"Совет рынка" в июле отправил данные о торгах на РСВ в ФАС. За манипуляцию энергоценами на оптовом рынке нарушителям грозят оборотные штрафы, отметил господин Королев. Если служба выявит сговор, они могут составить 3 – 15% от оборота, поясняет Сергей Ермоленко из ФБК Legal.

с чего всё началось

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