Общество

КоммерсантъКоммерсантъФАС возбудила дело против Booking.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении агрегатора Booking.com. Как утверждает ФАС, сервис не выполнил предписание об отказе от практики навязывания гостиницам условия о паритете цен. Дело было возбуждено еще на прошлой неделе, 27 декабря.
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«Нарушение выразилось в навязывании средствам размещения (гостиницы, отели, хостелы и другие) на территории Российской Федерации условий договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условий взаимодействия с закрытыми группами пользователей», — сообщили
 в пресс-службе ФАС России.
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ФАС завела дело против Booking.com

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