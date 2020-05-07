Экономика
ИзвестияФАС назвала сезонным рост цен на плодоовощную продукцию
«В рамках ежедневно проводимого мониторинга ФАС России установила, что в настоящее время действительно наблюдается сезонный рост цен на плодоовощную продукцию, в том числе картофель, лук, морковь», — говорится в сообщении.
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Экономика
Гендиректор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов о телевидении и интернете
Гендиректор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов о телевидении и интернете Развлекательное ТВ и онлайн-платформы, выигравшие в аудитории на фоне самоизоляции, рискуют пострадать от кризиса на рекламном рынке и столкнуться с дефицитом контента, инвестиции в который приходится замораживать.
Коммерсантъ 18:53
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко
Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru вчера в 22:37
Общество
В Новой Москве снесли съёмочную площадку «Дома-2»
Для съёмок шоу власти выделили новый участок.
Говорит Москва вчера в 11:57
Здоровье
112 случаев коронавируса выявлено в Амурской области
7 мая в Амурской области зафиксировано шесть новых случаев коронавируса: три - в Благовещенске, по одному - в Белогорске, Благовещенском районе и Магдагачи.
Телепорт 04:27
Общество
В Подмосковье продлили режим ограничений
Ранее в Москве до 31 мая были продлены режим самоизоляции, а также ограничения работы предприятий торговли, питания, сферы услуг, культуры, образования и спорта.
RT на русском 16:42
Экономика
Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги
Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru 05 мая в 18:45
Экономика
Яблоки идут на сок
Хозяйство Геннадия Тимченко может заняться переработкой Крупный производитель яблок краснодарский "Алма Холдинг", доля в котором принадлежит Геннадию Тимченко, может заняться переработкой плодов.
Коммерсантъ 18:53
Общество
Госпиталь для пациентов с коронавирусом оборудуют в «Крокус Экспо»
Новый инфекционный госпиталь оборудуют в одном из павильонов выставочного центра «Крокус Экспо» к 12 маю.
Lenta.ru 07:53
Шоу-бизнес
Джигурда вызвал Александра Емельяненко на бой
Российский шоумен и актер Никита Джигурда вызвал на боксерский поединок бойца смешанного стиля, многократного чемпиона России и мира по боевому самбо Александра Емельяненко.
NewInform 10:56
Общество
Россиянам рассказали об ошибках при ношении маски
Россияне, использующие медицинские маски, допускают ошибки при их ношении.
Lenta.ru 11:24
Единоборства
Макгрегор принял вызов боксера де ла Хойи
Нева Спорт 15:49
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
Здоровье
Жена Тарасова: не дело, когда 80 человек дома, а 20 — нет. Так просидим до конца года
Анастасия Костенко, жена полузащитника «Рубина» Дмитрия Тарасова, высказался о важности соблюдения режима самоизоляции во время пандемии коронавируса.
Чемпионат 15:27
Политика
В Польше отменены президентские выборы
Президентские выборы в Польше 10 мая не состоятся, сообщили лидер правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский и его партнер по коалиции, лидер политического объединения «Соглашение» Ярослав Говин.
Международная жизнь 04:09
Авто
ГИБДД выявила более 300 тысяч автомобилей умерших россиян
ГИБДД прекратила регистрацию более 300 тысяч автомобилей, зарегистрированных на умерших владельцев и продолжающих ездить по дорогам.
Автоновости дня 04:35
Армия и оружие
США показали корабли НАТО около российских границ
Шестой флот ВМС США опубликовал фотографии того, как американские и британские военные корабли проводят совместные операции в Баренцевом море.
Газета.Ru 17:02
Политика
Конгресс США опубликует 53 документа о «вмешательстве» России в выборы
Газета «Известия» пишет, что согласно имеющейся информации, медиа-платформы опираются на письмо и.о. директора национальной разведки США Ричарда Гренелла председателю комитета по разведке палаты представителей США Адаму Шиффу от четвертого мая.
Rostov gazeta 07:41
Происшествия
Один человек погиб в результате землетрясения в Иране
Российская газета 18:25
Происшествия
Полиция нашла женщину, потушившую Вечный огонь в центре Петербурга
Петербургские полицейские установили личность женщины, которая потушила Вечный огонь на Марсовом поле, ею оказалась 27-летняя мать двоих детей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МВД в четверг.
Интерфакс 18:08
Общество
Еще 51 пациент с коронавирусом скончался в Москве
Оперативный штаб по Москве сообщил, что за последние сутки в столице от коронавируса скончался еще 51 пациент.
Московский Комсомолец 14:48
Футбол
Николич заменит Семина на посту главного тренера «Локомотива»
Сербский тренер Марко Николич прибудет в Москву 15 мая. В конце месяца он подпишет контракт со столичным "Локомотивом".
Вести.Ru 07:35
Общество
Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой
BFM.ru вчера в 11:49
Космос
Крот InSight медленно продвигается вглубь поверхности Марса
AstroNews.ru вчера в 07:28
Политика
Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»
Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета 16:21
Хоккей
КХЛ решила не определять чемпиона лиги и обладателя Кубка Гагарина
В КХЛ приняли решение не определять чемпиона, а также обладателя Кубка Гагарина.
Vprognoze.ru 10:48
Шоу-бизнес
Умерла актриса из фильма «Не могу сказать прощай» Татьяна Паркина
Актриса Татьяна Паркина умерла в возрасте 68 лет. Информация о кончине знаменитой артистки появилась от Союза кинематографистов России.
Актуальные Новости вчера в 08:41
Здоровье
За сутки в Алтайском крае выявили 17 новых случаев коронавируса
По данным оперштаба на четверг, 7 мая, на территории Алтайского края зарегистрированы 17 новых случаев заражения коронавирусом.
Kursk.com 03:41