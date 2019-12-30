с чего всё началось

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении агрегатора Booking.com. Как утверждает ФАС, сервис не выполнил предписание об отказе от практики навязывания гостиницам условия о паритете цен. Дело было возбуждено еще на прошлой неделе, 27 декабря.

Политика «Газпром» и Киев подписали мировое соглашение "Газпром" и Киев подписали мировое соглашение по антимонопольному спору, написал в Facebook замминистра юстиции Украины Ивана Лищина.

Общество Гидрометцентр прогнозирует «красный» январь в России Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в январе погода в России будет тёплой, синоптики называют такую погоду «красной» — согласно цвету на прогностической карте.

Политика Путин не поздравил лидеров Украины и Грузии с Новым годом Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с Новым годом мировым лидерам, но не поздравил президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили.

Происшествия Фигурант дела Шамсутдинова признал вину, заявил адвокат Фигурант уголовного дела о неуставных отношениях в воинской части Забайкальского края, где срочник Рамиль Шамсутдинов убил восемь сослуживцев, признал вину, сообщил в понедельник адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев.

Общество В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев со средней в стране.

Технологии Названы преимущества кнопочного телефона перед смартфоном По мнению экспертов, кнопочные телефоны менее вредны для зрения детей и обладают меньшим излучением, чем смартфоны.

Общество В ЮНЕСКО оценили идею внести оливье в список культурного наследия Ранее депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил включить в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества традицию празднования Нового года в России, а также традицию новогоднего застолья в России.

Общество Дизайнеры опровергли новость о разрешении пассажирам РЖД верхних полок сидеть на нижних Студия Артемия Лебедева представила новый дизайн электронных билетов РЖД на поезда дальнего следования, в которых не подтвердилась информация о разрешении пассажирам с верхних полок сидеть на нижних местах, сообщается на сайте студии.

Авто Volkswagen Arteon сертифицирован в России 27 декабря 2019 года Росстандарт утвердил одобрение типа транспортного средства на автомобиль Volkswagen Arteon.

Общество Путин подписал закон о повышении МРОТ с 2020 года Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 130 рублей в месяц.

Финансы Рубль завершает год разнонаправленно Курс доллара против рубля снизился в район 62 руб. Курс единой европейской валюты закрепился в диапазоне 68, 50 — 69,40 руб. Прогнозы на 2020 год указывают на возрастающий интерес к единой европейской валюте из-за снижения рисков торговых войн и улучшения перспектив мировой экономики.

Здоровье Скворцова заявила о незначительном дефиците лекарств в 2019 году Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в уходящем году в стране наблюдался временный дефицит только пяти препаратов из 14,5 тыс. За пять лет этот показатель сократился в несколько раз.

Происшествия Мужчина погиб в результате перестрелки между двумя тейпами в Ингушетии Конфликт произошел в ночь с воскресенья на понедельник между представителями двух тейпов в Сунже (Ингушетия), в результате перестрелки погиб один человек и пострадали еще семеро мужчин.