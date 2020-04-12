Общество

КоммерсантъКоммерсантъФАС заявила о стабилизации цен на имбирь

Крупные торговые сети устранили дефицит имбиря на полках своих магазинов и установили его рыночную цену в диапазоне от 400 до 700 руб. за килограмм, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Ранее Генпрокуратура попросила ФАС проверить цены на имбирь, чеснок и лимоны.
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с чего всё началось

ФАС объявила о преодолении имбирного кризиса в России

Имбирный кризис в России преодолен, цены стабилизируются, сообщает ФАС. Согласно пресс-релизу, резкий скачок цен был вызван действиями спекулянтов и недобросовестных торговцев, распространением в интернете и СМИ недостоверных сведений о свойствах имбиря в профилактике и лечении COVID-19.
Интерфакс07:01

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ФАС сообщила о преодолении имбирного кризиса

РБК11:29

ФАС фиксирует стабилизацию цен на имбирь на уровне 400-700 рублей за килограмм

ТАСС07:00

В России преодолели имбирный кризис

Lenta.ru08:13

ФАС сообщила о нормализации цен на имбирь

News.ru07:15

ФАС объявила о преодолении имбирного кризиса в России

Интерфакс07:01

ФАС заявила о стабилизации цен на имбирь

Коммерсантъ08:37

ФАС объявила о стабилизации цен на имбирь

Российская газета07:00
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Энергетика

Крупнейшая сделка в истории по сокращению добычи нефти оформлена

Ранее глава минэнерго России Александр Новак заявлял, что ожидает дополнительного сокращения добычи нефти от стран, не участвующих в сделке на 5 или больше млн баррелей в сутки, в том числе от США на 2-3 млн баррелей в сутки.
Российская газета 14:32
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Происшествия

В Москве стрелок из коммуналки сдался полиции

Мужчина, открывший стрельбу по полицейским на юго-западе Москвы, сдался сотрудникам МВД.
Российская газета 14:41
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Транспорт

РЖД с 15 апреля отменяют еще 32 поезда

Холдинг "Российские железные дороги" с 15 апреля отменит 32 поезда дальнего следования и сократит курсирование еще 32 поездов, сообщили в компании.
Российская газета 11:55
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Общество

Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте

В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
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Экономика

Новак допустил введение запрета на ввоз бензина из-за рубежа

Глава Минэнерго РФ Александр Новак допустил появление запрета на ввоз дешевого бензина для поддержки российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).
Известия 13:39
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Политика

Трамп объявил во всех штатах США режим крупного бедствия

Президент США Дональд Трамп объявил во всех штатах страны режим крупного бедствия.
vtomske.ru вчера в 23:45
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Общество

Приложение «Госуслуги стопкоронавирус» не распространяется на Москву

Минкомсвязи РФ разработало мобильное приложение "Госуслуги стопкоронавирус", пока оно работает в тестовом режиме.
Вести.Ru 13:35
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Общество

В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом

Десять человек c двусторонней пневмонией и положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 14:33
Общество

Россия не успеет полностью выйти из ограничительных мер к 9 мая

Снять все ограничительные меры, введенные в последнее время в связи с распространением коронавирусной инфекции, к празднованию Дня Победы вряд ли получится, считает вице-премьер правительства России Татьяна Голикова.
Российская газета 13:27
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Шоу-бизнес

Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной сделала пластическую операцию в Африке

StarHit.ru вчера в 13:00
Общество

Академик назвал самый ранний срок завершения эпидемии в РФ

Академик РАН Виктор Малеев рассказал, что в России самый оптимистичный прогноз по завершению эпидемии коронавируса — это начало июня.
Мой Брянск вчера в 02:30
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Здоровье

Александр Мясников рассказал о «русском чуде» в условиях коронавируса

Доктор Мясников проанализировал статистические данные и похвалил российских медиков.
StarHit.ru вчера в 12:07
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Общество

На юге России ожидается аномальное похолодание

На юге страны ожидается аномальное похолодание, рассказал директор "Гидрометцентра России" Роман Вильфанд.
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Авто

В продаже появился бюджетный аналог Chevrolet Cruze

Бюджетные Monza или Onix могут появиться на российском рынке. В текущем году данные авто планирует производить узбекский "UzAuto Motors".
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Происшествия

В ГосЧС Украины рассказали о ситуации с пожарами в чернобыльской зоне

RT на русском вчера в 05:42
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Здоровье

Коронавирус подкосил больше 2,5 тысячи украинцев

На Украине лабораторно подтвердили 2 тысячи 511 случаев заражения COVID-19.
Украина.ру вчера в 03:05
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Общество

В Кремле допустили перенос парада Победы

Газета.Ru вчера в 11:24
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Технологии

Во Франции нашли флягу римского легионера

Были найдены многочисленные артефакты, в том числе фляга легионера.
Дилетант вчера в 04:15
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Общество

Карантин в Италии продлили до 3 мая

Карантин и ограничение на передвижение населения в Италии действует с 10 марта.
ТАСС 10 апреля в 14:06
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Общество

Александра Васильева госпитализировали в Коммунарку

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Интернет

Видеочаты Microsoft Teams тоже получили возможность менять фон

Неудивительно, что Microsoft поспешила обновить Teams, добавив в приложение возможность менять фон.
3DNews 14:40
Общество

В Подмосковье за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусом

В Московской области за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 10:12
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Наука

Стало известно о распространении трех штаммов коронавируса в мире

Исследователи из Кембриджа пришли к выводу, что исходный тип коронавируса, который передался людям, в основном распространен в США и Австралии.
Live24 вчера в 08:28
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Политика

Песков объяснил слова Путина про «печенегов и половцев»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что имел в виду президент, когда высказался о «печенегах и половцах» в своем обращении к россиянам.
FlashNord 08:14
15
Общество

В России отмечают День космонавтики

ГТРК Калуга 03:50
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Экономика

МВФ предсказал худший кризис со времен Великой депрессии

Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал в 2020 году худший экономический спад со времен Великой депрессии из-за ситуации с коронавирусом.
Известия 09 апреля в 08:26
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Общество

В доме престарелых в Вязьме у 86 человек заподозрили коронавирус

В вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов у 86 человек заподозрили коронавирус, сообщается на сайте администрации Смоленской области.
Ведомости 13:06
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Происшествия

На въездах в Москву частично перекрыли движение

На всех въездах в Москву частично перекрыли движение транспорта.
Lenta.ru 13:23
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Общество

«Циклоническая бездна» ожидает москвичей на следующей неделе

Как сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, уже во вторник в Москву придет холодный атмосферный фронт и порывистый ветер.
Вечерняя Москва 05:53
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Шоу-бизнес

Певицу Надежду Бабкину вывели из комы

Состояние медикаментозной комы, в котором находилась артистка Надежда Бабкина, прекращено.
ИА Красная Весна 11:13
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