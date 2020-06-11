с чего всё началось

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказала «Яндексу» в приобретении агрегаторов такси группы «Везет», так как сделка привела бы к доминированию компаний на рынке такси. Об этом сообщило ведомство 11 июня.

Футбол Плей-офф Лиги Европы могут доиграть в Германии Матчи поздних стадий плей-офф Лиги Европы могут быть сыграны в формате мини-турнира в немецком Франкфурте.

Общество В Омской области отменят режим самоизоляции После заседания оперативного штаба 11 июня губернатор Омской области сообщил об окончании режима самоизоляции. 134

Происшествия В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону. 1,4K

Игры Sony презентовала новую PlayStation Компания Sony в ночь на четверг презентовала игровую приставку нового поколения PlayStation 5. Приставка выполнена в черно-белом корпусе. 212

Общество Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля "Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании. 104

Здоровье Точной нормы потребления воды не существует Часто дети не следят за сигналами жажды, и им просто надо предлагать воду часто, чтобы они сами не забывали.

Шоу-бизнес Татьяна Навка приступила к репетициям ледового шоу «Лебединое озеро» Знаменитая фигуристка и супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка разместила на своей странице в социальных сетях фотографии тренировок к будущему ледовому спектаклю «Лебединое озеро». 1

Политика Патрушев рассказал о попытках Запада дестабилизировать ситуацию в РФ Госдепартамент Соединенных Штатов является одним из источников деструктивной функции в адрес России перед голосованием по поправкам к Конституции, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. 4,4K

Общество Российские школьники получат аттестаты без экзаменов Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов. 1,6K

Здоровье Минздрав назвал опасные для профилактики коронавируса препараты Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал антималярийные препараты опасными для приема при профилактике коронавируса. 8

Экономика Центр агроаналитики: РФ в мае обновила рекорд по экспорту сахара Наибольший объем сахара в мае вывезен из Краснодарского края - 52,8 тыс. тонн, или 41,3% российского экспорта.

Политика Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление. 52

Экономика Минфин впервые за несколько лет не раскрыл долю дефицита бюджета в ВВП Минфин России в отчете с предварительной оценкой исполнения федерального бюджета за май 2020 года не опубликовал данные по номинальному объему ВВП за отчетный месяц. 1