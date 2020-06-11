с чего всё началось

Сделка была анонсирована еще год назад. А ходатайство отклонено уже в четвертый раз, отмечает «Интерфакс». По мнению ФАС, такая сделка может привести к ухудшению конкуренции на рынке такси.

ФАС запретила сделку между «Яндекс.Такси» и «Везет»

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Общество Российским пенсионерам готовят единовременные выплаты В перечень важных изменений входят: обеспечение государством доступности и качества медицинских услуг, обязательная ежегодная индексация пенсий, ответственность государства по защите прав работников, учреждение постановление о защите государственной целостности и неприкосновенности границ страны, гарантированная адресная социальная поддержка и многое другое. 212

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