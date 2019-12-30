Общество
КоммерсантъФАС возбудила дело против Booking.com
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении агрегатора Booking.com. Как утверждает ФАС, сервис не выполнил предписание об отказе от практики навязывания гостиницам условия о паритете цен. Дело было возбуждено еще на прошлой неделе, 27 декабря.
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с чего всё началось
«Нарушение выразилось в навязывании средствам размещения (гостиницы, отели, хостелы и другие) на территории Российской Федерации условий договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условий взаимодействия с закрытыми группами пользователей», — сообщили в пресс-службе ФАС России.Телеканал 360°06:11
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Политика
«Газпром» и Киев подписали мировое соглашение
"Газпром" и Киев подписали мировое соглашение по антимонопольному спору, написал в Facebook замминистра юстиции Украины Ивана Лищина.
Общество
Гидрометцентр прогнозирует «красный» январь в России
Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в январе погода в России будет тёплой, синоптики называют такую погоду «красной» — согласно цвету на прогностической карте.
Политика
Путин не поздравил лидеров Украины и Грузии с Новым годом
Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с Новым годом мировым лидерам, но не поздравил президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили.
Шоу-бизнес
Кристину Асмус госпитализировали на скорой
Актриса Кристина Асмус сообщила, что попала в больницу.
Хоккей
Капитан сборной Канады не снял шлем во время гимна России
Общество
Космонавт Падалка объяснил застой в космической отрасли РФ
Космическая отрасль России находится в стагнации с 2000-х годов, и виной тому — технологическое отставание и нехватка квалифицированных специалистов.
Общество
В Сеть попали данные 28 тысяч пользователей портала госуслуг
В публичный доступ попали данные более 28 тыс. пользователей портала «Госуслуги».
Происшествия
Фигурант дела Шамсутдинова признал вину, заявил адвокат
Фигурант уголовного дела о неуставных отношениях в воинской части Забайкальского края, где срочник Рамиль Шамсутдинов убил восемь сослуживцев, признал вину, сообщил в понедельник адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев.
Экономика
В России предложили создать авиакомпанию для Дальнего Востока
Российское правительство вместе с крупными банками задумались о создании лоукостера на Дальнем Востоке.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Шоу-бизнес
Лицо сына Елены Яковлевой перекосило после сведения тату
Денис Шальных, сын Елены Яковлевой, который надумал удалить татуировки с лица, прошел еще одну болезненную процедуру.
Происшествия
Задержанные ФСБ за подготовку терактов россияне дали показания
Задержанные ФСБ за подготовку терактов в новогодние праздники в Санкт-Петербурге россияне дают показания.
Футбол
Гинер подарил игрокам ЦСКА машины и кубок Лиги чемпионов на Новый год
В руку спящему форварду Федору Чалову президент клуба вложил миниатюрный кубок Лиги чемпионов.
Общество
В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев со средней в стране.
Технологии
Названы преимущества кнопочного телефона перед смартфоном
По мнению экспертов, кнопочные телефоны менее вредны для зрения детей и обладают меньшим излучением, чем смартфоны.
Общество
В ЮНЕСКО оценили идею внести оливье в список культурного наследия
Ранее депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил включить в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества традицию празднования Нового года в России, а также традицию новогоднего застолья в России.
Общество
Дизайнеры опровергли новость о разрешении пассажирам РЖД верхних полок сидеть на нижних
Студия Артемия Лебедева представила новый дизайн электронных билетов РЖД на поезда дальнего следования, в которых не подтвердилась информация о разрешении пассажирам с верхних полок сидеть на нижних местах, сообщается на сайте студии.
Политика
Путин обсудил с президентом Финляндии ситуацию в Донбассе
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим финляндским коллегой Саули Ниинистё.
Авто
Volkswagen Arteon сертифицирован в России
27 декабря 2019 года Росстандарт утвердил одобрение типа транспортного средства на автомобиль Volkswagen Arteon.
Кино
Компания Fandango назвала самые ожидаемые фильмы 2020 года
Компания Fandango представила список самых ожидаемых кинопроектов 2020 года.
Общество
Производимые в России гражданские самолеты могут переименовать
Производимые в России гражданские авиалайнеры могут переименовать для создания линейки самолетов с одним названием.
Общество
Путин подписал закон о повышении МРОТ с 2020 года
Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 130 рублей в месяц.
Финансы
Рубль завершает год разнонаправленно
Курс доллара против рубля снизился в район 62 руб. Курс единой европейской валюты закрепился в диапазоне 68, 50 — 69,40 руб. Прогнозы на 2020 год указывают на возрастающий интерес к единой европейской валюте из-за снижения рисков торговых войн и улучшения перспектив мировой экономики.
Происшествия
Пенсионер погиб в гараже и случайно убил семейную пару
В Коми семейная пара погибла по вине водителя, который надышался выхлопными газами и невольно отравил владельцев соседнего гаража, сообщает "РrоГород".
Здоровье
Скворцова заявила о незначительном дефиците лекарств в 2019 году
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в уходящем году в стране наблюдался временный дефицит только пяти препаратов из 14,5 тыс. За пять лет этот показатель сократился в несколько раз.
Происшествия
Мужчина погиб в результате перестрелки между двумя тейпами в Ингушетии
Конфликт произошел в ночь с воскресенья на понедельник между представителями двух тейпов в Сунже (Ингушетия), в результате перестрелки погиб один человек и пострадали еще семеро мужчин.
Политика
Путин рассказал, как строили Крымский мост
Мост в Крым строили с использованием новейших технологий, поэтому удалось достичь результата, заявил президент Владимир Путин.
Футбол
«Краснодар» досрочно вернул Сорокина из аренды в «Рубине»
«Краснодар» объявил о досрочном прекращении аренды защитника Егора Сорокина в «Рубине».