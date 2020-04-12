Общество
КоммерсантъФАС заявила о стабилизации цен на имбирь
Крупные торговые сети устранили дефицит имбиря на полках своих магазинов и установили его рыночную цену в диапазоне от 400 до 700 руб. за килограмм, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Ранее Генпрокуратура попросила ФАС проверить цены на имбирь, чеснок и лимоны.
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с чего всё началось
Имбирный кризис в России преодолен, цены стабилизируются, сообщает ФАС. Согласно пресс-релизу, резкий скачок цен был вызван действиями спекулянтов и недобросовестных торговцев, распространением в интернете и СМИ недостоверных сведений о свойствах имбиря в профилактике и лечении COVID-19.Интерфакс07:01
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Энергетика
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