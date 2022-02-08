Москва не раз заявляла, что "Северный поток — 2", против которого активно выступают не только США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, но и Украина, опасающаяся потерять транзит, является коммерческим проектом, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.
Как сообщает телеканал NBC, источники в американской администрации поведали о том, как президент США относится к "смене лиц"и векторов движения на политической арене Европы, а также о том, что он думает о визите французского лидера Эммануэля Макрона в Москву.