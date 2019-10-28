Экономика

АБНАБНФАС заподозрила энергетиков в намеренном завышении цен

Федеральная антимонопольная служба России заподозрила энергетические компании в согласованном завышении цен. По данным предварительного анализа ФАС, заметный рост стоимости энергии в первом полугодии 2019 года мог произойти в результате сговора генерирующих компаний.
Читать в источнике
Комментировать15
с чего всё началось

ФАС заподозрила энергетиков в ценовом сговоре

"Совет рынка" в июле отправил данные о торгах на РСВ в ФАС. За манипуляцию энергоценами на оптовом рынке нарушителям грозят оборотные штрафы, отметил господин Королев. Если служба выявит сговор, они могут составить 3 – 15% от оборота, поясняет Сергей Ермоленко из ФБК Legal.
Коммерсантъвчера в 18:21

Подробнее о событии

Рост стоимости энергии «вполне рыночный»: о ценовом сговоре

REGNUM07:48

ФАС: На Урале выросли цены из-за сговора энергетиков

URA.Ruвчера в 22:28

ФАС подозревает генерирующие компании в умышленном завышении энергоцен

Народные новости02:17

ФАС заподозрила генерирующие компании в намеренном завышении энергоцен

ФАН01:21

«Ъ»: ФАС заподозрила генерирующие компании в намеренном завышении энергоцен

ТАССвчера в 23:58

«Ъ»: ФАС подозревает энергетиков в сговоре по увеличению цен

Газета.Ru05:35

ФАС заподозрила энергетиков в ценовом сговоре

Коммерсантъвчера в 18:21
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 12:39, Ашберн
Космос

Бур зонда Insight на Марсе частично «вытолкнуло из грунта»

REGNUM 06:20
Шоу-бизнес

Ольга Зуева и Данила Козловский впервые станут родителями

В семействе востребованных российских актеров Данилы Козловского и Ольги Зуевой в скором времени случится пополнение.
ГлобалМСК.ру 12:22
Политика

«Нафтогаз» назвал потери Украины в случае прекращения транзита газа

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в интервью «24 каналу» заявил, что если Россия прекратит транзит газа через Украину в Европу, то потери украинской экономики могут составить 3—4% от ВВП.
RT на русском 10:08
Кино

Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана

В фокусе внимания — стоивший 50 миллионов долларов фэнтези-конфуз «Тайна печати дракона», история создания и неудачи которого включает банкротства, иски к голливудским звездам и крах отношений с крупнейшей китайской госкорпорацией.
Lenta.ru вчера в 17:01
Общество

Кудрин назвал главную проблему нацпроектов

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала «полным безобразием» освоение средств, выделенных на реализацию нацпроектов.
Lenta.ru 11:07
Политика

СМИ сообщили о высылке из Болгарии российского дипломата

По данным агентства, дипломат уже покинул Болгарию. Как сообщает «РИА Новости», посольство России в Болгарии эту информацию не комментирует.
Известия 11:31
Культура

Журнал Rolling Stone назвал самые страшные сериалы всех времен

ФАН 26 октября в 03:22
Происшествия

Начальника полиции подмосковного Ступина задержали за взятку

Главу полиции подмосковного Ступино задержали по подозрению в получении взятки в размере 500 тыс. рублей.
Газета.Ru 12:15
Экономика

После президентских выборов в Аргентине ужесточили валютный контроль

Центральный банк Аргентины ужесточил контроль за обменом валюты в стране после завершения выборов президента страны.
Новые Ведомости 07:47
Происшествия

СК возбудил дело после пропажи мужчины с двумя детьми в Уфе

РИА Новости 11:20
Общество

Пищевой комбинат отсудил у Навального, Соболь и ФБК 88 млн рублей

Коммерсантъ 09:27
Футбол

«Меня волнуют Brexit и война в Сирии». 15 вопросов Мануэлу Фернандешу

Дебют португальца случился 29 сентября — Фернандеш вышел на замену в матче с «Арсеналом» (2:0). Вчера Ману впервые вышел в основном составе и забил первый мяч за «Краснодар» — в ворота «Оренбурга».
Sport24.ru 07:30
Путешествия

Турция введет новый налог на проживание туристов в отелях

С 1 апреля 2020 года в Турции должен быть введен новый "налог на проживание". Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Российская газета 10:39
Экономика

Медведев подписал ряд поручений по стимулированию экономики России

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о подписании ряда поручений, которые направлены на стимулирование экономического роста в России.
RT на русском 11:18
Транспорт

Стали известны тарифы на проезд по трассе М-11 из Москвы в Петербург

Интерфакс 05:45
Происшествия

Против замначальника Куйбышевской железной дороги завели дело о взятке

В отношении подозреваемых СК возбудил уголовные дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере) в зависимости от участия каждого.
РБК 12:25
Общество

МВД завело дело из-за видеоролика с интервьюирующими гея детьми

Полицейские завели административное дело в отношении организатора съемок размещенного на YouTube видеоролика, в котором дети берут интервью у не скрывающего своей нетрадиционной сексуальной ориентации гомосексуалиста.
Российская газета 07:13
Происшествия

Пожар рядом со стадионом «Спартак» потушен

Сообщение о пожаре по адресу Волоколамское шоссе 69 ("Открытие Арена" / стадион "Спартака") поступило спасателям в 17.07, происходило загорание сухой травы на площади 150 погонных метров.
РИА Новости 11:33
Шоу-бизнес

Татарский певец извинился за шутку над трупом сбитого животного

News.ru 10:07
Авто

Новый компактный кроссовер Toyota Raize рассекретили в Сети

Новый компактный кроссовер Toyota, первые слухи о котором появились минувшим летом, почти рассекречен.
Автоновости дня 05:24
Кино

Хоакину Фениксу исполняется 45 лет

В этом году американский актер Хоакин Феникс стал едва ли не самой обсуждаемой персоной в мире кинематографа.
Российская газета 08:31
Армия и оружие

В ООН не подтвердили ликвидацию аль-Багдади

Мониторинговая группа ООН по запрещённым в РФ террористическим организациям «Исламское государство» (ИГ), «Аль-Каида» и «Талибан» пока не может подтвердить информацию о гибели лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади.
News.ru 12:00
Происшествия

Неизвестный устроил стрельбу в мечети на юге Франции

Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.
Вести.Ru 12:10
Гаджеты

Samsung окончательно утвердила характеристики и дизайн Galaxy S11

Дни24 02:05
Армия и оружие

Белоруссия усилит охрану границы с Литвой

RT на русском 06:21
Политика

Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину

Итоги прошедших в Сочи переговоров по Сирии стали темой телефонного разговора Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель.
ТВ Центр 09:15
Политика

Путин поручил наказывать за пропаганду наркотиков в Сети

Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить и внести поправки об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете.
Газета.Ru 06:47
Политика

Полиция приехала выселять «Азов» из Золотого-4

ТК Звезда 04:47
Армия и оружие

В Севастополе вспомнили о роли Балаклавского сражения в Крымской войне

После выстрела из пушки горожане возложили цветы к памятнику участникам Балаклавского сражения и вспомнили, какую роль оно сыграло в Крымской войне.
Вести.Севастополь 25 октября в 09:32
Политика

В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Донбасс

РБК 08:56
Как работают Яндекс.Новости?
Главное