Общество
ТАССФАС запретила Booking.com требовать от отелей гарантий лучшей цены
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ потребовала от сервиса онлайн бронирования отелей Booking.com исключить условия, по которым российские отели не могут продавать номера по более низким ценам. Об этом говорится в сообщении ФАС.
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с чего всё началось
По данным ведомства, нарушения сервиса заключаются в навязывании гостиницам и отелям «невыгодных условий договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условий взаимодействия с закрытыми группами пользователей».RT на русском10:13
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Происшествия
Тверские власти окажут помощь жильцам загоревшегося дома в Твери
Губернатор Тверской области Игорь Руденя распорядился оказать всю необходимую помощь жильцам загоревшегося в Твери трехэтажного жилого дома, сообщает пресс-служба областного правительства.
Общество
КС счел законным изъятие имущества у семей и друзей коррупционеров
Суды имеют право обратить в доход Российской Федерации имущество не только чиновников и их родственников, но и друзей или знакомых обвиняемых, если они не могут подтвердить его законное приобретение.
Политика
Киев объявил о снятии препятствий для встречи «нормандской четверки»
В конце октября Кучма заявлял, что проведение встречи лидеров стран «нормандской четверки» необходимо для «согласования дорожной карты достижения мира на Украине».
Политика
Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского
В Кремле прокомментировали предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Общество
В России предложили сократить период использования шипованной резины
Происшествия
Сбившая «пьяного» мальчика в Балашихе женщина вышла на свободу
Ольга Алисова, в 2017 году сбившая насмерть шестилетнего мальчика в Балашихе, вышла на свободу, сообщил RT источник в правоохранительных органах.
Политика
Савченко призвала Зеленского «не быть лохом»
Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко написала обращение к украинскому президенту Владимиру Зеленскому на своей странице в Facebook.
Футбол
Футболисты «Ювентуса» ждут извинений от Роналду
Футболисты «Ювентуса» остались недовольны поведением нападающего Криштиану Роналду в матче 12-го тура чемпионата Италии с «Миланом» (1:0). По информации источника, одноклубники ждут извинений от португальца, который после своей замены на 55-й минуте сразу отправился в раздевалку, а позже покинул стадион за несколько минут до финального свистка.
Политика
В Кремле выступили против инициативы входа в интернет по паспорту
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле против инициативы входа в интернет по паспорту.
Общество
Два подсолнечных масла попали в черный список «Росконтроля»
Два подсолнечных масла после проверки «Росконтроля» внесены в черный список — «Каролина» и «Селяночка».
Спорт
Ласицкене не вошла в число претенденток на звание легкоатлетки года
Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене не вошла в число пяти претенденток на звание лучшей легкоатлетки года.
Общество
Заместителю Рогозина запретили цитировать Илона Маска
Первому заместителю гендиректора «Роскосмоса» Юрию Урличичу запретили на официальных мероприятиях цитировать Илона Маска.
Экономика
Дитрих попросил выделить РЖД 40 млрд рублей из ФНБ
Министр транспорта Евгений Дитрих обратился к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой предоставить РЖД средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), находящиеся на счетах ВТБ, сообщает РБК.
Происшествия
Следствие полностью засекретило материалы по делу Голунова
Материалы уголовного дела о хранении и сбыте наркотических средств, изначально возбужденного в июне в отношении журналиста Ивана Голунова, находятся под грифом «секретно» из-за наличия в них информации, представляющей государственную тайну.
Происшествия
В Дагестане люди пошли на штурм здания горгаза из-за холода в домах
Судя по роликам, попавшим в социальные сети, во дворе компании собрались сотни возмущенных горожан, в основном — женщины.
Общество
Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.
Общество
Названы худшие наряды звезд на премии People’s Choice Awards 2019
Лала Кент появилась на премии в атласном платье-корсете. Наряд девушки выглядит незавершенным и непродуманным.
Происшествия
Доценту СПбГУ привезут в СИЗО очки и книги
Политика
Соловьев отреагировал на возбуждение СБУ уголовных дел против него
Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьёв отреагировал на возбуждение против него двух уголовных дел на Украине.
Происшествия
Телефон пропавшей в Ставрополе школьницы найден в пакете в лесу
В Ставрополе ищут 16-летнюю девочку, пропавшую накануне по дороге в школу. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" УК РФ.
Общество
ВЦИОМ перечислил главные страхи россиян
ВЦИОМ определил, чего боятся россияне, и сравнил полученный результат с аналогичным показателем за январь 2019 года.
Общество
Возбуждено шесть уголовных дел из-за невозврата субсидий Фонду кино
Прокуратура провела проверку возврата субсидий в Фонд кино и возбудила шесть уголовных дел по фактам уклонения от возврата целевых средств, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Армия и оружие
ОБСЕ подтвердила завершение процедуры разведения сил в Петровском
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ подтвердила завершение процесса отвода войск в районе Петровского - на последнем из трех согласованных ранее пилотных участках в Донбассе.
Армия и оружие
Из сектора Газа по Израилю выпустили 50 ракет
По меньшей мере 50 ракет были выпущены во вторник палестинскими радикалами из сектора Газа по израильской территории, 20 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол".
Футбол
Петржела: на данный момент «Зенит» — клуб номер один в России
Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал выступление питерского клуба в нынешнем сезоне.
Экономика
Сбербанк не подключится к Системе быстрых платежей до конца года
Сбербанк не успевает подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) Центробанка до конца этого года.