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ФАС заявила, что в среднем по России ПЦР-тест на COVID-19 обходится в 1345,55 рубля

Выросший спрос на экспресс-тесты в январе 2022 года подтвердили и представители дистрибьютеров продукции.
Газета.Ru
В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».
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Средняя цена ПЦР-теста в России составила 1345,55 рубля
РИА Новости09:45
ФАС заявила, что в среднем по России ПЦР-тест на COVID-19 обходится в 1345,55 рубля
Lenta.ru09:56
ФАС предложит методику для рекомендованных предельных цен на ПЦР-тесты
Эхо Москвы09:52
В ФАС собрались регулировать стоимость ПЦР-диагностики
Коммерсантъ14:43
ФАС: в некоторых регионах цены на ПЦР-тесты завышены
Газета.Ru09:34
ФАС проверила цены на ПЦР-тесты в регионах
Российская газета09:29
ФАС России провела проверку обоснованности стоимости ПЦР-тестирования на ковид
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