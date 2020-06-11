Общество

BFM.ruBFM.ruФАС запретила сделку между «Яндекс.Такси» и «Везет»

Сделка была анонсирована еще год назад. А ходатайство отклонено уже в четвертый раз, отмечает «Интерфакс». По мнению ФАС, такая сделка может привести к ухудшению конкуренции на рынке такси.
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с чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отклонила
 ходатайство «Яндекса» о покупке активов ГК «Везёт», объяснив отказ тем, что сделка снизит конкуренцию на рынке и ухудшит положение как водителей такси, так и пассажиров.
РБК10:47

Подробнее о событии

«Яндекс.Такси» и «Везет» ожидают от ФАС мотивированного решения по отказу в сделке

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Вести.Ru11:06

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Московский Комсомолец10:51

ФАС отказала «Яндексу» в покупке такси «Везет»

Коммерсантъ12:14
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