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ФАС заявила, что в среднем по России ПЦР-тест на COVID-19 обходится в 1345,55 рубля

По поручению правительства ФАС провела проверку обоснованности стоимости ПЦР-тестирования в частных и государственных медучреждениях России.
Lenta.ru
Среднюю стоимость тестирования назвала
 Федеральная антимонопольная служба (ФАС) на своем сайте.
Lenta.ru
Как отмечает ФАС, стоимость стандартной услуги, то есть без выезда на дом и с выдачей результата за 24 часа, в зависимости от региона составляет от 440 рублей до 3483 рублей.
РИА Новости
ФАС также намерена разработать методику установления рекомендованных предельных цен на ПЦР-тестирование в частных лабораториях.
Российская газета

Подробнее о событии

Средняя цена ПЦР-теста в России составила 1345,55 рубля
РИА Новостивчера в 09:45
ФАС заявила, что в среднем по России ПЦР-тест на COVID-19 обходится в 1345,55 рубля
Lenta.ruвчера в 09:56
ФАС предложит методику для рекомендованных предельных цен на ПЦР-тесты
Эхо Москвывчера в 09:52
В ФАС собрались регулировать стоимость ПЦР-диагностики
Коммерсантъвчера в 14:43
ФАС: в некоторых регионах цены на ПЦР-тесты завышены
Газета.Ruвчера в 09:34
ФАС проверила цены на ПЦР-тесты в регионах
Российская газетавчера в 09:29
ФАС России провела проверку обоснованности стоимости ПЦР-тестирования на ковид
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