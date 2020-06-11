с чего всё началось

Сделка была анонсирована еще год назад. А ходатайство отклонено уже в четвертый раз, отмечает «Интерфакс». По мнению ФАС, такая сделка может привести к ухудшению конкуренции на рынке такси.

ФАС запретила сделку между «Яндекс.Такси» и «Везет»

Экономика Потанин предложил «РусАлу» отказаться от дивидендов Сам Владимир Потанин неоднократно заявлял СМИ, что разлив дизельного топлива «безусловно отразится на «Норникеле», в том числе на его способности выплачивать дивиденды». 184

Футбол УЕФА определился с местами доигровки еврокубковых турниров Ньон, Швейцария, 12 июня 2020, 08:30 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определился с форматом доигровки сезона в еврокубках.

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Наука Аналог человеческого эмбриона вырастили впервые из стволовых клеток Исследователи впeрвые смoгли вырастить из стволовых клеток структуру, напoминaющую по пoведению и устрoйству пeрвыe фазы рaзвития чeловeчeского эмбрионa. 7

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Политика В Крыму Зеленского призвали к покаянию Симферополь, 11 июня 2020, 09:22 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский должен раскаяться за ложь в адрес Крыма, заявил вице-премьер-министр правительства Крыма Георгий Мурадов 11 июня в комментарии РИА Новости. 198

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Спорт Sony анонсировала продолжение Horizon Zero Dawn Студия Guerrilla Games анонсировала сиквел Horizon Zero Dawn. Игра получила название Horizon Forbidden West.

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Общество В Саратовской области зарегистрировано 4132 случая коронавируса В Саратовской области лабораторно подтверждено еще 117 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью. 976