определенных генов была намного выше, чем у людей без шизофрении.
ГЛАС.RU 08:51
Политика
Запад: «Мы проиграли Африку России». Российские СМИ в панике
Особенно забавно смотрится жесткий контраст между западной аналитикой из ведущих СМИ и плохо скрываемой антироссийской истерикой некоторых микроинфлюенсеров в российских соцсетях и мессенджерах.
РИА Новости 01:00
Общество
В Кремле прокомментировали данные о закрытии компаний малого бизнеса
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что в России за последний год закрылось 668 тыс. юридических лиц.
RT на русском 09:18
Происшествия
В Ленинградской области столкнулись пять машин и автобус
Пять машин и автобус столкнулись в Кингисеппском районе Ленинградской области, один человек погиб и четверо пострадали, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 07:42
Политика
Зеленский назначил нового главу Киевской области
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Алексея Чернышова новым главой Киевской области.
Rambler News Service 09:00
Шоу-бизнес
Данила Козловский и Ольга Зуева впервые станут родителями
В актерской семье Данилы Козловского и Ольги Зуевой ожидается рождение малыша. Актриса беременна от своего избранника.
Телепрограмма 00:34
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
ТАСС вчера в 18:07
Армия и оружие
Лукашенко пригрозил США ответом на размещение танков в Литве
Белоруссия расценивает размещение танков США в Литве вблизи своей границы как демонстративный шаг, на который она вынуждена ответить.
Известия 05:03
Политика
В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Золотое
RT на русском 07:05
Общество
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
В Роструде напомнили, что понедельник, 4 ноября, будет выходным в связи с празднованием Дня народного единства.
RT на русском 05:30
Экономика
Акции «Норникеля» на Мосбирже обновили максимум
Акции «Норникеля» на Московской бирже выросли более чем на 6%, обновив исторический максимум.
Коммерсантъ 07:02
Армия и оружие
CNN разоблачил ложь Трампа в словах о ликвидации Багдади
Журналисты CNN обратились к книге, написанной американским лидером, и выяснили, что слова главы США – фейк.
Политическая Экспертиза 09:08
Шоу-бизнес
У Максима Фадеева случился сердечный приступ
Российский музыкальный продюсер и музыкант Максим Фадеев перенес сердечный приступ.
Lenta.ru 04:41
Хоккей
Хоккеист Малкин получил гражданство США
Pravda.Ru 08:54
Происшествия
Обвиняемый в смертельной аварии в Екатеринбурге отказался от полиграфа
Возможный виновник аварии, в которой погибли два жителя Екатеринбурга, отказался проходить проверку на полиграфе.
REGNUM 09:03
Общество
Медведев распорядился создать в Ялте игорную зону
Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании в Ялте игорной зоны «Золотой берег», копия документа размещена на официальном портале правовой информации.
Ведомости 06:48
Происшествия
В Томской области пропала семья с годовалым ребенком
Полиция разыскивает пропавшую в Томской области семью с годовалым ребенком, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.
Газета.Ru 00:55
Шоу-бизнес
Собчак обвинила Асмус в низких рейтингах своей программы
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак обвинила российскую актрису Кристину Асмус в низких рейтингах своей программы.
ФАН 03:17
Армия и оружие
В Эстонии заявили о нарушении воздушной границы российским самолетом
Пресс-служба Сил обороны Эстонии в понедельник, 28 октября, сообщила о пересечении границы воздушного пространства республики самолетом Ту-154 из Российской Федерации.
Newvz.ru 06:10
Политика
На выборах президента Аргентины побеждает оппозиционер Фернандес
РИА Новости вчера в 21:30