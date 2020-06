После окончания раздачи Ark: Survival Evolved в Epic Games Store начнется новая акция: пользователи смогут бесплатно получить Pathway и The Escapists 2. Pathway — гибрид FTL и фильмов про Индиану Джонса, а The Escapists 2 — ролевая игра про побег из тюрьмы.

Перед появлением патча Warlords of New York для Tom Clancy’s The Division 2 выйдет большое обновление, с которым авторы проекта намерены улучшить все оружие в проекте, исправят различные баги и введут более ценные награды.