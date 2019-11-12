с чего всё началось

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ потребовала от сервиса онлайн бронирования отелей Booking.com исключить условия, по которым российские отели не могут продавать номера по более низким ценам. Об этом говорится в сообщении ФАС.

Происшествия Тверские власти окажут помощь жильцам загоревшегося дома в Твери Губернатор Тверской области Игорь Руденя распорядился оказать всю необходимую помощь жильцам загоревшегося в Твери трехэтажного жилого дома, сообщает пресс-служба областного правительства.

Общество КС счел законным изъятие имущества у семей и друзей коррупционеров Суды имеют право обратить в доход Российской Федерации имущество не только чиновников и их родственников, но и друзей или знакомых обвиняемых, если они не могут подтвердить его законное приобретение.

Политика Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского В Кремле прокомментировали предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Политика Савченко призвала Зеленского «не быть лохом» Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко написала обращение к украинскому президенту Владимиру Зеленскому на своей странице в Facebook.

Футбол Футболисты «Ювентуса» ждут извинений от Роналду Футболисты «Ювентуса» остались недовольны поведением нападающего Криштиану Роналду в матче 12-го тура чемпионата Италии с «Миланом» (1:0). По информации источника, одноклубники ждут извинений от португальца, который после своей замены на 55-й минуте сразу отправился в раздевалку, а позже покинул стадион за несколько минут до финального свистка.

Спорт Ласицкене не вошла в число претенденток на звание легкоатлетки года Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене не вошла в число пяти претенденток на звание лучшей легкоатлетки года.

Экономика Дитрих попросил выделить РЖД 40 млрд рублей из ФНБ Министр транспорта Евгений Дитрих обратился к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой предоставить РЖД средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), находящиеся на счетах ВТБ, сообщает РБК.

Происшествия Следствие полностью засекретило материалы по делу Голунова Материалы уголовного дела о хранении и сбыте наркотических средств, изначально возбужденного в июне в отношении журналиста Ивана Голунова, находятся под грифом «секретно» из-за наличия в них информации, представляющей государственную тайну.

Общество ВЦИОМ перечислил главные страхи россиян ВЦИОМ определил, чего боятся россияне, и сравнил полученный результат с аналогичным показателем за январь 2019 года.

Общество Возбуждено шесть уголовных дел из-за невозврата субсидий Фонду кино Прокуратура провела проверку возврата субсидий в Фонд кино и возбудила шесть уголовных дел по фактам уклонения от возврата целевых средств, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Общество Кирилл Терешин избавился от «рук-базук» Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.

Армия и оружие ОБСЕ подтвердила завершение процедуры разведения сил в Петровском Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ подтвердила завершение процесса отвода войск в районе Петровского - на последнем из трех согласованных ранее пилотных участках в Донбассе.