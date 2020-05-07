Экономика

ИзвестияИзвестияФАС назвала сезонным рост цен на плодоовощную продукцию

«В рамках ежедневно проводимого мониторинга ФАС России установила, что в настоящее время действительно наблюдается сезонный рост цен на плодоовощную продукцию, в том числе картофель, лук, морковь», — говорится в сообщении.
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ФАС назвала сезонным рост цен на плодоовощную продукцию

Известия14:39

Подорожание лимонов в 2,5 раза заставило задуматься ФАС. Власти ищут картельный сговор

Фонтанка.Ру14:14

ФАС проверит наличие картельных сговоров на рынке лимонов и сахара

Ведомости14:08

ФАС и прокуратура проводят проверки цен на гречку

RT на русском14:07

ФАС заподозрила картельный сговор на рынке лимонов

Интерфакс14:03

ФАС не исключает картельных соглашений на рынке лимонов

Российская газета14:15

ФАС и прокуратура проверяют цены на гречку

ТАСС13:52
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Происшествия

Российский бизнесмен и политик Быков задержан за убийства

Lenta.ru 04:35
2,4K
Общество

В Подмосковье продлили режим ограничений

Ранее в Москве до 31 мая были продлены режим самоизоляции, а также ограничения работы предприятий торговли, питания, сферы услуг, культуры, образования и спорта.
RT на русском 16:42
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Политика

Трамп: Путин принял предложение о поставках аппаратов ИВЛ в Россию

Президент Владимир Путин принял предложение американского коллеги Дональда Трампа о поставках в Россию из США аппаратов искусственной вентиляции легких для поддержки больных коронавирусом.
РИА Новости 15:44
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Здоровье

В России оценили риск заражения коронавирусом дома

В России оценили риск заражения коронавирусом дома. Об этом сообщили журналисты "ТАССа" со ссылкой на российских вирусологов.
Piter.tv 02:37
40
Политика

Конституционный суд Молдавии признал кредит от России незаконным

Конституционный суд Молдавии признал соглашение о кредитовании на сумму 200 миллионов евро между Москвой и Кишинёвом незаконным.
Lenta.ru 17:42
30
Экономика

Назван самый обедневший человек мира

Богатейший человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос в 2020 году заработал 24 миллиарда долларов на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru 09:49
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Фигурное катание

Трусова прокомментировала уход от Тутберидзе

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала уход от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Lenta.ru 14:05
8
Экономика

ЦБ и правительство подписали соглашение по акциям Сбербанка

Банк России 30 апреля подписал акционерное соглашение по Сбербанку с правительством, сообщается на сайте регулятора.
Коммерсантъ 07:13
85
Спорт

IBU начал изучать информацию ВАДА о российских спортсменах

30 апреля ВАДА завершило расследования по делу о манипуляциях с допинг-пробами 298 российских спортсменов, которые хранились в московской лаборатории.
Матч ТВ 07:57
Общество

Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину

Ведомости 15:05
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Авто

Названы авто, которые пришли и ушли из России в апреле 2020 года

Ушли или потеряли комплектации: Кроссовер Haval H6 вскоре покинет российский рынок — представительство бренда уже снизило цены на эту модель и, по сути, начало ее финальную распродажу.
Тарантас Ньюс 05 мая в 07:33
Политика

Как в Германии готовятся к 75-летию окончания Второй мировой войны

Германия готовится к торжествам по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны и освобождения от нацизма.
Российская газета вчера в 02:07
Происшествия

ОМОН оцепил закрытый на карантин наркодиспансер в Чите

В Чите наряд ОМОНа вызвали к наркологическому диспансеру. Об этом 7 мая «МК в Чите» сообщил пациент медучреждения.
Московский Комсомолец Чита 05:41
1
Здоровье

Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении режима ЧС

«Честно говоря, локти себе кусаем, почему не орали на всю страну и почему провели в закрытом режиме», — раздосадовался Рошаль.
Live24 вчера в 04:58
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Футбол

«Старостин говорил — «Бесков трус. Лечился от трусости!» Евгений Ловчев — в «Разговоре по пятницам»

Героем первого выпуска стал знаменитый футболист и тренер Евгений Ловчев. Мы приехали к Ловчеву в имение под Рузу.
Спорт-Экспресс 17:00
Политика

Мишустин провел совещание по мерам поддержки экономики

Меры, которые обсуждались на совещании, призваны восстановить нормальный ритм работы экономики после снятия ограничений, связанных с коронавирусом, говорится в сообщении.
Известия 13:20
10
Общество

В Роспотребнадзоре считают, что в РФ может не быть пика коронавируса

В интервью телеканалу «Россия 24» директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин отметил, что у предпринятых в стране мер по предотвращению распространения коронавируса может быть интересное следствие.
Московский Комсомолец в Марий Эл 09:32
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Политика

Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»

Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета 16:21
2
Общество

Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа

Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости вчера в 11:42
2,5K
Кино

Россияне выбрали любимые фильмы о войне

Ранее проголосовать за главный фильм, посвящённый Великой Отечественной войне, предложил онлайн-сервис «КиноПоиск».
News.ru вчера в 03:58
196
Общество

Собянин: Москва не скоро вернется к обычной жизни без ограничений

Москва не скоро вернется к обычной жизни без ограничений из-за ситуации с распространением коронавируса.
Росбалт 06:19
126
Общество

Организаторы проекта «Имена героев» извинились за фотографию Гитлера

REGNUM 10:04
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Футбол

Бывший одноклубник Ибрагимовича сообщил о его ненависти к форварду ПСЖ

Форвард ПСЖ Эдинсон Кавани входит в число футболистов, к которым испытывает ненависть игрок «Милана» Златан Ибрагимович.
РБК 01:53
Футбол

Полузащитник московского «Спартака» оказал безвозмездную помощь больнице в Тверской области

Весь коллектив Фировской ЦРБ выразил благодарность Наилю за оказанную помощь и пожелал ему успехов на футбольном поле и включения в состав сборной России.
Tverigrad.ru 02:33
Политика

Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
RT на русском 15:44
348
Политика

Задержанный в Венесуэле американец заявил о плане вывоза Мадуро в США

Задержанный в Венесуэле американец заявил о планировавшемся захвате аэропорта и вывозе президента Мадуро в США.
Газета.Ru вчера в 14:15
110
Футбол

Хендерсон признан лучшим игроком сезона АПЛ по версии читателей ВВС

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон признан лучшим футболистом этого сезона АПЛ по версии читателей ВВС.
Sport24.ru 14:11
Общество

12 мая российские суды начнут возвращаться к обычному режиму работы

ИА «Ореанда-Новости» Начиная с 12 мая российские суды начнут возобновлять работу в обычном режиме.
Ореанда-Новости 13:27
2
Политика

Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны

Минобороны США в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией опубликовало викторину и презентацию с кратким содержанием событий Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 23:33
284
Общество

Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться

Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
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