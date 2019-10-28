Экономика

КоммерсантъКоммерсантъФАС заподозрила энергетиков в ценовом сговоре

"Совет рынка" в июле отправил данные о торгах на РСВ в ФАС. За манипуляцию энергоценами на оптовом рынке нарушителям грозят оборотные штрафы, отметил господин Королев.
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с чего всё началось

ФАС заподозрила энергетиков в ценовом сговоре

"Совет рынка" в июле отправил данные о торгах на РСВ в ФАС. За манипуляцию энергоценами на оптовом рынке нарушителям грозят оборотные штрафы, отметил господин Королев. Если служба выявит сговор, они могут составить 3 – 15% от оборота, поясняет Сергей Ермоленко из ФБК Legal.
Коммерсантъвчера в 18:21

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ФАС заподозрила энергетиков в ценовом сговоре

Коммерсантъвчера в 18:21

ФАС: На Урале выросли цены из-за сговора энергетиков

URA.Ruвчера в 22:28

«Ъ»: ФАС заподозрила генерирующие компании в намеренном завышении энергоцен

ТАССвчера в 23:58

ФАС заподозрила генерирующие компании в намеренном завышении энергоцен

ФАН01:21

«Ъ»: ФАС увидела намеренное завышение цен на энергию в Сибири

Тайга.инфо01:00

ФАС заподозрила генерирующие компании в намеренном завышении цен

ПРАЙМ01:24
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Армия и оружие

Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США

Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет в первую очередь к потере Калининградской области.
Lenta.ru 26 октября в 17:02
Происшествия

Во Франции обнаружили восемь обмороженных мигрантов в холодильной фуре

РБК вчера в 15:46
Общество

В Роскачестве дали советы по выбору тыквы

Экономика сегодня 01:00
Происшествия

В Пермском крае приостановили поиски пропавшего частного самолета

ТАСС вчера в 11:05
Экономика

Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог

Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Ведомости вчера в 20:01
Армия и оружие

В России предупредили о деградации С-400 из-за Саудовской Аравии

Lenta.ru 24 октября в 17:15
Автоспорт

Хэмилтон выиграл Гран-при Мексики «Формулы-1», Квят стал девятым

Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Мексики, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Интерфакс-Спорт вчера в 17:16
Общество

Украинцу вынесли приговор за ношение футболки с гербом СССР

Житель Кривого Рога был приговорен к году ограничения свободы за ношение футболки с гербом СССР, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 06:40
Общество

Число не пользующихся льготами семей с детьми составило 35%

Более 35% российских семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами из-за незнания о существовании доступных им привилегий.
Известия вчера в 14:00
Космос

Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии

Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
ТАСС вчера в 18:07
Политика

Сенцов заявил о стыде за Зеленского после видео «я не лох»

Украинский режиссер Олег Сенцов опубликовал на своей странице в Facebook реплику, относительно появившегося накануне видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский эмоционально разговаривает с участниками добровольческого батальона в Золотом, которые препятствуют разведению сил.
Московский Комсомолец вчера в 06:59
Политика

Трамп намерен выйти из договора по открытому небу

Президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу.
Газета.Ru вчера в 09:24
Шоу-бизнес

Андрей Малахов оправдался перед Ольгой Серябкиной за скандальный эфир

Super.ru 26 октября в 14:40
Шоу-бизнес

Любовь Успенская: «Я не ношу ни трусы, ни лифчики»

Первой оказалось то, что при регулярной покупке красивого и дорогого нижнего белья этот предмет одежды просто пылится в шкафу звезды, ведь она не носит «ни трусы, ни лифчики».
Дни24 26 октября в 04:00
Шоу-бизнес

Один из участников шоу «План Б» прокомментировал решение Ольги Бузовой проверить их телефоны

Вокруг ТВ 25 октября в 23:01
Кино

«Джокер» стал самым кассовым фильмом со взрослым рейтингом

Известия 25 октября в 20:09
Общество

Россияне стали охотнее копить на старость и образование

Четверть россиян копят «на старость» — два года назад доля таких граждан составляла 16 процентов.
Lenta.ru 01:19
Политика

Бутина заявила, что зря считала США правовым государством

Освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина призналась, что наивно думала, что Соединенные Штаты являются правовым государством.
Аргументы и Факты 26 октября в 08:36
Происшествия

В Иркутской области полицейских осудили за избиение подозреваемого

Ангарский городской суд (Иркутская область) приговорил трех сотрудников полиции за избиение подозреваемого.
РБК 00:30
Общество

Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Газета.Ru 25 октября в 15:51
Экономика

Налоговые послабления для «Роснефти» привязывают к параметрам бюджета

Налоговые послабления для «Роснефти» привязывают к параметрам бюджета Споры о размере налоговых льгот для арктического проекта «Роснефти» «Восток ойл» продолжаются.
Коммерсантъ вчера в 17:02
Единоборства

Кокляев рассказал, чем собирается удивить Емельяненко

Пауэрлифтер Михаил Кокляев собирается потягаться со знаменитым бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко.
РЕН ТВ вчера в 20:03
Политика

МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс

RT на русском вчера в 23:15
Экономика

Более трех миллиардов рублей выплатят амурским аграриям за паводок

Амурская правда вчера в 21:50
Кино

Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана

23 августа российская пресса взорвалась одной из самых абсурдных новостей года: кинокомпания «Русская Фильм Группа» (РФГ) подала в суд на Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана с требованием взыскать с двух суперветеранов экшена, а также главной китайской киногоскорпорации China Film Co. сумму 216,6 миллиона рублей.
Lenta.ru вчера в 17:01
Космос

Дети нейтронных звезд. «В мире науки» №10, 2019

Что же касается моих любимых космических объектов, это, безусловно, нейтронные звезды.
Научная Россия вчера в 09:11
Общество

Умер писатель и диссидент Владимир Буковский

Буковский умер от остановки сердца 27 октября в одной из больниц в Кембридже. В последние годы он тяжело болел, говорится в сообщении.
РБК вчера в 20:49
Здоровье

Первое на западе региона паллиативное отделение появится в Череповце

Первое в городе и на западе региона паллиативное отделение откроется в Череповце на базе городской больницы на улице Ломоносова.
CPV.ru 00:39
Армия и оружие

Помощник Трампа отказался считать Россию союзником США

Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что власти станы не считают Россию союзником, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 14:18
Общество

Названы параметры новой накопительной пенсионной системы

Центробанк и Минфин России подготовили параметры новой накопительной пенсионной системы, которые получили название "гарантированный пенсионный план".
Газета.Ru 25 октября в 01:21
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