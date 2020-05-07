с чего всё началось

ФАС не исключает, что резкий рост цен на лимоны может быть результатом картельного сговора, и планирует провести соответствующие проверки. Аналогичные проверки проводятся и на рынке сахара.

Политика Помпео пообещал Украине «создавать издержки» для России Ранее 6 мая Кулеба заявил, что для возвращения Крыма в состав Украины необходимо выполнить три задачи.

Наука Ученые назвали основную причину распространения коронавируса Ученые Федерального университета Баии в Бразилии назвали путешествия основной причиной распространения коронавируса по планете.

Политика Трамп призвал отозвать Пулитцеровские премии за статьи о России Американский лидер Дональд Трамп призвал отозвать у американских СМИ Пулитцеровские премии, присуждённые за статьи о «сговоре» его штаба с Россией. 54

Политика МИД: Чехия примет меры по усилению безопасности своих дипломатов в РФ Чехия планирует усилить безопасность своих дипломатов в России после того, как перед зданиями ее диппредставительств прошли акции протеста против сноса памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге. 1,2K

Экономика S&P спрогнозировало рекордно высокий дефицит бюджетов регионов России Рецессия российской экономики, вызванная пандемией коронавируса и обвалом цен на нефть, приведет к значительному снижению налоговых доходов, из-за чего российские регионы могут продемонстрировать самые высокие с 2000 года показатели дефицита бюджетов, следует из отчета S&P Global Ratings (есть у РБК). 39

Общество Россиян научили правильно обрабатывать продукты от коронавируса Ранее для жителей России была запущена горячая линия по вопросам правильного питания, которая поможет им поддерживать здоровый образ жизни во время пандемии коронавируса.

Происшествия Житель Уссурийска пойдет под суд за фейк о COVID-19 Житель Уссурийска, разместивший в интернете фейк о якобы заболевших коронавирусом на одном из предприятий города, пойдет под суд, сообщает СК РФ.

Единоборства Тони Фергюсон объявил Хабиба Нурмагомедова трусом Выступая на пресс-конференции перед боем, Фергюсон заявил, что он должен был стать следующим соперником для Нурмагомедова, но он «сбежал».

Общество Ограничения в Москве продлили до 31 мая Временные ограничения в Москве, введённые в связи с распространением коронавируса, продлеваются до 31 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. 5,7K

Общество Режим самоизоляции в Подмосковье продлен до 31 мая В Московской области режим самоизоляции, введенный из-за эпидемии коронавируса, продлен до 31 мая включительно, говорится в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева, опубликованном на сайте регионального правительства. 309

Общество Перевозчикам могут разрешить не возвращать пассажирам деньги за билеты Правительство России может позволить воздушным, железнодорожным, морским и речным перевозчикам не возвращать пассажирам деньги за билеты в условиях пандемии коронавируса COVID-19. 1,4K

Экономика Названы три сценария восстановления туризма в 2020 году Во Всемирной туристической организации ООН назвали три наиболее вероятных сценария восстановления туризма в 2020 году.

Общество В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса Как отмечал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, возможность новой волны COVID-19 будет определяться свойствами возбудителя и выраженностью его мутации. 551

Технологии На фоне эпидемии COVID-19 в России выросли продажи холодильников Во время первой стадии эпидемии COVID-19 в России увеличился спрос на холодильники и морозильные камеры.

Шоу-бизнес Повзрослевшая дочь Владимира Политова из «На-На» восхитила своей красотой Многие поклонники Владимира Политова отмечают, что с каждым годом его взрослеющая дочь становится все больше похожей на отца, перенимая от него харизму и красоту.

Экономика ЦБ предупредил об активизации «раздолжнителей» из-за коронавируса ЦБ ожидает всплеска предложений и от «раздолжнителей», то есть компаний, предлагающих гражданам за некоторую плату решить проблемы с кредиторами. 17

Энергетика Saudi Aramco повысила июньские цены на нефть Крупнейшая в мире нефтяная компания Saudi Aramco сформировала ценовой график для покупателей нефти в июне. 4