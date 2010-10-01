Экономика
КоммерсантъФАС заподозрила энергетиков в ценовом сговоре
"Совет рынка" в июле отправил данные о торгах на РСВ в ФАС. За манипуляцию энергоценами на оптовом рынке нарушителям грозят оборотные штрафы, отметил господин Королев. Если служба выявит сговор, они могут составить 3 – 15% от оборота, поясняет Сергей Ермоленко из ФБК Legal.
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Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» о вводе тысячи бойцов в Донбасс
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова лидера батальона «Азов» Андрея Билецкого о разводе войск в Донбассе.
Известия вчера в 23:01
Транспорт
Установлена стоимость проезда по трассе Москва–Петербург
Стоимость проезда для водителей легковых автомобилей по новой трассе М-11, соединяющей Москву и Петербург, составит от 1,3 до 2 тысяч рублей.
Газета.Ru 00:17
Авто
АвтоВАЗ рассекретил эксклюзивную версию Lada Vesta с вариатором
В минувшую субботу во время региональной конференции дилеров российского автогиганта АвтоВАЗ, представители концерна показали эксклюзивную версию Lada Vesta с вариатором.
Дни24 вчера в 03:18
Шоу-бизнес
Любовь Успенская: «Я не ношу ни трусы, ни лифчики»
Первой оказалось то, что при регулярной покупке красивого и дорогого нижнего белья этот предмет одежды просто пылится в шкафу звезды, ведь она не носит «ни трусы, ни лифчики».
Дни24 26 октября в 04:00
Гаджеты
Состоялась презентация смартфона Meizu 16T на Snapdragon 855
Meizu 16T получил 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей со встроенным сканером отпечатков пальцев.
RuNews24.ru 25 октября в 07:37
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Ведомости вчера в 20:01
Происшествия
В квартире дома в Новокузнецке произошел взрыв
Российская газета 26 октября в 06:19
Политика
Член конгресса США подала в отставку после сексуального скандала
Член палаты представителей США от демократов Кэти Хилл подала в отставку после получившего огласку сексуального скандала с ее участием, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 22:29
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
ТАСС вчера в 18:07
Армия и оружие
Раскрыт указавший местонахождение лидера ИГ источник
Спецслужбы США узнали местонахождение лидера террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади после допроса одной из его жен и курьера.
Lenta.ru вчера в 15:40
Политика
Кадыров прокомментировал гибель лидера ИГ цитатой из Гоголя
Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров, комментируя информацию о гибели в Сирии главы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади, процитировал русского классика Николая Гоголя.
Журналистская правда вчера в 03:48
Шоу-бизнес
Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической
Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
Kleo.ru вчера в 05:37
Общество
Умер советский диссидент Владимир Буковский
Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщается на сайте политического активиста.
Lenta.ru вчера в 20:03
Здоровье
Гипертоники смогут бесплатно получить тонометры по ОМС
Приборы будут выдавать в больницах и поликлиниках В 2020 году российские больницы и поликлиники могут начать выдавать пациентам приборы для мониторинга состояния здоровья, сообщает "Ъ".
АМИТЕЛ вчера в 23:10
Политика
Посол России призвал к осторожности россиян в США
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов настоятельно рекомендовал направляющимся в США россиянам проявлять бдительность, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 17:57
Автоспорт
Квят получил штраф за аварию на последнем круге Гран-при Мексики
Гонщик Toro Rosso Даниил Квят получил штраф за столкновение с Нико Хюлькенбергом на последнем круге Гран-при Мексики «Формулы-1».
РБК вчера в 17:18
Авто
Ажиотажным спросом пользуется кроссовер Suzuki Vitara Brezza
Ажиотажный спрос на Vitara Brezza не спадает несмотря на появление в продаже весьма серьезных конкурентов - Hyundai Venue и Kia Seltos.
Новые автомобили 26 октября в 23:56
Кино
Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана
23 августа российская пресса взорвалась одной из самых абсурдных новостей года: кинокомпания «Русская Фильм Группа» (РФГ) подала в суд на Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана с требованием взыскать с двух суперветеранов экшена, а также главной китайской киногоскорпорации China Film Co. сумму 216,6 миллиона рублей.
Lenta.ru вчера в 17:01
Общество
Власти Калифорнии объявили об эвакуации 180 тыс. человек из-за пожара
В американском штате Калифорния из-за пожаров решили эвакуировать 180 тыс. человек. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на местного шерифа.
РБК вчера в 16:16
Происшествия
Схрон артиллерийских снарядов обнаружен на Сахалине
Российская газета вчера в 21:37
Политика
Украинские боевики вывезли оружие из Золотого – Нацполиция
Комментируя ситуацию, Троян называет боевиков «ветеранами-добровольцами» и подчёркивает законный характер имеющегося у них на руках оружия определением «собственное легальное».
REGNUM вчера в 19:57
Общество
Число не пользующихся льготами семей с детьми составило 35%
Более 35% российских семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами из-за незнания о существовании доступных им привилегий.
Известия вчера в 14:00
Общество
Глава H&M предсказал ужасные последствия призывов перестать потреблять
Глава сети по продаже одежды H&M Корл-Йохан Петерсон заявил, что призывы сократить потребление могут привести к "ужасным" социальным последствиям, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru вчера в 17:01
Авто
Электрокары Bollinger B1 и B2 оценены на уровне G-класса
Утилитарный внедорожник B1 на электротяге, о котором заговорили ещё в 2017-м, и примкнувший позже пикап B2 до сих пор живьём видел только узкий круг посвящённых.
Драйв 25 октября в 12:47
Футбол
Карпин сообщил о беременности жены
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на своей странице в Instagram сообщил, что его жена Дарья снова беременна.
Российская газета вчера в 08:59
Армия и оружие
Сирийские курды начали отвод войск от турецкой границы
РБК вчера в 09:48
Происшествия
Пропавший школьник из Бердска найден мёртвым
Пропавший подросток из Бердска найден мёртвым, сообщается на странице поискового отряда «Лиза Алерт».
REGNUM вчера в 22:20
Экономика
Политика Центробанка поможет увеличить доходы россиян
Портал «Вести экономика» сообщил, что Центробанк России поспособствует экономическому росту РФ.
Политическая Экспертиза вчера в 13:59
Культура
Россия вернула Грузии оригинальные пленки 17 фильмов
Сотрудники Минобразования и Национального киноцентра Грузии доставили из Москвы в Тбилиси 17 фильмов, снятых в 1926-1930 годах, сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на ТАСС.
МИР 24 вчера в 14:44
Происшествия
В Хабаровском крае возбудили дело о суициде после жалоб на полицейских
Уголовное дело возбуждено в Хабаровском крае после самоубийства жителя Николаевска-на-Амуре, который в предсмертном видеообращении рассказал о применении к нему недозволенных методов воздействия со стороны полицейских, региональная прокуратура взяла под контроль расследование дела.
РИА Новости вчера в 22:19