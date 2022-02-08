Lenta.ruФАС заявила, что в среднем по России ПЦР-тест на COVID-19 обходится в 1345,55 рубляВыросший спрос на экспресс-тесты в январе 2022 года подтвердили и представители дистрибьютеров продукции.Газета.RuВ стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».ИзвестияАктуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе.ИзвестияТелефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.ИзвестияЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВDaily MoscowЦентральная Служба НовостейLife.ruРИА Сахалин-КурилыКомсомольская правдаРосбалтРоссийская газетаАфанасий-бизнесУдмуртская правдаГазета.RuНовые ИзвестияИА Красная ВеснаГлас НародаГражданский контроль государственных закупокОбъективПодробнее о событииСредняя цена ПЦР-теста в России составила 1345,55 рубляРИА Новости09:45ФАС заявила, что в среднем по России ПЦР-тест на COVID-19 обходится в 1345,55 рубляLenta.ru09:56ФАС предложит методику для рекомендованных предельных цен на ПЦР-тестыЭхо Москвы09:52В ФАС собрались регулировать стоимость ПЦР-диагностикиКоммерсантъ14:43ФАС: в некоторых регионах цены на ПЦР-тесты завышеныГазета.Ru09:34ФАС проверила цены на ПЦР-тесты в регионахРоссийская газета09:29ФАС России провела проверку обоснованности стоимости ПЦР-тестирования на ковидГлас Народа09:27Показать ещёОценить126Поделиться