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ФАС заявила, что в среднем по России ПЦР-тест на COVID-19 обходится в 1345,55 рубля

В среднем по России ПЦР-тест на COVID-19 обходится в 1345,55 рубля, в некоторых регионах страны гослаборатории завышают цены.
Lenta.ru
В России исследования на коронавирусную инфекцию проводятся в 1254 медицинских организациях, из которых 960 (77 %) являются государственными, сообщается на сайте ФАС
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Компания
ФАС провела проверку цен на ПЦР-тесты и выявила, что цена стандартной услуги (24 часа, без выезда на дом) варьируется в зависимости от региона и составляет от 440 руб.
Коммерсантъ
По результатам проверки ведомство намерено подготовить методику установления рекомендованных предельных цен на ПЦР в частных лабораториях.
Lenta.ru

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В ФАС сообщили, что средняя стоимость ПЦР-теста в России равна 1345,55 рубля
Комсомольская правдавчера в 11:20
ФАС: Средняя стоимость ПЦР-тестирования в России превышает 1300 рублей
Life.ruвчера в 10:07
ФАС: средняя стоимость ПЦР-теста — 1346 рублей
Коммерсантъвчера в 10:01
ФАС заявила, что в среднем по России ПЦР-тест на COVID-19 обходится в 1345,55 рубля
Lenta.ruвчера в 09:56
Средняя цена ПЦР-теста в России составила 1345,55 рубля
РИА Новостивчера в 09:45
ФАС назвала среднюю стоимость ПЦР-тестирования в России
ТАССвчера в 09:39
ФАС: в некоторых регионах цены на ПЦР-тесты завышены
Газета.Ruвчера в 09:34

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