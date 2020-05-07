Экономика
ИзвестияФАС назвала сезонным рост цен на плодоовощную продукцию
«В рамках ежедневно проводимого мониторинга ФАС России установила, что в настоящее время действительно наблюдается сезонный рост цен на плодоовощную продукцию, в том числе картофель, лук, морковь», — говорится в сообщении.
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Общество
В Подмосковье продлили режим ограничений
Ранее в Москве до 31 мая были продлены режим самоизоляции, а также ограничения работы предприятий торговли, питания, сферы услуг, культуры, образования и спорта.
RT на русском 16:42
Политика
Трамп: Путин принял предложение о поставках аппаратов ИВЛ в Россию
Президент Владимир Путин принял предложение американского коллеги Дональда Трампа о поставках в Россию из США аппаратов искусственной вентиляции легких для поддержки больных коронавирусом.
РИА Новости 15:44
Здоровье
В России оценили риск заражения коронавирусом дома
В России оценили риск заражения коронавирусом дома. Об этом сообщили журналисты "ТАССа" со ссылкой на российских вирусологов.
Piter.tv 02:37
Политика
Конституционный суд Молдавии признал кредит от России незаконным
Конституционный суд Молдавии признал соглашение о кредитовании на сумму 200 миллионов евро между Москвой и Кишинёвом незаконным.
Lenta.ru 17:42
Экономика
Назван самый обедневший человек мира
Богатейший человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос в 2020 году заработал 24 миллиарда долларов на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru 09:49
Фигурное катание
Трусова прокомментировала уход от Тутберидзе
Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала уход от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Lenta.ru 14:05
Экономика
ЦБ и правительство подписали соглашение по акциям Сбербанка
Банк России 30 апреля подписал акционерное соглашение по Сбербанку с правительством, сообщается на сайте регулятора.
Коммерсантъ 07:13
Спорт
IBU начал изучать информацию ВАДА о российских спортсменах
30 апреля ВАДА завершило расследования по делу о манипуляциях с допинг-пробами 298 российских спортсменов, которые хранились в московской лаборатории.
Матч ТВ 07:57
Авто
Названы авто, которые пришли и ушли из России в апреле 2020 года
Ушли или потеряли комплектации: Кроссовер Haval H6 вскоре покинет российский рынок — представительство бренда уже снизило цены на эту модель и, по сути, начало ее финальную распродажу.
Тарантас Ньюс 05 мая в 07:33
Политика
Как в Германии готовятся к 75-летию окончания Второй мировой войны
Германия готовится к торжествам по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны и освобождения от нацизма.
Российская газета вчера в 02:07
Происшествия
ОМОН оцепил закрытый на карантин наркодиспансер в Чите
В Чите наряд ОМОНа вызвали к наркологическому диспансеру. Об этом 7 мая «МК в Чите» сообщил пациент медучреждения.
Московский Комсомолец Чита 05:41
Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении режима ЧС
«Честно говоря, локти себе кусаем, почему не орали на всю страну и почему провели в закрытом режиме», — раздосадовался Рошаль.
Live24 вчера в 04:58
Футбол
«Старостин говорил — «Бесков трус. Лечился от трусости!» Евгений Ловчев — в «Разговоре по пятницам»
Героем первого выпуска стал знаменитый футболист и тренер Евгений Ловчев. Мы приехали к Ловчеву в имение под Рузу.
Спорт-Экспресс 17:00
Политика
Мишустин провел совещание по мерам поддержки экономики
Меры, которые обсуждались на совещании, призваны восстановить нормальный ритм работы экономики после снятия ограничений, связанных с коронавирусом, говорится в сообщении.
Известия 13:20
Общество
В Роспотребнадзоре считают, что в РФ может не быть пика коронавируса
В интервью телеканалу «Россия 24» директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин отметил, что у предпринятых в стране мер по предотвращению распространения коронавируса может быть интересное следствие.
Московский Комсомолец в Марий Эл 09:32
Политика
Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»
Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета 16:21
Общество
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости вчера в 11:42
Кино
Россияне выбрали любимые фильмы о войне
Ранее проголосовать за главный фильм, посвящённый Великой Отечественной войне, предложил онлайн-сервис «КиноПоиск».
News.ru вчера в 03:58
Общество
Собянин: Москва не скоро вернется к обычной жизни без ограничений
Москва не скоро вернется к обычной жизни без ограничений из-за ситуации с распространением коронавируса.
Росбалт 06:19
Футбол
Бывший одноклубник Ибрагимовича сообщил о его ненависти к форварду ПСЖ
Форвард ПСЖ Эдинсон Кавани входит в число футболистов, к которым испытывает ненависть игрок «Милана» Златан Ибрагимович.
РБК 01:53
Футбол
Полузащитник московского «Спартака» оказал безвозмездную помощь больнице в Тверской области
Весь коллектив Фировской ЦРБ выразил благодарность Наилю за оказанную помощь и пожелал ему успехов на футбольном поле и включения в состав сборной России.
Tverigrad.ru 02:33
Политика
Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
RT на русском 15:44
Политика
Задержанный в Венесуэле американец заявил о плане вывоза Мадуро в США
Задержанный в Венесуэле американец заявил о планировавшемся захвате аэропорта и вывозе президента Мадуро в США.
Газета.Ru вчера в 14:15
Футбол
Хендерсон признан лучшим игроком сезона АПЛ по версии читателей ВВС
Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон признан лучшим футболистом этого сезона АПЛ по версии читателей ВВС.
Sport24.ru 14:11
Общество
12 мая российские суды начнут возвращаться к обычному режиму работы
ИА «Ореанда-Новости» Начиная с 12 мая российские суды начнут возобновлять работу в обычном режиме.
Ореанда-Новости 13:27
Политика
Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны
Минобороны США в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией опубликовало викторину и презентацию с кратким содержанием событий Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 23:33
Общество
Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться
Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15