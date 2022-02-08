Lenta.ruФАС заявила, что в среднем по России ПЦР-тест на COVID-19 обходится в 1345,55 рубляВ среднем по России ПЦР-тест на COVID-19 обходится в 1345,55 рубля, в некоторых регионах страны гослаборатории завышают цены.Lenta.ruВ России исследования на коронавирусную инфекцию проводятся в 1254 медицинских организациях, из которых 960 (77 %) являются государственными, сообщается на сайте ФАС.КомпанияФАС провела проверку цен на ПЦР-тесты и выявила, что цена стандартной услуги (24 часа, без выезда на дом) варьируется в зависимости от региона и составляет от 440 руб.КоммерсантъПо результатам проверки ведомство намерено подготовить методику установления рекомендованных предельных цен на ПЦР в частных лабораториях.Lenta.ruЧитать далееСвернутьЦентральная Служба НовостейЦентральная Служба НовостейLife.ruРИА Сахалин-КурилыКомсомольская правдаГазета.RuНовые ИзвестияИА Красная ВеснаОбъективАБНСоциальные новостиНовый ДеньПодробнее о событииВ ФАС сообщили, что средняя стоимость ПЦР-теста в России равна 1345,55 рубляКомсомольская правдавчера в 11:20ФАС: Средняя стоимость ПЦР-тестирования в России превышает 1300 рублейLife.ruвчера в 10:07ФАС: средняя стоимость ПЦР-теста — 1346 рублейКоммерсантъвчера в 10:01ФАС заявила, что в среднем по России ПЦР-тест на COVID-19 обходится в 1345,55 рубляLenta.ruвчера в 09:56Средняя цена ПЦР-теста в России составила 1345,55 рубляРИА Новостивчера в 09:45ФАС назвала среднюю стоимость ПЦР-тестирования в РоссииТАССвчера в 09:39ФАС: в некоторых регионах цены на ПЦР-тесты завышеныГазета.Ruвчера в 09:34Показать ещёПоделиться