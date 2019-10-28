Экономика
АБНФАС заподозрила энергетиков в намеренном завышении цен
Федеральная антимонопольная служба России заподозрила энергетические компании в согласованном завышении цен. По данным предварительного анализа ФАС, заметный рост стоимости энергии в первом полугодии 2019 года мог произойти в результате сговора генерирующих компаний.
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с чего всё началось
"Совет рынка" в июле отправил данные о торгах на РСВ в ФАС. За манипуляцию энергоценами на оптовом рынке нарушителям грозят оборотные штрафы, отметил господин Королев. Если служба выявит сговор, они могут составить 3 – 15% от оборота, поясняет Сергей Ермоленко из ФБК Legal.Коммерсантъвчера в 18:21
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Шоу-бизнес
Ольга Зуева и Данила Козловский впервые станут родителями
В семействе востребованных российских актеров Данилы Козловского и Ольги Зуевой в скором времени случится пополнение.
Политика
«Нафтогаз» назвал потери Украины в случае прекращения транзита газа
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в интервью «24 каналу» заявил, что если Россия прекратит транзит газа через Украину в Европу, то потери украинской экономики могут составить 3—4% от ВВП.
Кино
Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана
В фокусе внимания — стоивший 50 миллионов долларов фэнтези-конфуз «Тайна печати дракона», история создания и неудачи которого включает банкротства, иски к голливудским звездам и крах отношений с крупнейшей китайской госкорпорацией.
Общество
Кудрин назвал главную проблему нацпроектов
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала «полным безобразием» освоение средств, выделенных на реализацию нацпроектов.
Политика
СМИ сообщили о высылке из Болгарии российского дипломата
По данным агентства, дипломат уже покинул Болгарию. Как сообщает «РИА Новости», посольство России в Болгарии эту информацию не комментирует.
Культура
Журнал Rolling Stone назвал самые страшные сериалы всех времен
Происшествия
Начальника полиции подмосковного Ступина задержали за взятку
Главу полиции подмосковного Ступино задержали по подозрению в получении взятки в размере 500 тыс. рублей.
Экономика
После президентских выборов в Аргентине ужесточили валютный контроль
Центральный банк Аргентины ужесточил контроль за обменом валюты в стране после завершения выборов президента страны.
Футбол
«Меня волнуют Brexit и война в Сирии». 15 вопросов Мануэлу Фернандешу
Дебют португальца случился 29 сентября — Фернандеш вышел на замену в матче с «Арсеналом» (2:0). Вчера Ману впервые вышел в основном составе и забил первый мяч за «Краснодар» — в ворота «Оренбурга».
Путешествия
Турция введет новый налог на проживание туристов в отелях
С 1 апреля 2020 года в Турции должен быть введен новый "налог на проживание". Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Экономика
Медведев подписал ряд поручений по стимулированию экономики России
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о подписании ряда поручений, которые направлены на стимулирование экономического роста в России.
Происшествия
Против замначальника Куйбышевской железной дороги завели дело о взятке
В отношении подозреваемых СК возбудил уголовные дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере) в зависимости от участия каждого.
Общество
МВД завело дело из-за видеоролика с интервьюирующими гея детьми
Полицейские завели административное дело в отношении организатора съемок размещенного на YouTube видеоролика, в котором дети берут интервью у не скрывающего своей нетрадиционной сексуальной ориентации гомосексуалиста.
Происшествия
Пожар рядом со стадионом «Спартак» потушен
Сообщение о пожаре по адресу Волоколамское шоссе 69 ("Открытие Арена" / стадион "Спартака") поступило спасателям в 17.07, происходило загорание сухой травы на площади 150 погонных метров.
Авто
Новый компактный кроссовер Toyota Raize рассекретили в Сети
Новый компактный кроссовер Toyota, первые слухи о котором появились минувшим летом, почти рассекречен.
Кино
Хоакину Фениксу исполняется 45 лет
В этом году американский актер Хоакин Феникс стал едва ли не самой обсуждаемой персоной в мире кинематографа.
Армия и оружие
В ООН не подтвердили ликвидацию аль-Багдади
Мониторинговая группа ООН по запрещённым в РФ террористическим организациям «Исламское государство» (ИГ), «Аль-Каида» и «Талибан» пока не может подтвердить информацию о гибели лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади.
Происшествия
Неизвестный устроил стрельбу в мечети на юге Франции
Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.
Армия и оружие
Белоруссия усилит охрану границы с Литвой
Политика
Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину
Итоги прошедших в Сочи переговоров по Сирии стали темой телефонного разговора Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Политика
Путин поручил наказывать за пропаганду наркотиков в Сети
Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить и внести поправки об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете.
Политика
Полиция приехала выселять «Азов» из Золотого-4
Армия и оружие
В Севастополе вспомнили о роли Балаклавского сражения в Крымской войне
После выстрела из пушки горожане возложили цветы к памятнику участникам Балаклавского сражения и вспомнили, какую роль оно сыграло в Крымской войне.