Федеральная антимонопольная служба выявила картельные соглашения на рынке гречневой крупы, рассказал журналистам глава ведомства Игорь Артемьев. По его словам, такой вывод служба сделала по итогам 11 внеплановых выездных проверок.

с чего всё началось

То есть все-таки элементы сговоров между производителями, которые пытались вести себя недобросовестно. Факт картельного соглашения, если нами оно будет доказано вместе с правоохранительными органами, влечет за собой уголовную ответственность сроком лишения свободы до шести лет.

Федеральная антимонопольная служба выявила признаки картельного сговора на рынке гречневой крупы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу ведомства Игоря Артемьева.

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