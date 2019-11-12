Общество

ТАССТАССФАС запретила Booking.com требовать от отелей гарантий лучшей цены

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ потребовала от сервиса онлайн бронирования отелей Booking.com исключить условия, по которым российские отели не могут продавать номера по более низким ценам. Об этом говорится в сообщении ФАС.
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с чего всё началось
По данным
 ведомства, нарушения сервиса заключаются в навязывании гостиницам и отелям «невыгодных условий договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условий взаимодействия с закрытыми группами пользователей».
RT на русском10:13

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ФАС выдала предупреждение Booking.com

Rambler News Service09:12

ФАС запретила Booking.com требовать от отелей гарантий лучшей цены

ТАСС09:40

ФАС обязала Booking.com перестать требовать от отелей гарантии лучшей цены

РИА Новости09:33

Регулятор предписал Booking.com отказаться от «гарантии лучшей цены»

Коммерсантъ10:00

ФАС потребовала от Booking.com не запрещать отелям сдавать номера дешевле

РБК09:44

ФАС предупредила Booking.com о признаках нарушения законодательства

RT на русском10:13

ФАС потребовала от Booking.com исключить из договоров с отельерами пункт о паритете цен

Интерфакс10:24
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 10:32, Вашингтон
Армия и оружие

Су-33 начнут полеты с наземного «авианосца» в Крыму

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Происшествия

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РИА Новости 10:20
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Верке Сердючке стало плохо во время съемок шоу

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В Кремле прокомментировали предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.
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Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко написала обращение к украинскому президенту Владимиру Зеленскому на своей странице в Facebook.
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Футбол

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Матч ТВ 06:37
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В Кремле выступили против инициативы входа в интернет по паспорту

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Спорт

Ласицкене не вошла в число претенденток на звание легкоатлетки года

Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене не вошла в число пяти претенденток на звание лучшей легкоатлетки года.
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Заместителю Рогозина запретили цитировать Илона Маска

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Экономика

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Министр транспорта Евгений Дитрих обратился к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой предоставить РЖД средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), находящиеся на счетах ВТБ, сообщает РБК.
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Следствие полностью засекретило материалы по делу Голунова

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Судя по роликам, попавшим в социальные сети, во дворе компании собрались сотни возмущенных горожан, в основном — женщины.
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Названы худшие наряды звезд на премии People’s Choice Awards 2019

Лала Кент появилась на премии в атласном платье-корсете. Наряд девушки выглядит незавершенным и непродуманным.
Piter.tv 09:30
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Доценту СПбГУ привезут в СИЗО очки и книги

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Екатерина Андреева удивилась зарплате Андрея Малахова

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Соловьев отреагировал на возбуждение СБУ уголовных дел против него

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Телефон пропавшей в Ставрополе школьницы найден в пакете в лесу

В Ставрополе ищут 16-летнюю девочку, пропавшую накануне по дороге в школу. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" УК РФ.
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ВЦИОМ перечислил главные страхи россиян

ВЦИОМ определил, чего боятся россияне, и сравнил полученный результат с аналогичным показателем за январь 2019 года.
Будущее России. Национальные проекты 02:10
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Возбуждено шесть уголовных дел из-за невозврата субсидий Фонду кино

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Коммерсантъ 06:34
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Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
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ОБСЕ подтвердила завершение процедуры разведения сил в Петровском

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ подтвердила завершение процесса отвода войск в районе Петровского - на последнем из трех согласованных ранее пилотных участках в Донбассе.
ТАСС 09:53
Армия и оружие

Из сектора Газа по Израилю выпустили 50 ракет

По меньшей мере 50 ракет были выпущены во вторник палестинскими радикалами из сектора Газа по израильской территории, 20 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол".
ТАСС 02:59
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Петржела: на данный момент «Зенит» — клуб номер один в России

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал выступление питерского клуба в нынешнем сезоне.
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Сбербанк не подключится к Системе быстрых платежей до конца года

Сбербанк не успевает подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) Центробанка до конца этого года.
Российская газета 10:19
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